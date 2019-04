BVB-Transfer: Thorgan Hazard von Borussia Mönchengladbach bestätigt Einigung mit Borussia Dortmund

Es war kein großes Geheimnis mehr, nun folgte auch die offizielle Bestätigung: Thorgan Hazard will zum BVB.

Den belgischen Nationalspieler Thorgan Hazard zieht es von zum Bundesligarivalen . Das bestätigte der Angreifer in einem Interview mit VTM Nieuws. "Ja, ich bin mir mit Borussia Dortmund einig", sagte Hazard.

Der 26-Jährige führte aus: "Ich habe noch ein Jahr Vertrag, aber ich habe früher schon erklärt, dass ich gerne den nächsten Karriereschritt machen würde. Ich will etwas Neues entdecken. Jetzt müssen wir auf eine Einigung der Vereine warten. Das dauert, aber so ist das nun mal bei Verhandlungen."

BVB: Thorgan Hazard soll Christian Pulisic ersetzen

Hazard, der 2015 für acht Millionen Euro Ablöse vom verpflichtet wurde, steht bei den Fohlen noch bis 2020 unter Vertrag. Während der Klub ihn halten wollte, strebt Hazard also einen Weggang Richtung Dortmund an, wo er auf seinen ehemaligen Trainer Lucien Favre träfe.

Vor wenigen Wochen hatte Gladbach bereits mitgeteilt, dass Hazard den Klub verlassen wolle . "Wir haben Thorgan schon vor längerer Zeit signalisiert, dass wir mit ihm verlängern möchten, aber darauf ist er nicht eingegangen", so Manager Max Eberl in einem Statement Anfang April: "Er hat uns nun informiert, dass er seinen Vertrag nicht verlängern möchte und dass er Borussia nach fünf Jahren verlassen will, weil er für sich den nächsten Schritt machen möchte."

Geht es nach Hazard, führt ihn dieser Schritt nach Dortmund. Dort könnte er Christian Pulisic auf einer der offensiven Außenpositionen ersetzen. Der US-Nationalspieler wechselt im Sommer zu Chelsea .