Weg zum BVB frei? Eintracht Frankfurt zieht Angebot an Daichi Kamada wohl zurück

Das Ende der Zeit von Daichi Kamada bei der SGE steht bevor. Angeblich haben die Hessen ihre Offerte an den Japaner zurückgezogen.

WAS IST PASSIERT? Daichi Kamada steht vor einem Abschied von Eintracht Frankfurt. Wie Sport1 berichtet, hat der Bundesligist sein Angebot an den Japaner zur Verlängerung des auslaufenden Vertrags zurückgezogen. Ein ablösefreier Transfer im Sommer ist die logische Konsequenz, als Favorit auf die Dienste Kamadas gilt der BVB.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Vertragspoker zwischen dem Mittelfeldspieler und den Frankfurter Verantwortlichen zog sich seit Monaten. Da es zuletzt keine Bewegung in den Gesprächen mehr gegeben habe und Kamada öffentlich mit einem Weggang liebäugelte, habe sich SGE-Sportchef Markus Krösche dazu entschlossen, die Offerte zurückzuziehen und den Weg für einen Wechsel Kamadas freizumachen.

Dieser, so berichtete es die Frankfurter Rundschau vor einigen Wochen, soll sich mit Borussia Dortmund bereits grundsätzlich auf einen Transfer zur kommenden Spielzeit verständigt haben. Allerdings ist der Deal noch nicht in trockenen Tüchern. Kamada will demnach eigentlich ins Ausland, allerdings gibt es von interessierten Vereinen wie Manchester United und Chelsea kein konkretes Angebot.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Kamada schaffte in seiner Heimat bei Sagan Tosu den Durchbruch. 2017 verpflichtete ihn Eintracht Frankfurt für 1,6 Millionen Euro. Die Saison 2018/19 verbrachte der offensive Mittelfeldmann bei VV St. Truiden, anschließend avancierte er am Main zum Leistungsträger.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: In dieser Saison absolvierte Kamada für die Eintracht 35 Pflichtspiele, in denen ihm 13 Tore und fünf Assist gelangen. Bei der Weltmeisterschaft in Katar stand der 26-Jährige für Japans Nationalmannschaft in vier Begegnungen auf dem Platz.

DIE BILDER ZUR NEWS:

WIE GEHT ES WEITER? Der Kamada-Abschied trifft Frankfurt hart. Allerdings werden hochkarätige Namen als potenzielle Neuzugänge für das offensive Mittelfeld gehandelt. So soll sich die SGE um Lyons Houssem Aouar bemühen. Auch Enzo Le Fee vom FC Lorient wird genannt.