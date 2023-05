Wie einst David Beckham? Ex-BVB-Star Christian Pulisic als neues Aushängeschild der MLS im Gespräch

Cristian Pulisic schon bald in der MLS? Alexi Lalas sähe den ehemaligen Dortmunder gerne in Los Angeles.

WAS IST PASSIERT? Der ehemalige US-Nationalspieler Alexi Lalas hat einen spektakulären Transfer für Christian Pulisic ins Gespräch gebracht. Geht es nach Lalas, sollte MLS-Klub LA Galaxy den Chelsea-Angreifer verpflichten und damit ein ähnliches Zeichen setzen, wie es die Kalifornier 2007 mit dem Transfer David Beckhams taten.

WAS WURDE GESAGT? Auf Twitter schrieb der 52-Jährige zu Pulisics Zukunft: "Ich denke, Pulisic werden sich in Europa einige gute Optionen bieten. Aber falls LA Galaxy sich wieder wie in Top-Klub verhalten will, sollte der Klub sich um ihn bemühen und ihn benutzen wie Beckham, um ein Statement zu setzen."

WAS IST DER HINTERGRUND? Beckham war damals als erster echter Superstar von Real Madrid nach Los Angeles gewechselt und hatte damit einen Boom der MLS ausgelöst. Nach ihm spielten mit Steven Gerrard und Zlatan Ibrahimovic weitere Top-Spieler für Galaxy.

Pulisic steht bei Chelsea noch bis 2024 unter Vertrag. Er hat bei den Londonern seit geraumer Zeit keinen Stammplatz und nach den vielen kostspieligen Transfers in den vergangenen zwei Transferperioden ist ein Abgang in diesem Sommer wahrscheinlich.

Wechselgerüchte um den 24-Jährigen kursieren bereits seit Monaten. In einem frischen Bericht schreibt die Daily Mail, dass die beiden Serie-A-Spitzenvereine Juventus und Napoli Interesse an seiner Verpflichtung haben.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Pulisic wechselte Anfang 2015 ablösefrei von den Pennsylvania Classics zu Borussia Dortmund. Vier Jahre später verkaufte ihn der BVB für 64 Millionen Euro an den FC Chelsea.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty/GOAL

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison absolvierte der Rechtsaußen für die Londoner 21 Pflichtspiele. Der 57-malige US-Nationalspieler erzielte dabei ein Tor und lieferte zwei Assists.