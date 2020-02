BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellung

Borussia Dortmund empfängt Eintracht Frankfurt am Freitagabend zum Bundesligaspiel. Goal sagt Euch, wie die Aufstellung der Teams aussehen könnte.

Der BVB spielt um 20.30 Uhr gegen Eintracht Frankfurt und wird dabei seiner Favoritenrolle gerecht werden müssen, wenn man den in der nicht aus den Augen verlieren will.

Doch wie sieht die Personalsituation bei beiden Teams aus, kann man aus dem Vollen schöpfen oder müssen Reservisten ran? Wir verraten Euch in diesem Artikel, wie Lucien Favre ( ) und Adi Hütter ( ) ihre Mannschaften einstellen werden. Die Aufstellung von BVB (Borussia Dortmund) und Eintracht Frankfurt gibt es hier.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Goal hat sich mit beiden Mannschaften auseinandergesetzt und liefert nun Informationen rund um den Kader und die potenzielle Aufstellung zum 22. Spieltag der Bundesliga. Hier bekommt Ihr in einem separaten Artikel alle Informationen zur Übertragung des Spiels live im TV und LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellung

Um 19.30 Uhr erscheinen hier die offiziellen Mannschaftsaufstellungen. Wie die Teams auflaufen könnten, findet Ihr weiter unten im Artikel.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Bundesliga am Freitag

Duell BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt Datum Freitag, 14. Februar 2020 - 20.30 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund Zuschauer 81.365 Plätze

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: So ist die Personalsituation beim BVB

Der BVB (Borussia Dortmund) muss an diesem Freitagabend auf einige wichtige Stammkräfte verzichten. Mit Kapitän Marco Reus , Julian Brandt und Thomas Delaney stehen gleich drei Spieler verletzungsbedingt nicht im BVB-Kader für das schwere Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt.

Dagegen werden Emre Can und auch der unter der Woche Vater gewordene Achraf Hakimi wohl zur Verfügung stehen. Nach dem 3:4 in Leverkusen will Trainer Favre ein Augenmerk auf eine stabile Defensive legen.

Da neben Reus auch Mittelfeldmotor Brandt passen muss, könnte Favre durchaus wieder etwas rotieren. Möglich ist auch, dass Youngster Reyna zu seinem ersten Startelfeinsatz kommt.

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Die voraussichtliche Startaufstellung des BVB

Die Startelf: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou - Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro - T. Hazard, Haaland, Sancho

Reservebank: Hitz, Balerdi, Morey, Piszczek, Schmelzer, N. Schulz, Dahoud, Reyna, M. Götze

Nicht dabei: Brandt (Anriss des Außenbands im Sprunggelenk), Delaney (Aufbautraining), Oelschlägel (nicht berücksichtigt), Raschl (nicht berücksichtigt), Reus (Muskelverletzung)

🗯 Lucien #Favre zum Personal: "Emre #Can hat individuell trainiert."



🗯 Michael #Zorc : "Achraf #Hakimi ist Vater eines Sohnes geworden und in Madrid. Geplant ist, dass er morgen zurückkommt." #BVBSGE

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: So ist die Personalsituation bei der SGE

Die Gäste von Eintracht Frankfurt müssen ebenfalls auf einige Spieler verzichten, allerdings nicht in dem Maße wie der BVB. Den Hessen fehlen Lucas Torro, Gelson Fernandes und Marco Russ. Dennoch könnte Adi Hütter dann aber auf die gleiche Elf bauen, die am vergangenen Woche gegen den mit 5:0 siegte.

Gute Nachrichten gibt es vom niederländischen Torjäger Bas Dost. Der Ex-Wolfsburger steht der SGE wieder zur Verfügung und könnte als Joker für Furore sorgen. Bis auf einen möglichen Tausch zwischen Rode und Kohr bahnen sich aber keine großartigen Änderungen an.

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt: Die voraussichtliche Startaufstellung der SGE

Die Startelf : Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, Ndicka - Ilsanker, Rode - Chandler, Gacinovic, Kostic - Silva

Reservebank : Rönnow, da Costa, Durm, Hasebe, de Guzman, Kamada, Kohr, Sow, Dost, Paciencia

Nicht dabei: Fernandes (Sehnenriss im Hüftbeuger), Russ (Aufbautraining nach Achillessehnenriss), N. Stendera (nicht berücksichtigt), Torro (Aufbautraining nach Innenbandriss im Knie), Wiedwald (nicht berücksichtigt), Zimmermann (nicht berücksichtigt)

🎙️ #Hütter :

„Außer Torró habe ich alle Mann an Bord, Bas Dost hat die gesamte Woche trainiert. Lucas arbeitet sehr, sehr hart an sich und hat physisch und mental eine großartige Entwicklung genommen."

–––––– #SGE #BVBSGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) February 13, 2020

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellung im letzten direkten Duell

Im Hinspiel der diesjährigen Bundesligasaison 2019/20 traf man am 22. September 2019 in der Commerzbank Arena aufeinander. Das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden . Der BVB lag zweimal in Führung, konnte diese aber jeweils nicht über die Zeit bringen. Kurz vor Schluss traf Delaney ins eigene Tor und brachte der SGE einen Punkt.

😕 Mit einem 2:2-Unentschieden trennen sich der BVB und @Eintracht Frankfurt. Borussia verbucht ein deutliches Chancenplus, doch Frankfurt kommt in beiden Halbzeiten zu späten Toren. #SGEBVB



✏️ Zum Spielbericht: https://t.co/JeuMhddRVA pic.twitter.com/hneuYXZpZj — Borussia Dortmund (@BVB) September 22, 2019

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund, 2:2: Die Aufstellung beider Teams in der Hinrunde

Die Startelf von Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Hasebe, Hinteregger - Durm, Kohr, Fernandes, Kostic - Sow - Silva, Paciencia

Die Startelf von Borussia Dortmund: Bürki - Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Hazard - Alcacer

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellung der Teams im letzten Bundesligaspiel

Die BVB-Startelf: Bürki - Akanji, Hummels, Zagadou, Guerreiro - Witsel, Can - Hakimi, Brandt, Sancho - Haaland.

Die SGE-Startelf: Trapp - Toure, Abraham, Hinteregger, N'Dicka - Chandler, Ilsanker, Kohr, Kostic - Gacinovic - Silva

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Der Schiedsrichter

Die Schiedsrichter für #BVBSGE stehen fest:



🗣 Bastian Dankert



🚩 René Rohde

🚩 Markus Häcker



4⃣ Sven Waschitzki



📺 Dr. Felix Brych

📼 Marcel Pelgrim

