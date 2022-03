Borussia Dortmund heute am Sonntag (13. März). Hier gibt es am Tag des Bundesligaspiels gegen Arminia Bielefeld alle News rund um den BVB.

BVB News, Borussia Dortmund heute: Manchester City neuer Favorit auf Haaland-Transfer

Im Rennen um BVB-Star Erling Haaland bahnt sich eine spektakuläre Wende an! Einem Bericht der Daily Mail zufolge soll der Norweger vor einem Wechsel in die Premier League zu Manchester City stehen. Laut der englischen Tageszeitung soll der Deal bereits "unter Dach und Fach sein".

GOAL und SPOX können indes bestätigen, dass sich City in aussichtsreichen Verhandlungen mit Haaland und dessen Beratern befindet.

BVB heute: Emre Can erklärt seinen Elfmeter-Anlauf

Borussia Dortmunds Mittelfeldspieler Emre Can hat erklärt, warum er bei seinen Elfmetern immer eine kleine Verzögerung in den Anlauf einbaut.

"Ich laufe so an, um mir die Bewegungen des Torwarts anzuschauen", sagte Can im Feiertagsmagazin der Vereinsmedien. "Es gibt Torhüter, die zwei Auftaktbewegungen machen und dann erst springen, andere machen gar keine, wieder andere nur eine."

BVB (Borussia Dortmund) heute gegen Arminia Bielefeld: Wer zeigt das Spiel im TV und LIVE-STREAM?

In der Bundesliga ist der 26. Spieltag in vollem Gange, am Sonntag empfängt der BVB (Borussia Dortmund) Arminia Bielefeld. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist um 17.30 Uhr.

