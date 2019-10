BVB (Borussia Dortmund) - Gladbach: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die DFB-Pokal-Übertragung

Der Kracher der 2. Runde im DFB-Pokal: Borussia Dortmund empfängt Borussia Mönchengladbach. Goal verrät, wie das Spiel in TV und LIVE-STREAM läuft.

gegen in der 2. Runde des DFB-Pokals, das ist ein echter Hammer. Das Spiel findet am Mittwochabend um 20.45 Uhr statt.

Der BVB hat in der vorherigen Runde den KFC Uerdingen aus dem Wettbewerb gekegelt. Beim 2:0-Erfolg hatte Schwarz-Gelb jedoch mehr Mühe als gedacht. Allgemein läuft es beim Team von Trainer Lucien Favre momentan nicht so toll. Sowohl beim 0:2 in Mailand als auch beim torlosen Revierderby auf Schalke zeigten Hummels und Co. viele Schwächen. Im will man aber definitiv weit kommen.

Auf der Gegenseite steht der Tabellenführer der , wer hätte das gedacht. Die Gladbacher sind das Team, das in einer ausgeglichenen Anfangsphase den stabilsten Eindruck macht. Am Wochenende siegte man gegen Eintracht Frankfurt mit 4:2. In der ersten Hauptrunde des Pokalwettbewerbs gewann man mit 1:0 in Sandhausen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach im DFB-Pokal: Goal verrät, wo der Kracher live in TV und LIVE-STREAM gezeigt wird. Außerdem: Hier bekommt Ihr rund eine Stunde vor Anpfiff die Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach: DFB-Pokal auf einen Blick

Duell BVB (Borussia Dortmund) - Gladbach Datum Mittwoch, 30. Oktober 2019 | 20.45 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer 81.365 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute live im TV sehen

Borussia Dortmund spielt bereits in der 2. Runde gegen Borussia Mönchengladbach. Damit wird gleich relativ früh ein Mitfavorit aus dem Wettbewerb fliegen, das ist gewiss. Ihr wollt an diesem Mittwoch live im TV mit dabei sein? Dann erfahrt Ihr hier, wo BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute live im deutschen Fernsehen gezeigt / übertragen wird.

In diesem Jahr teilen sich die Sender ARD, Sport1 und Sky die Begegnungen des DFB-Pokals auf. Sky zeigt alle Partien live im Einzelspiel oder in der Konferenz, die ARD und Sport 1 übertragen pro Runde ausgewählte Spiele live im Free-TV. Hier erfahrt Ihr nun, wo BVB vs. Gladbach kommt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live im Free-TV bei der ARD sehen

Am Mittwochabend hat die ARD die Rechte am Kracher zweier deutschen Top-Teams. Das Erste zeigt / überträgt die vollen 90 Minuten von BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach live im Free-TV.

Um 20.45 Uhr ertönt der Anpfiff im Signal Iduna Park, dann überträgt das Erste die Begegnung in voller Länge. Die LIVE-Übertragung beginnt um 20.15 Uhr, direkt im Anschluss an die Tagesschau.

Moderation: Jessy Wellmer

Kommentator: Tom Bartels

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach kommt also am Mittwoch für Euch kostenlos im deutschen Fernsehen. Alternativen gibt es natürlich auch, keine Frage. Welche, das erfahrt Ihr in den kommenden Zeilen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Seid Ihr im Besitz eines Sky-Abonnements, seid Ihr beim Bezahlsender am Mittwochabend genau richtig. Nur wer ein Sky-Abo besitzt, kann das Duell zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und Borussia Mönchengladbach heute live im Pay-TV erleben. Im Einzelspiel kommt der Kracher auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD, der Vorbericht startet um 20.30 Uhr. Kommentiert wird die Begegnung von Wolff Fuss.

Wollt Ihr BVB vs. Gladbach lieber zusammen mit den beiden weiteren Partien am Mittwoch sehen, dann ist die Sky-Konferenz auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD zu sehen.

Mehr Informationen zum Sky-Abonnement sowie zu den verschiedenen Paketen, Vertragslaufzeiten und Preisen erhaltet Ihr auf der Sky-Website.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute im LIVE-STREAM anschauen

Ihr habt die vollen 90 Minuten BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach auf dem Schirm, könnt die Partie aber nicht live im TV anschauen? Dann könnt Ihr alternativ dazu einen LIVE-STREAM bemühen. Welche Kanäle den DFB-Pokalkracher zeigen / übertragen, erfahrt Ihr in diesem Abschnitt.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute im kostenlosen LIVE-STREAM der ARD

Kostenlos und ohne Anmeldung: Wollt Ihr den LIVE-STREAM zu BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach gratis und in voller Länge erleben, seid Ihr bei der ARD genau richtig. Der Sender überträgt das Pokalduell heute Abend kostenlos auf www.daserste.de.

Der LIVE-STREAM ist genau das Bild, das Ihr auch live im deutschen Fernsehen seht. Ihr braucht lediglich eine stabile Internetverbindung und könnt Euch dann sogar aussuchen, mit welchem Gerät Ihr Euch die vollen 90 Minuten anschaut.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute im LIVE-STREAM bei Sky Go

Für die Pay-TV-Variante ist erneut Sky verantwortlich. Der Bezahlsender überträgt das Duell BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute Abend in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Doch auch die Nutzung von Sky Go ist nicht kostenlos, sondern erfordert ein Sky-Abonnement.

Das bedeutet, dass Ihr Euch zunächst beim Dienst registrieren müsst, um den DFB-Pokal heute live zu sehen. Dann findet Ihr bei Sky Go sowohl den LIVE-STREAM zu BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach im Einzelspiel als auch den LIVE-STREAM zur Konferenzschaltung.

Verfügbar ist Sky Go als App für Euren Laptop / Computer oder für Eure mobilen Geräte - Handy, Tablet. Ladet Euch dafür die kostenlos Sky-Go-App aus den folgenden Portalen herunter:

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach heute im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Ihr habt kein Abo bei Sky und wollt Euch die vollen 90 Minuten dennoch live im Stream anschauen? Dann ist Sky Ticket definitiv eine Option. Die Nutzung von Sky Ticket erfordert im Vergleich zu Sky Go kein langfristiges Abonnement des Bezahlsenders.

Ihr habt zwei Optionen, wie Ihr die Partie in voller Länge sehen könnt. Sky Ticket könnt Ihr Euch entweder als Tagesticket für 9,99 Euro oder via Monatsticket holen: Dieses kostet für das Sportpaket, mit welchem Ihr unter anderem den DFB-Pokal sowie die 1. und sehen könnt, 9,99 Euro im ersten Monat. Im Anschluss beträgt die monatliche Gebühr 29,99 Euro.

Egal, wie Ihr Euch entscheidet: Sky Ticket zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach so oder so in voller Länge im LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach: Den DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER verfolgen

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach läuft gerade, Ihr seid aber unterwegs und könnt die LIVE-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM nicht sehen? Dann haben wir etwas für Euch.

Mit dem LIVE-TICKER von Goal zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach bleibt Ihr stets auf dem neuesten Stand und erfahrt, welches Team in die nächste Runde einzieht.

Bereits wenige Minuten vor dem Anpfiff lest Ihr im LIVE-TICKER von Goal alle relevanten Fakten und Geschichten rund um die Partie. Rollt ab 20.45 Uhr der Ball, verpasst Ihr mit unserem LIVE-TICKER keinen Treffer und erst recht keine spielentscheidende Szene. Die vollen 90 Minuten gibt es live in der Goal-App, die es hier zum Download gibt:

BVB (Borussia Dortmund) gegen Gladbach: Die Aufstellungen

Die Mannschaftsaufstellungen werden von den beiden Cheftrainern eine Stunde vor Anpfiff offiziell bekanntgegeben. Dann findet Ihr sie hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Gladbach heute live: Die Übertragung des DFB-Pokals in der Übersicht

