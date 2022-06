BVB heute, News und Gerüchte: Dortmund will mit Moukoko verlängern, Favre an Zagadou interessiert

Der Trainerwechsel soll Youssoufa Moukoko helfen. Die Dortmunder wollen mit dem Youngster wohl unbedingt verlängern. Alle News zum BVB.

Der BVB heute am Dienstag in der Sommerpause. Hier gibt es alle News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund am 28. Juni.

Und hier haben wir alle Entwicklungen der vergangenen Tage noch einmal zusammengefasst:

BVB heute, Gerücht: Zagadou hat Angebot von Nizza vorliegen

Dan-Axel Zagadou kann sich seinen nächsten Klub aussuchen. Der Abwehrspieler, der bis Ende des Monats noch bei Borussia Dortmund unter Vertrag steht, hat nach Informationen von Sport1 mehrere Angebote vorliegen - darunter auch eines von OGC Nizza, das am Montag Lucien Favre als neuen Trainer vorstellte.

In Dortmund war Zagadous Arbeitspapier nicht verlängert worden, da der Franzose in seinen fünf Jahren in Dortmund, auch aufgrund zahlreicher Verletzungen, nicht konstant überzeugen konnte.

Beim BVB lernte er auch Favre kennen, der als Fan des großen Abwehrspielers gilt.

Imago Images

BVB heute, News: BVB-Legenden widersprechen Kohler

Mit Frank Mill und Michael Rummenigge haben zwei Dortmunder Legenden einer weiteren BVB-Legende widersprochen: Das Duo kann nicht verstehen, dass Jürgen Kohler die Borussia zum "Top-Favoriten auf die Meisterschaft" erkoren hat.

"Sorry, aber ich sehe das etwas objektiver. Das ist vom Jürgen Kohler zu hoch gegriffen", sagte Mill bei Sport1. "Borussia Dortmund hat sich sehr gut verstärkt. Aber diese Mannschaft jetzt zum Titelfavoriten zu machen, das sehe ich etwas anders", fügte er hinzu.

Bongarts

BVB heute, Gerücht: Dortmund will mit Moukoko verlängern

Borussia Dortmund will nach Informationen von Sport1 unbedingt mit Youssoufa Moukoko verlängern. In den vergangenen Monaten war immer wieder über einen Abgang des deutschen U21-Nationalspielers spekuliert worden, doch der Trainerwechsel beim BVB soll auf Moukoko-Seite für ein Umdenken gesorgt haben.

Denn der neue Coach Edin Terzic gilt als großer Förderer Moukokos, dem er schon während seiner Amtszeit Einsätze verschaffte.

Moukokos Vertrag in Dortmund läuft 2023 aus, die Borussia strebt dem Bericht zufolge eine Verlängerung mit dem Angreifer an.

Imago Images / Chai von der Laage

BVB, Sommerpause: Der Fahrplan