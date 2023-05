BVB: Erling Haaland sorgt auf Instagram wegen Dortmund-Trikot für Aufsehen

Ein Trikot eines seiner ehemaligen Teamkollegen gewinnen? City-Superstar Erling Haaland lässt sich da nicht zweimal bitten.

WAS IST PASSIERT? Manchester Citys Stürmerstar Erling Haaland hat mit der Teilnahme an einem Gewinnspiel bei Instagram für Aufsehen gesorgt.

WAS IST DER HINTERGRUND? Die populäre Instagram-Seite 433 verlost derzeit gemeinsam mit dem BVB ein unterschriebenes Trikot von Dortmunds Linksverteidiger Raphael Guerreiro. Um das Shirt zu gewinnen, muss man sowohl dem BVB als auch 433 auf Instagram folgen und in den Kommentaren unter dem entsprechenden Post zwei Freunde markieren.

Haaland nahm kurzerhand teil, markierte neben Guerreiro mit Thorgan Hazard einen weiteren seiner früheren Mannschaftskollegen in Dortmund. Hazard ist bekanntlich derzeit an die PSV Eindhoven verliehen.

Von den anderen Usern wurde Haaland für seine Teilnahme an dem Gewinnspiel übrigens gefeiert. Der Gewinner des Trikots wird am 22. Mai bekanntgegeben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Haaland absolvierte von Anfang 2020 bis vergangenen Sommer insgesamt 89 Pflichtspiele für den BVB, dabei gelangen dem 22-jährigen Norweger 86 Tore.

2022 wechselte er dann für 60 Millionen Euro nach Manchester. Und in England knüpfte Haaland nahtlos an seine unglaublichen Statistiken an, bis dato hat er in dieser Saison 52-mal für City eingenetzt. Am Mittwochabend winkt im Halbfinal-Rückspiel gegen Real Madrid indes der Einzug ins Champions-League-Finale.