Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid? Läuft das Spiel auf DAZN oder Amazon Prime Video?

Am Mittwoch steigt die Partie Manchester City vs. Real Madrid. Aber wer zeigt / überträgt sie? Läuft das Spiel auf DAZN oder Amazon Prime Video?

In diesen Tagen finden in der Champions League die Rückspiele des Halbfinales statt. Hierbei kommt es am Mittwoch zum Aufeinandertreffen Manchester City vs. Real Madrid. Der Anpfiff im Etihad Stadium ertönt um 21 Uhr.

In der vergangenen Woche erreichte Manchester City im Hinspiel bei Real Madrid ein 1:1. Davor bezwang die Elf von Pep Guardiola in der K.-o.-Phase RB Leipzig und den FC Bayern München.

Real Madrid setzte sich hingegen gegen zwei englische Vertreter durch. Denn: Der von Carlo Ancelotti betreute Titelverteidiger warf den FC Liverpool und Chelsea aus dem Wettbewerb.

Am Mittwoch geht in der Champions League das zweite Halbfinal-Rückspiel über die Bühne. Doch wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid im TV und STREAM? Läuft das Spiel auf DAZN oder Amazon Prime Video? GOAL bietet alle Infos hierzu, zum TICKER sowie zu den Aufstellungen.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid - DAZN oder Amazon Prime Video? Die Eckdaten zum Rückspiel

Spiel: Manchester City vs. Real Madrid Datum: Mittwoch, 17. Mai 2023 Uhrzeit: 21 Uhr Stadion: Etihad Stadium (Manchester)

Manchester City vs. Real Madrid live im TV sehen: Wer überträgt?

Die seit der Saison 2021/22 gültigen Senderechte berechtigen DAZN dazu, den Großteil der Spiele in der Champions League exklusiv auszustrahlen. Zudem hält Amazon Prime Video die alleinigen Rechte für den Löwenanteil der weiteren Matches in der Königsklasse. Außerdem könnt Ihr Euch nur das Endspiel im Free-TV ansehen. Aber wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid im TV? Läuft das Spiel auf DAZN oder Amazon Prime Video?

Manchester City vs. Real Madrid live bei DAZN: Das sind die Voraussetzungen

Das Rückspiel zwischen den Citizens und den Königlichen reiht sich unter jenen ein, die Euch DAZN zeigt. Doch wenn Ihr davon profitieren wollt, kommt Ihr nicht um ein Abo herum. Diesbezüglich stehen Unlimited Monats- und Jahresverträge zur Auswahl. Dafür müsst Ihr monatlich 39,99 Euro oder 29,99 Euro auf den Tisch legen. Der Streaming-Anbieter versorgt Euch auf seiner Webseite mit einer Übersicht zu den weiteren Paketen. Zudem könnt Ihr hier etliche weiterführende Informationen finden:

Danach gelingt die Abo-Buchung binnen weniger Augenblicke. Dasselbe gilt für den darauffolgenden Vorgang: Als Besitzer von internetfähigen Fernsehern könnt Ihr die kostenlose App installieren. Andernfalls könnt Ihr Euren Fernseher mithilfe eines HDMI-Kabels mit einem Notebook oder PC verbinden. Doch notiert Euch an dieser Stelle die Schlüsselinfos zur Übertragung aus dem Etihad Stadium:

Übertragungsbeginn: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Spielbeginn: 21 Uhr

21 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Sandro Wagner

Sandro Wagner Reporter vor Ort: Daniel Herzog

Manchester City vs. Real Madrid im LIVE-STREAM bei DAZN oder Prime?

DAZN strahlt sein komplettes Programm im STREAM aus. Deshalb könnt Ihr Euch das Rückspiel Manchester City vs. Real Madrid grundsätzlich von jedem beliebigen Ort aus anschauen. Mit einem adäquaten Internetzugang eignen sich zusätzlich Smartphones und Tablets. Überdies könnt Ihr eine Kooperation des Streaming-Dienstleisters mit der Plattform OneFootball nutzen. Hierfür benötigt Ihr keinen Vertrag. Allerdings müsst Ihr 3,49 Euro pro Partie bezahlen und die kostenlose App installieren.

Wer zeigt / überträgt Manchester City vs. Real Madrid? Die Champions League live im TICKER

Zudem versorgt Euch GOAL mit seinem TICKER zur Partie Manchester City vs. Real Madrid. Dort berichten wir von allen spielrelevanten Geschehnissen im Etihad Stadium.

Im Pay-TV: DAZN Im STREAM: DAZN Im TICKER: GOAL

Manchester City vs. Real Madrid live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Die Startformationen erscheinen hier ungefähr 60 Minuten vor dem Anstoß.