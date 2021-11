Am 12. Spieltag der Bundesliga trifft der BVB (Borussia Dortmund) auf den Kontrahenten VfB Stuttgart. Der Anpfiff im Signal Iduna Park ertönt am Samstag um 15.30 Uhr.

Die Schwarz-Gelben befinden sich zwar nach wie vor auf dem zweiten Tabellenplatz, mussten jedoch jüngst in der Champions League gegen Amsterdam und in der Bundesliga gegen RB Leipzig zwei empfindliche Niederlagen wegstecken. Für die Schwaben aus Stuttgart kommt das Spiel gegen den Tabellenzweiten indes zur Unzeit - keine der letzten vier Bundesliga-Partien konnte gewonnen werden und man befindet sich wieder mittendrin im Kampf gegen den Abstieg.

In der Vorsaison lieferten sich beide Mannschaften packende Duelle mit zahlreichen Toren. Wer wird die bessere Leistung auf den Platz bringen? Goal liefert Euch die Infos zur Übertragung.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart live? Die Partie in der Übersicht

Wettbewerb Bundesliga | 12. Spieltag Match BVB vs. VfB Stuttgart Datum Samstag, 20. November 2021 Anpfiff 15.30 Uhr Ort Signa Iduna Park

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart live im TV? Die Bundesliga im Fernsehen verfolgen

Ihr wisst es wohl bereits: Wer live dabei sein möchte, kann das Spiel (außer in der Zusammenfassung) nicht einfach im Free-TV verfolgen. Die Rechte zur LIVE-Übertragung wurden auch in dieser Saison wieder teilweise umverteilt und so finden wir aktuell folgende Situation vor: Die Spiele am Samstag seht Ihr nur bei Sky - entweder im Einzelspiel oder in der Konferenz. Die Begegnungen am Freitag und Sonntag hingegen seht Ihr exklusiv bei DAZN.

Sky zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart: Die Bundesliga live im Fernsehen

Wir haben es Euch bereits indirekt verraten: Die Begegnung ist exklusiv beim Bezahlsender Sky zu sehen! Schaltet einfach ab 15.15 Uhr Sky Sport Bundesliga 2 (HD) ein und seht das Spiel im Einzelspiel.

Auch in der Konferenzschalte auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) seht Ihr die Begegnung immer wieder in Ausschnitten.

Wer zeigt / überträgt die Bundesliga im LIVE-STREAM? BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart im Internet

Wir wissen nun also, wo es das Spiel im Fernsehen zu sehen sehen gibt. Jetzt zur nächsten Frage: Wenn keine Möglichkeit besteht, das Spiel vor dem heimischen TV-Gerät zu verfolgen, gibt es dann noch eine andere Möglichkeit das Spiel live zu sehen? Ja, die gibt es - nämlich im LIVE-STREAM! Wo dieser zu finden ist, verraten wir Euch im nächsten Abschnitt.

LIVE-STREAM zu BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart: Sky zeigt / überträgt die Bundesliga im Internet

Neben der linearen Übertragung im Fernsehen stellt Euch Sky auch einen STREAM zur Verfügung. Sky unterscheidet hierbei, ob Ihr bereits Kunde seid oder ob Ihr bisher kein Abo beim Pay-TV-Sender vorweisen könnt. Wir stellen Euch hier beide Optionen kurz vor:

LIVE-STREAM auf... Kundenstatus Kosten ...Sky Ticket Kein Kunde Monatsabo: 29,99€ (pro Monat), danach jederzeit kündbar 12-Monatsabo: 24,99€ (pro Monat), danach jederzeit kündbar & 29,99€ pro Monat ...Sky Go Kunde -

Beide Varianten ermöglichen es Euch, das Spiel analog zur TV-Übertragung auf zahlreichen mobilen Geräten im STREAM zu sehen. Alles was Ihr benötigt, ist die zugehörige App auf Eurem Device und natürlich eine stabile Internetverbindung.

Die Bundesliga Highlight-Show auf DAZN: So seht Ihr die Highlights zur Begegnung

Seit dieser Saison bekommt Ihr samstags bereits wenige Minuten nach Abpfiff die Zusammenfassung der Highlights auf DAZN. Der Streamingdienst zeigt diese ab 17.30 Uhr in einer Highlight-Show, die sich stündlich wiederholt. Ab 20.30 Uhr seht Ihr somit auch die Highlights des Topspiels um 18.30 Uhr.

Neben den Highlights der Bundesliga seht Ihr auf DAZN alle Freitags- und Sonntagspartien der Bundesliga live und zahlreiche weitere LIVE-Ereignisse.

Mehr Infos zum umfangreichen Angebot auf DAZN, zu dem mitunter die Champions League, Serie A, LaLiga oder Ligue 1 gehört, findet Ihr unter diesem Link.

Die Mitgliedschaft bei DAZN gibt's bereits ab 14,99€ im Monatsabo oder einmalig 149,99€ im Jahrestarif.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. VfB Stuttgart live? Die Aufstellungen in der Bundesliga

