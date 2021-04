Rivaldo rät FC Barcelona zu Verpflichtung von Sergio Agüero: "Könnte ein Coup sein"

Schließt sich Sergio Agüero im Sommer dem FC Barcelona an? Geht es nach Rivaldo, sollte sein Ex-Klub ganz schnell zuschlagen.

Der frühere Weltstar Rivaldo hat dem FC Barcelona zu einer Verpflichtung von Stürmer Sergio Agüero geraten. "Agüero ablösefrei zu holen, könnte ein Coup für Barcelona sein", sagte der Brasilianer bei Betfair.

Agüero (32) wird Manchester City im Sommer nach zehn Jahren verlassen, sein Vertrag bei den Citizens läuft aus. Rivaldo sieht darin die perfekte Gelegenheit für seinen Ex-Klub, Qualität zum Schnäppchenpreis zu bekommen - und hält es für möglich, mit solch einem Transfer Lionel Messi zum Bleiben zu bewegen.

Rivaldo: Agüero als Schlüssel zu Messis Verbleib

"Er hat eine gute Beziehung zu Lionel Messi. Da Luis Suarez ihnen in dieser Saison extrem fehlt, dürfte er auch direkt in die Startelf kommen. Und seine Ankunft könnte Präsident Joan Laporta dabei helfen, Messi zum Verbleib zu überreden", sagte der 48-Jährige. Auch Messis Vertrag läuft wie der seines argentinischen Landsmannes am Saisonende aus.

Als Kritiker eines Agüero-Transfers gilt Barca-Trainer Ronald Koeman. Der Niederländer möchte den Umbruch bei den Katalanen mit jungen Spielern fortsetzen.

Doch Rivaldo warnt Koeman vor den möglichen Folgen. "Es wäre eine tolle Möglichkeit, den Angriff mit wenig Geld zu verstärken. Koeman sollte bedenken, dass er dann nur noch ein Jahr Vertrag hat. Also wenn er bis Ende der kommenden Saison keine Titel gewinnt, bekommt er möglicherweise nicht die Zeit, sein Projekt zu beenden", mahnte der Weltmeister von 2002.

Rivaldo: Haaland ist zu teuer

Die ebenfalls bei Barcelona gehandelten Erling Haaland und Memphis Depay seien zwar jünger, aber viel teurer. "Haaland ist ein riesiges Talent, das eine strahlende Zukunft vor sich hat. aber seine Verpflichtung würde ein massives Investment für den Klub bedeuten. Ich bin nicht sicher, ob sie diese Menge Geld in der aktuellen Situation haben", sagte Rivaldo.

Für den Dortmunder Stürmer werden Ablösesummen weit jenseits der 100 Millionen Euro aufgerufen. Die Ausstiegsklausel des Norwegers beim BVB greift angeblich erst im Sommer 2022.