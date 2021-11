BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER 0:0

Hochspannendes Duell in der Bundesliga: Der Tabellenzweite Borussia Dortmund empfängt den VfB Stuttgart. Anpfiff im Signal-Iduna-Park: 15.30 Uhr.

Besonders brisant für den BVB: Spitzenreiter Bayern München hat am gestrigen Freitagabend in Augsburg Federn gelassen (1:2-Niederlage). Bei einem Sieg könnten die Schwarzgelben auf einen mageren Zähler an die Münchner herankommen und das Rennen um die Meisterschaft offen gestalten.

Doch so einfach wird der VfB es der Borussia nicht machen. Auch wenn die Schwaben aktuell eine deutlich schwächere Saison als die letzte erleben und sich auf dem Relegationsplatz wiederfinden, dürfte allen Dortmundern noch die schmerzhafte 1:5-Klatsche aus dem letzten Jahr im Gedächtnis geblieben sein, nach der Trainer Lucien Favre seine Koffer packen musste.

BVB oder VfB - wer setzt sich heute durch? Verpasst nichts im LIVE-TICKER von GOAL!

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER: Das Spiel im Überblick

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart 0:0 Tore - Aufstellung BVB Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, Hazard - Malen Aufstellung Stuttgart Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Massimo, Karazor, Endo, Sosa - Förster, Mangala - Coulibaly Gelbe Karten - Rote Karten -

27' | Von der linken Seite bringt Raphael Guerreiro eine scharfe Hereingabe an. Konstantinos Mavropanos wirft sich dazwischen, hat dabei beide Arme eng am Körper angelegt. Prophylaktisch fordern die Dortmunder einen Handelfmeter. Aber Kontakt gab es da lediglich am Körper.

24' | Nach der guten Stuttgarter Phase schicken die nun die Hausherren wieder an, die alte Hackordnung in Sachen Spielanteile aufrechtzuerhalten. Dennoch kommt die Partie inzwischen viel offener daher. Die Differenzen zwischen beiden Teams, wie sie die Tabelle offenbart, spiegeln sich auf dem Rasen nicht mehr wider.

22' | Kaum Probleme hat Dortmunds Keeper auch mit dem wenig später folgenden Rechtsschuss von Roberto Massimo. Den Distanzschuss fängt Kobel ebenfalls sehr souverän.

21' | Stuttgart wird mutiger. Die Schwaben zeigen auch spielerische Qualitäten - und kommen jetzt zum Abschluss. Den Linksschuss von Philipp Förster hält Gregor Kobel allerdings sicher.

20' | Erneut sucht Tanguy Coulibaly den Weg in den Sechzehner, wird auf halbrechts von Manuel Akanji einmal mehr überragend verteidigt und stark abgelaufen.

15' | Nun senden die Gäste ein erstes Lebenszeichen aus. Auf links gelangt Borna Sosa in den Sechzehner, schaut in die Mitet und erspäht den heranstürmenden Philipp Förster. Dieser kommt einen halben Schritt zu spät, bekomtm so nicht genug Kontrolle über seinen Rechtsschuss, der deutlich rechts am Kasten von Gregor Kobel vorbeigeht.

13' | Infolge der anschließenden Ecke beißen sich die Borussen am gegnerischen Strafraum fest. Julian Brandt flankt von der rechten Seite. Im Zentrum geht Donyell Malen mit viel Anlauf in den Kopfball und setzt diesen aus etwa sieben Metern vollkommen unbedrängt rechts an der Kiste vorbei.

12' | Für den zweiten Torschuss sorgt auf Dortmunder Seite Thorgan Hazard. Dessen Rechtsschuss halblinks von der Strafraumgrenze lenkt Konstantinos Mavropanos mit dem Kopf über das eigene Tor.

10' | Für Coulibaly bedeutet der faire Einsatz von Manuel Akanji dennoch Schmerzen. Letztlich aber geht es für den Stuttgarter Stürmer ohne Behandlung weiter.

9' | Nach einem Fehlpass von Julian Brandt tragen die Stuttgarter ihren Gegenangriff vor. Tanguy Coulibaly nähert sich dem Sechzehner, doch dann packt Manuel Akanji ein blitzsauberes Tackling aus, spielt klar den Ball.

7' | Und dieser Freistoß stellt den ersten Torschuss dieser Partie dar, der gleich Gefahr heraufbeschwört. Marco Reus zirkelt den Ball mit dem rechten Fuß um die Mauer herum und knapp am linken Pfosten vorbei.

6' | Dortmund wirkt in seinem Auftreten weiterhin zwingender. Auf diese Weise holt Jude Bellingham auf halblinks einen Freistoß für die Schwarz-Gelben raus.

4' | In dieser Phase erlangen die Gäste erstmals etwas Ballbesitz und versuchen, diesen auszukosten, um etwas Sicherheit zu erlangen und eventuell in den Rhythmus zu finden.

2' | Sofort ergreifen die Hausherren die Initiative, nisten sich gleich mal in der gegnerischen Hälfte ein und zwingen dem Gegner ihr Spiel auf. Für eine Abschlusshandlung reicht es allerdings noch nicht.

1' | Soeben ertönt der Anpfiff, die Gäste stoßen an.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute live: ANPFIFF

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Harm Osmers betraut. Zur Seite stehen diesem die Assistenten Robert Kempter und Dr. Arne Aarnink.

vor Beginn | In den Duellen gegeneinander gab es zuletzt Auswärtssiege. So gewann der VfB vor knapp einem Jahr in Dortmund eindrucksvoll mit 5:1. Der letzte Heimerfolg des BVB geht auf die letzte gemeinsame Spielzeit davor zurück. Im März 2019 setzten sich die Westfalen mit 3:1 durch.

vor Beginn| Drei Zähler hat der VfB in der Fremde ergattert - in Frankfurt (1:1), Bochum (0:0) und Mönchengladbach (1:1). Stuttgart ist mittlerweile fünf Pflichtspiele lang sieglos, die letzten drei Partien wurden verloren - unter anderem auswärts in Augsburg (1:4). Den letzten Sieg fuhren die Schwaben Anfang Oktober ein, da gelang beim 3:1 gegen Hoffenheim der zweite Saisonsieg in der Bundesliga. Auf Reisen war man in dieser Spielzeit einzig in der 1. Runde des DFB-Pokals beim BFC Dynamo siegreich (6:0).

vor Beginn | Abgesehen vom Supercup im August (1:3 gegen Bayern München), ließen die Borussen einzig in der Champions League auch daheim schon einmal Federn - beim 1:3 gegen Ajax. Zusammen mit der Auswärtspleite vor der Länderspielpause in Leipzig (1:2) stehen aktuell zwei Niederlagen am Stück für Dortmund zu Buche. Der letzte Dreier gelang an dieser Stelle Ende Oktober gegen den 1. FC Köln. Für die letzte Heimniederlage in der Bundesliga müssen wir bis Anfang April zurückschauen. Nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt folgten bis heute zehn Ligapartien im Signal Iduna Park, die allesamt gewonnen wurden.

vor Beginn | Mit Blick auf die Tabelle vor diesem Spieltag hat hier der Zweite den Fünfzehnten zu Gast. Zwischen beiden Mannschaften liegen 14 Punkte. Für das Kellerkind aus Schwaben besteht wenig Hoffnung. Auswärts ist der VfB noch sieglos und erzielte lediglich drei Tore. Der BVB hingegen stellt eine Heimmacht dar. Die Schwarz-Gelben gaben zu Hause noch überhaupt keinen Punkt ab.

vor Beginn | Für den VfB Stuttgart stehen anfangs diese elf Spieler auf dem Rasen: Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Massimo, Karazor, Endo, Sosa, Förster, Mangala - Coulibaly.

vor Beginn | Auf Seiten der Hausherren muss Marco Rose auf Erling Haaland (Rehabilitation nach Muskelverletzung), Mateu Morey (Knieverletzung), Giovanni Reyna (Muskelverletzung), Marcel Schmelzer (Rehabilitation nach Knieverletzung), Youssoufa Moukoko (Augenentzündung), Dan-Axel Zagadou (Zerrung), Nico Schulz und Marius Wolf (beide Aufbautraining) verzichten.

vor Beginn | Gleich zu Beginn widmen wir uns den personellen Angelegenheiten des Nachmittags und dabei zuvorderst den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Borussia Dortmund geht die heutige Aufgabe in folgender Besetzung an: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Bellingham, Brandt - Reus, Malen, Hazard.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 12. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Aufstellung BVB:

Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel - Bellingham, Brandt - Reus, Hazard - Malen

Aufstellung Stuttgart:

Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Massimo, Karazor, Endo, Sosa - Förster, Mangala - Coulibaly

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER: Die Fakten zum Spiel

Borussia Dortmund kassierte im letzten Bundesligaheimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 1-5 die geteilt höchste BL-Heimpleite der Klubhistorie und nahm zum vierten Mal fünf oder mehr Gegentore in einem BL-Heimspiel hin. Für den VfB war es der höchste BL-Auswärtssieg seit September 2013 (4-0 in Braunschweig).

Der VfB Stuttgart feierte unter den aktuellen Bundesligisten nur gegen Eintracht Frankfurt (42) mehr BL-Siege als gegen Borussia Dortmund (40), der BVB kassierte unter diesen Teams nur gegen die Bayern mehr Pleiten (50). Der Rekordmeister feierte auch als einziges Team mehr BL-Siege in Dortmund (17) als der VfB (13).

Der VfB Stuttgart verlor 10 der letzten 13 Bundesliga-Duelle mit Borussia Dortmund (2S 1U) und blieb in keinem dieser Spiele ohne Gegentor (38 Gegentreffer). Aktuell warten die Schwaben nur gegen den FC Bayern länger auf eine Weiße Weste im Oberhaus (19 Spiele) als gegen den BVB (13).

Borussia Dortmund gewann die letzten 10 Heimspiele in der Bundesliga allesamt, das gelang den Dortmunder zuvor nur im Jahr 1994, damals waren es saisonübergreifend sogar 12 BL-Heimsiege in Serie. Erstmals in der Vereinsgeschichte könnte der BVB die ersten sieben Heimspiele einer BL-Saison gewinnen.

Borussia Dortmund kassierte zuletzt zwei Pflichtspielniederlagen in Serie, mehr waren es letztmals im November 2017 unter Peter Bosz (3).

Der VfB Stuttgart ist seit fünf Pflichtspielen sieglos (2U 3N), eine längere Durststrecke hatten die Schwaben letztmals im Frühjahr 2019 (sechs). Zuletzt kassierte der VfB erstmals in dieser Spielzeit und zum zweiten Mal unter Pellegrino Matarazzo drei Pflichtspielpleiten am Stück (4 im April 2021).

Auswärts ist der VfB Stuttgart in der laufenden Bundesligasaison noch sieglos (3U 2N), wie letztmals in der Abstiegsspielzeit 2018/19 nach fünf Gastspielen, damals gab es im sechsten Anlauf den ersten Sieg (2-0 in Nürnberg). In der Vorsaison holten die Schwaben aus den ersten fünf Auswärtsspielen noch 11 Punkte.

Der VfB Stuttgart hat mit Tabellenplatz 15 seine schwächste Platzierung seit dem Wiederaufstieg 2020 inne. Mit 10 Zählern unterbieten die Schwaben ihre Ausbeute zum Vergleichszeitpunkt der Vorsaison um sieben Zähler und kassierten bereits gleich viele Niederlagen (5) wie in der kompletten Hinrunde 2020/21.

Marco Reus erzielte gegen RB Leipzig seinen 102. BL-Treffer für Borussia Dortmund und zog auf Platz vier der Ewigen Torjägerliste der Dortmunder in der Bundesliga mit Stephane Chapuisat gleich. Gegen den VfB erzielte er im März 2014 einen seiner zwei BL-Dreierpacks im BVB-Trikot.

Borussia Dortmunds Gregor Kobel stand zwischen Juli 2019 und Juli 2021 64-mal für den VfB Stuttgart in Bundesliga und 2. Liga zwischen den Pfosten (15 Weiße Westen). Nur Manuel Neuer (12) legte in dieser BL-Saison mehr klärende Aktionen außerhalb des 16ers hin als der Schweizer (10), dessen Abwehrquote mit 64% aber hinter seinen Nachfolgern im VfB-Tor liegt (F. Müller 67%, F. Bredlow 71%).

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER: Alle Infos zur Übertragung

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht

Marco Rose war vor dem Start in die Wochen der Wahrheit milde gestimmt. "Er hat keine 20 Stockschläge bekommen", scherzte der Trainer von Borussia Dortmund nach der Systemkritik seines Kapitäns Marco Reus im Anschluss an die schmerzhafte Niederlage in Leipzig. Er sei mit Marco "im ständigen Austausch". Da bleibe "nichts hängen".

Unruhe kann der BVB vor dem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auch nicht gebrauchen. "Wir können in den nächsten Tagen und Wochen viele Dinge in die richtigen Bahnen lenken", sagte Rose angesichts der wegweisenden Aufgaben. Nach dem Duell mit den Schwaben steht das "Endspiel" in der Champions League bei Sporting Lissabon auf dem Programm. Es folgen die Ligaspiele in Wolfsburg und gegen den vor dem zwölften Spieltag auf vier Punkte enteilten Spitzenreiter Bayern München.

Auf die Hilfe von Erling Haaland kann der DFB-Pokalsieger dabei wohl nicht hoffen. Der norwegische Torjäger fällt aufgrund einer Muskelverletzung am Hüftbeuger weiter aus. Rose ist aber "vorsichtig optimistisch, dass Erling dieses Jahr noch einmal auf dem Feld steht".

Der Rückstand auf den Serienmeister aus München sollte bis dahin aber nicht weiter anwachsen. Denn in Dortmund träumen sie weiter vom Titel. "Solange ich das BVB-Trikot trage und Kapitän dieser Mannschaft bin, werde ich alles daran setzen, dass wir die Schale nach Dortmund holen", sagte Reus zuletzt im Sport1-Interview. Diese Sehnsucht treibt den 32-Jährigen an und dient als Erklärung für seinen emotionalen Ausbruch nach der Pleite in Leipzig (1:2).

Für Rose war die dritte Saisonniederlage allerdings keine Frage des Systems. "Es ist keine Frage der Grundordnung. Es ist eine der Umsetzung", sagte der BVB-Coach und kündigte an, auch künftig "taktisch flexibel zu sein".

Personell stehen ihm dafür wieder mehr Alternativen zur Verfügung. Raphael Guerreiro ist gegen Stuttgart eine Option für die Startelf. Emre Can ist ebenfalls wieder dabei, aber laut Rose nur für einen "Kurzeinsatz". Auch Youngster Youssoufa Moukoko steht im Kader.

Neben dem siebten Heimsieg im siebten Spiel in dieser Saison peilen die Dortmunder auch die Revanche für die herbe 1:5-Heimniederlage in der vergangenen Saison an. Danach wurde Trainer Lucien Favre entlassen.

Bei den ersatzgeschwächten Stuttgartern ist das Spiel natürlich noch in bester Erinnerung. "Es ist ein zweischneidiges Schwert. Einerseits darf das 5:1 keine Erwartungen wecken, andererseits gibt uns das Ergebnis auch Mut für das Spiel", sagte Trainer Pellegrino Matarazzo.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart heute im LIVE-TICKER: Das Bundesligaspiel im Überblick