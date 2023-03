"Zeit zu gehen": Französischer Mittelfeldstar wird beim BVB gehandelt

Zwischen Enzo Le Fee und Lorient stehen die Zeichen auf Trennung. Verschlägt es den talentierten Mittelfeldmann in die Bundesliga?

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund zeigt Interesse an Enzo Le Fee vom französischen Erstligisten FC Lorient. Das berichtet Foot Mercato. Neben dem BVB sollen sich demnach aus der Bundesliga auch Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen um den 23 Jahre alten Mittelfeldspieler bemühen. Le Fees Umfeld sei bereits informiert und erste Treffen mit Blick auf einen Transfer im Sommer hätten bereits stattgefunden.

WAS IST DER HINTERGRUND? Le Fee steht in Lorient noch bis 2024 unter Vertrag. Gespräche wegen einer Verlängerung scheiterten allerdings und der französische U23-Nationalspieler strebt nun nach eigenen Angeben einen Wechsel zur kommenden Spielzeit an. Dieser Sommer ist dann die letzte Gelegenheit für den Tabellenachten der Ligue 1, bei einem Verkauf noch eine hohe Ablöse für sein Eigengewächs einzustreichen.

Laut Foot Mercato möchte Lorient Le Fee grundsätzlich nicht verkaufen und peilt bei einem vorzeitigen Abgang eine Ablösesumme zwischen 25 und 30 Millionen Euro an.

WAS WURDE GESAGT? Le Fee machte seinen Wechselwunsch bereits öffentlich, als er Anfang der Woche bei Ouest France zu Protokoll gab: "Ja, es ist Zeit für mich, zu gehen. (...) Ich habe bis Dezember auf ein Vertragsangebot von Lorient gewartet. Es ist nie gekommen. Jetzt erwarte ich nichts mehr vom Verein und werde nicht mehr verlängern. Ich hoffe, dass ich schon im Sommer gehen kann, damit mein Transfer dem Verein Geld einbringt."

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Le Fee spielt seit 2008 für Lorient und schaffte 2019 den Sprung in den Profikader. In dieser Saison absolvierte der Spielgestalter 29 Einsätze, in denen er fünf Tore erzielte. Fünf weitere Treffer bereitete er vor.