BVB: Daichi Kamada weckt offenbar Interesse bei Borussia Dortmund

In Frankfurt wird Offensivmann Daichi Kamada immer besser. Auch dem BVB soll das nicht verborgen geblieben sein.

WAS IST PASSIERT? Borussia Dortmund hat angeblich Interesse an Mittelfeldspieler Daichi Kamada von Eintracht Frankfurt. Das wurde im Sport1-Podcast "Die Dortmund-Woche" berichtet. Demnach habe der BVB unverbindlich Kontakt zum Umfeld des Japaners aufgenommen und Kamada stehe auf dem Einkaufszettel der Dortmunder weit oben. Konkret soll das Ganze bisher aber noch nicht geworden sein.

WAS IST DER HINTERGRUND? Kamada hat sich in Frankfurt mittlerweile zu einem der besten Offensivspieler der Bundesliga entwickelt. Für andere Klubs zudem interessant: Der Vertrag des 26-jährigen Nationalspielers bei der Eintracht läuft kommenden Sommer aus, nach der Saison könnte er also ablösefrei sein. Neben dem BVB werden unter anderem auch Everton, Villarreal und Benfica als Interessenten gehandelt. Die Portugiesen sollen sich schon im vergangenen Sommer um Kamada bemüht haben.

DIE BILDER ZUR NEWS:

(C)Getty Images

imago

WIE GEHT ES WEITER? Derzeit ist offen, ob Kamada seinen auslaufenden Vertrag in Frankfurt verlängert, oder sich einem neuen Verein anschließen will. Klar ist: Sollte der Edeltechniker mit Japan eine gute WM spielen, dürfte das Interesse an Kamada mit Sicherheit nicht abnehmen.

DIE TRANSFERGESCHICHTE: Frankfurt hatte Kamada 2017 für 1,6 Millionen Euro von Sagan Tosu geholt. Da er bei der SGE im ersten Jahr kaum zum Zug kam, wurde er für die Spielzeit 2018/19 nach Belgien an St. Truiden verliehen. Dort entwickelte er sich enorm gut, kehrte 2019 nach Frankfurt zurück und ist seither fester Bestandteil des Teams. In der laufenden Saison hat Kamada vor allem in Sachen Effektivität nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht, aktuell steht er wettbewerbsübergreifend bereits bei zwölf Toren und drei Vorlagen in 20 Einsätzen.