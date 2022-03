Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

In der Bundesliga ist der 26. Spieltag in vollem Gange, am Sonntag empfängt der BVB (Borussia Dortmund) Arminia Bielefeld. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist um 17.30 Uhr.

Der BVB hatte in der vergangenen Woche spielfrei – unfreiwillig. Statt am Donnerstag in der Europa League an den Start zu gehen ist Dortmund schon in den Playoffs ausgeschieden – für Schwarz-Gelb ist die internationale Saison also vorbei.

Von solchen Problemen kann Arminia Bielefeld nur träumen: Für die Ostwestfalen ist weiterhin Abstiegskampf an der Tagesordnung. Als Tabellen-15. hat man nur drei Punkte Vorsprung auf den VfB Stuttgart auf Platz 17 – ein Sieg gegen den BVB würde im Kampf um den Klassenerhalt ein Ausrufezeichen setzen.

Der BVB will das Spiel am Sonntag gewinnen, um die wechselhaften vergangenen Wochen etwas vergessen zu lassen. GOAL erklärt, wer die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM überträgt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld live? Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld Wettbewerb Bundesliga | 26. Spieltag Datum Sonntag | 13. März 2022 Anpfiff 17.30 Uhr (hier im LIVE-TICKER) Ort Signal-Iduna-Park | Dortmund | Deutschland Bilanz (37 Bundesligaspiele) 17 Siege BVB (Borussia Dortmund) Acht Unentschieden Zwölf Siege Arminia Bielefeld

imago images

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen Arminia Bielefeld am Sonntag live im TV? Die Bundesliga im Fernsehen verfolgen

Am Sonntag ist wieder Bundesliga angesagt – und wie! Gleich vier Begegnungen finden am 13. März statt, so viele wie an sonst keinem anderen Sonntag in der bisherigen Saison.

Dabei finden zwei Spiele sogar zeitgleich statt, also um 17.30 Uhr – parallel zum BVB-Spiel ist auch Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum zu sehen.

Wer zeigt / überträgt die Fußball-Bundesliga am Sonntag live im Fernsehen? Die Übertragung von BVB (Borussia Dortmund) - Arminia Bielefeld im TV

Das BVB-Spiel ist also eines von vier Spielen, diesen spannenden Sonntag mit vielen Teams wollen viele Anhänger:innen natürlich live im TV und LIVE-STREAM sehen. Aber wie ist das überhaupt möglich?

In dieser Saison gibt es zwei Anbieter, die die Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM zeigen, die beiden hören auf die Namen DAZN und Sky. Während DAZN ein noch relativ junger Streamingdienst ist, kennt man Sky schon länger, schon als "Premiere" übertrug man vor Jahrzehnten Fußball im Fernsehen.

DAZN überträgt die Bundesliga live: So seht ihr das Spiel zwischen dem BVB und Arminia Bielefeld live im TV und LIVE-STREAM

Skys Angebot schwindet aber immer weiter: Jahr für Jahr schafft es DAZN, sich mehr Übertragungsrechte in unterschiedlichen Wettbewerben zu sichern, wie zum Beispiel in der Champions League. Auch in der Bundesliga ist DAZN nun fast auf Augenhöhe, der schwarz-weiße Anbieter darf alle Spiele am Freitag und Sonntag übertragen.

Das beantwortet also auch unsere Frage zum BVB-Spiel: DAZN zeigt am Sonntag das Spiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Arminia Bielefeld! Ab 16.30 Uhr geht die Übertragung los, so wird diese ablaufen:

BVB (Borussia Dortmund) - Arminia Bielefeld am Sonntag: DAZN zeigt die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Begegnung : BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld

: BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld Sender :

: DAZN 1



DAZN im LIVE-STREAM

Beginn der Übertragung : 16.30 Uhr

: 16.30 Uhr Anpfiff : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator : Michael Born

: Michael Born Experte: Jonas Hummels

Jonas Hummels Reporter vor Ort: Max Siebald

Getty Images

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) - Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM? Die Bundesliga an diesem Sonntag live im Internet sehen: So funktioniert DAZN!

DAZN zeigt am Sonntag die Bundesliga! Bayer Leverkusen – 1. FC Köln, Borussia Dortmund – Arminia Bielefeld, Eintracht Frankfurt – VfL Bochum und SpVgg Greuter Fürth – RB Leipzig werden allesamt auf der beliebten Streamingplattform gezeigt.

DAZN ist erst seit 2016 auf dem deutschen Markt aktiv, manche Anhänger:innen werden mit dem Streamingdienst noch nicht viel anfangen können. Doch keine Sorge: Wir erklären ausführlich und genau, was es damit auf sich hat!

Wer zeigt am Sonntag die Bundesliga? BVB vs. Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM sehen - so geht's

Fangen wir mit den Übertragungsmethoden an. Zwar ist DAZN ein Streamingdienst, seit dem vergangenen Sommer ist das Programm teilweise aber auch im TV zu sehen! Mit DAZN 1 und DAZN 2 sind zwei Fernsehsender an den Start gegangen, welche zwischen 8 Uhr und Mitternacht ausgewählte Programmpunkte übertragen.

Diese Sender könnt ihr dazubuchen, wenn ihr Sky oder Vodafone als TV-Anbieter habt. Das ist natürlich nicht bei jeder und jedem der Fall – doch keine Sorge: Natürlich kann man den ganzen Spaß auch wie üblich im LIVE-STREAM sehen!

BVB (Borussia Dortmund) gegen Arminia Bielefeld im LIVE-STREAM: So kann man DAZN empfangen

Apropos LIVE-STREAM: Die Art und Weise, wie ihr diesen einschaltet, ist euch überlassen. Egal ob im Browser am PC oder Laptop, oder aber mithilfe der kostenlosen App am Handy, Tablet, der Spielekonsole oder dem Smart-TV – irgendwie bekommt ihr es hin, DAZN einzurichten!

Dabei überträgt DAZN eine unfassbare Menge an Sport, nicht umsonst wird es auch das „Netflix des Sports“ genannt. Dabei hat DAZN mehrere Kostenmodelle, wobei ihr das auswählen könnt, welches für euch am besten zutrifft.

BVB-Wochen auf DAZN: So günstig sind die Preise des Streamingdiensts

Monatsabo: 29,99 Euro pro Monat | monatlich kündbar | monatliche Abbuchung

Jahresabo: 274,99 Euro pro Jahr | jährlich kündbar | jährliche Abbuchung

Jahresabo in Raten: 24,99 Euro pro Monat | jährlich kündbar | monatliche Abbuchung von 24,99 Euro

DAZN und die kostenlosen Apps: So seht ihr die Bundesliga am Sonntag LIVE

BVB (Borussia Dortmund) empfängt Arminia Bielefeld live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen in der Bundesliga

Ungefähr eine Stunde vor Anpfiff veröffentlichen die beiden Vereine aus dem Osten NRWs die Aufstellungen, mit denen die Cheftrainer in das Spiel gehen werden. GOAL trägt diese hier ein, klickt euch also rechtzeitig wieder in den Artikel!

getty

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga am Sonntag live im TV und STREAM? So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. Arminia Bielefeld übertragen