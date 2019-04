BVB: Gladbach-Stürmer Thorgan Hazard wechselt wohl nach Dortmund

Thorgan Hazard wird Borussia Mönchengladbach im Sommer wohl verlassen und innerhalb der Bundesliga zum BVB wechseln.

Offensivspieler Thorgan Hazard von will die Fohlen am Saisonende verlassen und schließt sich angeblich dem -Konkurrenten an. Dies berichtet der kicker.

Demnach steht der Entschluss des Belgiers, der in Gladbach noch einen Vertrag bis 2020 besitzt, fest. Und auch beim BVB soll Hazard hinsichtlich eines Wechsels sogar schon im Wort stehen.

Hazard als Pulisic-Ersatz beim BVB?

Gladbach-Sportdirektor Max Eberl hatte bereits vor einiger Zeit angekündigt, dass man Hazard im Sommer definitiv verkaufen wird, sollte sich der 26-Jährige nicht für eine Vertragsverlängerung entscheiden.

Als Ablöse steht inklusive Bonus- und Nachzahlungen wohl eine Summe von rund 40 Millionen Euro im Raum, für die Gladbacher währe das nach Granit Xhaka (45 Mio. Euro zu Arsenal) der zweitteuerste Verkauf der Klubsgeschichte.

In Dortmund könnte Hazard künftig als Ersatz für Christian Pulisic spielen, der im Sommer für rund 64 Millionen endgültig zum wechselt, nachdem er aktuell noch an den BVB ausgeliehen war.

Hazard bestritt in der aktuellen Saison 28 Pflichtspiele für die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking – der Gladbach im Sommer ebenfalls verlässt – und kommt auf zwölf Tore und elf Vorlagen.