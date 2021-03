Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Sevilla im TV und im LIVE-STREAM? Alles zur Übertragung der Champions League

Im Achtelfinale der Champions League empfängt Borussia Dortmund den FC Sevilla. Doch wer zeigt / überträgt das Duell im TV und im LIVE-STREAM?

Es geht in die heiße Phase der Champions League! Im Achtelfinale ist Borussia Dortmund gegen den FC Sevilla gefordert und darf sich nach dem 3:2 im Hinspiel berechtigte Hoffnungen machen, die nächste Runde zu erreichen. Anstoß ist am Dienstag um 21 Uhr im Dortmunder Westfalenstadion.

Borussia Dortmund geht trotz der Niederlage gegen den FC Bayern (2:4) gestärkt in das Aufeinandertreffen. Zwar verlor der BVB auch das siebte Spiel in Folge in München, dennoch präsentierte man sich insgesamt verbessert und hat auch im Kampf um die Teilnahme an Champions League 2021/22 kaum an Boden verloren.

Auf der anderen Seite steht der FC Sevilla, der am Wochenende gegen Abstiegskandidat FC Elche eine Niederlage (1:2) einstecken musste. Zudem gingen auch die vorherigen Partien, in LaLiga und der Copa del Rey gegen den FC Barcelona, verloren. Gelingt Sevilla dennoch der Sprung ins Viertelfinale?

Wer zeigt / überträgt das Achtelfinale der Champions League zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla im TV und im LIVE-STREAM? In diesem Artikel liefern wir Euch alle Informationen zur Übertragung der europäischen Königsklasse und zudem die Aufstellungen, sobald diese offiziell sind.

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Sevilla: Die Champions League in der Übersicht

Begegnung Borussia Dortmund - FC Sevilla Wettbewerb Champions League, Achtelfinale Datum Dienstag, 9. März 2021 | 21 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund

Champions League: Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Sevilla live im TV?

Wenn Ihr Euch auf eine Übertragung der Champions League im Free-TV gefreut habt, müssen wir Euch an dieser Stelle leider enttäuschen: Die europäische Königsklasse ist bereits vor Jahren hinter den Schranken des Pay-TV verschwunden und daran hat sich leider auch in dieser Saison nichts geändert.

Die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla wird am Dienstag ausschließlich bei Sky zu sehen sein. Zwar hat sich auch DAZN die Rechte an der Champions League gesichert, jedoch dürfen die Sender einige Spiele exklusiv zeigen und Sky hat sich für den BVB entschieden.

Um auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr allerdings ein Abonnement abschließen. Dieses kostet in der günstigsten Version - dem Sport-Paket, mit dem Ihr auch die Premier League, den DFB-Pokal und die Formel 1 verfolgen könnt -, für Neukunden 17,50 Euro monatlich.

Auf Sky beginnt die Übertragung der Champions League schon um 19.30 Uhr. Auf Sky Sport 1 HD könnt Ihr Euch von Moderator Michael Leopold und den beiden Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer auf die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla einstimmen lassen.

Anschließend könnt Ihr entscheiden, ob Ihr besagtes Duell lieber in der Konferenz (auf Sky Sport 1 HD) oder im Einzelspiel (auf Sky Sport 2 HD) verfolgen möchtet. Wollt Ihr die vollen 90 Minuten im Signal-Iduna-Park erleben, wird Euch Kommentator Wolff Fuss durch den Abend begleiten.

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Sevilla: Wer zeigt / überträgt die Champions League im LIVE-STREAM?

Wir haben Euch bereits erklärt, dass Ihr das Aufeinandertreffen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla - unabhängig davon, ob Ihr die Champions League im TV oder im LIVE-STREAM erleben möchtet - nur mit einem Abonnement verfolgen könnt.

Solltet Ihr am Dienstag keinen Fernseher in Reichweite haben, könnt Ihr den BVB entweder über Sky Go oder Sky Ticket schauen. Bei beiden handelt es sich um hauseigene Streamingdienste, mit denen Ihr das komplette Sky-Programm auf jedem mobilen Endgerät streamen könnt.

Die Programme unterscheiden sich nur im Preis und in der Laufzeit. Solltet Ihr bereits Sky-Kunde sein, könnt Ihr Euch mit Eurer Kundennummer und der persönlichen Login-PIN bei Sky Go anmelden, und die Champions League somit ohne zusätzliche Kosten auch im LIVE-STREAM verfolgen.

Möchtet Ihr ein langfristiges Abonnement umgehen, lohnt sich dagegen ein Blick auf Sky Ticket. Im Gegensatz zu einem normalen Sky-Abo lässt sich der Streamingdienst nämlich monatlich kündigen. Für das Supersport-Ticket zahlen Neukunden 29,99 Euro oder im Jahresabo 19,99 Euro monatlich.

Champions League: BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Sevilla im LIVE-TICKER von Goal

Die Champions League könnt Ihr übrigens nicht nur im TV und im LIVE-STREAM verfolgen: Stattdessen könnt Ihr alle Duelle im Achtelfinale auch im kostenlosen LIVE-TICKER von Goal erleben. Auch am Dienstag bei der Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla sind wir für Euch im Einsatz.

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anstoß beginnen wir mit den Vorberichten. Sobald der Ball im Signal-Iduna-Park rollt, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen auf dem Laufenden. Zudem liefern wir Euch in unserem LIVE-TICKER auch viele interessante Statistiken.

BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Sevilla: Die Aufstellungen in der Champions League

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften offiziell bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Das wird ungefähr eine Stunde vor Anstoß der Fall sein.

Champions League: Die Highlights von BVB (Borussia Dortmund) gegen FC Sevilla auf DAZN

Zwar wird die Begegnung zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla nicht live auf DAZN übertragen, trotzdem zeigt der Streamingdienst die Highlights aller Spiele in der Champions League. Am Dienstag findet Ihr einen Zusammenschnitt der besten Szenen gegen 23.30 Uhr auf der Plattform.

Mit dem Probemonat von DAZN könnt Ihr Euch die Highlights der BVB-Spiele sogar kostenlos ansehen. Dafür müsst Ihr nichts Weiteres machen, als Euch auf der DAZN-Webseite zu registrieren. Anschließend schenkt Euch der Streamingdienst den ersten Monat automatisch.

