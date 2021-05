BVB: Barcelona stellt wohl Werben um Erling Haaland ein

Mit den Blaugrana verabschiedet sich offenbar einer der namhaften Kandidaten aus dem Transferpoker um BVB-Star Erling Haaland.

Der spanische Spitzenklub FC Barcelona bemüht sich offenbar nicht länger um eine Verpflichtung von Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland. Wie der spanische Journalist Xavi Torres berichtet, stehen den Katalanen die finanziellen Probleme "bis zum Hals", weshalb der Verein in diesem Sommer nur einen kostspieligen Vertrag aushändigen kann. Man habe sich hierbei für eine Vertragsverlängerung von Kapitän Lionel Messi entschieden. Zudem solle als Alternative für den Angriff Sergio Agüero unter Vertrag genommen werden, der nach seinem Vertragsende bei Manchester City ablösefrei ist.

Abgesehen von Barca wird es im Sommer aber wohl noch zahlreiche weitere Interessenten an Haaland geben. "Das gesprochene Wort zählt in der Auswertung ja ohnehin längst nicht mehr. Ich habe gesagt, dass Erling Haaland bleibt. Nur macht das keinen Unterschied", sagte Sportdirektor Michael Zorc jüngst den Ruhr Nachrichten über einen potenziellen Wechsel des Stürmerstars in diesem Sommer.

BVB: Erling Haaland steht bis 2024 unter Vertrag

Bereits im Vorjahr sei durchgehend über einen Abschied von Jadon Sancho spekuliert worden, dieser blieb schließlich aber dennoch in Dortmund. "Die das Gegenteil behauptenden Geschichten sind Tag für Tag erschienen und so wird es vermutlich auch in diesem Sommer mit Erling laufen", so Zorc weiter.

Haaland, der noch bis 2024 an den BVB gebunden ist, kann den Verein erst im kommenden Jahr dank einer Ausstiegsklausel für angeblich 75 Millionen Euro Ablöse verlassen. In der Sport Bild stellte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke klar, dass es "keine Bedingungen von uns" gebe. "Ich habe die klare Erwartungshaltung, dass Erling Haaland nächstes Jahr noch bei uns spielen wird."