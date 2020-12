Union Berlin - BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV: So geht's

Der BVB muss heute zu Union Berlin in die Haupstadt. Alle Infos zur LIVE-Übertragung im deutschen Free-TV findet ihr in diesem Artikel.

Spitzenspiel am Freitagabend in der : Am 13. Spieltag lädt Union Berlin den BVB zum Spiel an der Alten Försterei. Anstoß in Berlin ist heute um 20.30 Uhr.

Der BVB konnte das erste Spiel nach der Trennung von Trainer Lucien Favre gewinnen, unter Edin Terzic gab es am Dienstag den Sieg gegen .

Bei läuft es derweil nicht so gut: Seit vier Spielen wartet man auf einen Sieg, nach der Derby-Niederlage gegen die Hertha gab es aber immerhin zwei Unentschieden gegen den FC Bayern und den .

Insgesamt dürfen die Berliner aber sehr zufrieden mit dieser Saison sein. Aktuell rangieren die Eisernen auf Platz sechs - dort, wo sie die wenigsten vermuteten. Anders der BVB: Der hat aktuell sechs Punkte Rückstand auf und fünf auf und den .

Schafft der BVB den Anschluss an die Spitze oder kommt Union wieder in die Erfolgsspur? Goal erklärt, wie man das Spiel heute im Free-TV verfolgen kann.

BVB ( ) bei Union Berlin live im Free-TV: Die Begegnung der Bundesliga im Überblick

Begegnung Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb 13. Spieltag | Bundesliga Datum Freitag, 18. Dezember | 20.30 Uhr Ort Stadion An der Alten Försterei | Berlin Zuschauer Keine

Union Berlin gegen BVB (Borussia Dortmund): Läuft die Bundesliga heute LIVE im Free-TV?

Bald ist Winterpause, zumindest in sehr kurzer Form: Anders als in den letzten Jahren gibt es in dieser Saison nur zwei Wochen Pause, Grund dafür ist der enge Spielplan. Trotzdem wollen viele Fans an diesem Wochenende noch die Bundesliga schauen, schließlich gibt es keinen Fußball aus dem deutschen Oberhaus über die Weihnachtsfeiertage und an Neujahr, wie es beispielsweise in der Fall ist.

Wenig verwunderlich also, dass viele Fans sich die Frage stellen, ob die Bundesliga heute im TV übertragen wird. Diese Fans dürfen sich freuen, denn nicht nur der Weihnachtsmann verteilt dieses Jahr Geschenke!

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund) wird heute im Free-TV übertragen: Das ZDF zeigt die Bundesliga am Freitag

Auch das ZDF (Zweite Deutsche Fernsehen) erwärmt in diesem Jahr viele Herzen, vor allem die von Union- und BVB-Fans. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt nämlich die Begegnung im Hauptprogramm!

Dabei dürfen sich die Anhänger*innen, die heute einschalten, besonders glücklich schätzen: In der Hinrunde ist es nur eins von zwei Spielen, welches im Free-TV übertragen wird! Im September übertrug ebenfalls das ZDF die Eröffnungspartie der Bundesligasaison, heute gibt sich das Zweite wieder die Ehre.

Union Berlin - BVB (Borussia Dortmund): Auch DAZN überträgt heute kostenlos

An den Mikrofonen werden dann einige bekannte Stimmen sein, doch dazu in den nächsten Abschnitten mehr! Auch wichtig: Es gibt eine weitere Möglichkeit, das Spiel auf dem Smart-TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen: Auch der Streamingdienst DAZN überträgt die Begegnung heute.

Wer also ein DAZN-Abonnement hat oder eins abschließen möchte (Kostenlos und unverbindlich), der hat die Qual der Wahl. Bei der DAZN-Übertragung sind ebenfalls prominente Stimmen zu hören (unter anderem Sandro Wagner), alles zu dem DAZN-Stream haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

BVB (Borussia Dortmund) bei Union Berlin heute live im Free-TV: So läuft die Übertragung ab

Zurück zum ZDF: Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt also heute die Bundesliga. Obwohl das nicht häufig der Fall ist, müsst ihr trotzdem keine Angst vor der Übertragung haben: Das ZDF hat schließlich reichlich Qualität und Erfahrung mit Sportsendungen.

Ob legendäre Champions-League-Abende, Länderspiele der EM und WM oder das Aktuelle Sportstudio: Jeder Fan in dürfte bereits Fußball beim orangefarbenen Sender aus Mainz verfolgt haben.

BVB bei Union Berlin: Mertesacker und Rethy an den Mikrofonen beim ZDF

Dass der öffentlich-rechtliche Sender auch Qualität an den Mikrofonen herbeizaubern kann, das beweist er auch heute wieder: Neben dem legendären Kommentator Bela Rethy ist auch Weltmeister Per Mertesacker mit von der Partie.

Moderiert wird die Sendung von Jochen Breyer. Ein Vorteil des ZDF gegenüber Pay-TV-Sendern wie Sky: Da das Spiel nach 20 Uhr stattfindet, darf der Fernsehsender keine Werbung ausstrahlen. Zusätzlich gibt es in der Halbzeitpause das heute-journal, hier werden die tagesaktuellen Nachrichten kurz zusammengefasst.

Die Vorbereitungen für das morgige Auftaktspiel des 13. Spieltags gegen den @BVB laufen...



Die @Bundesliga_DE-Partie #FCUBVB gibt es morgen live im @ZDF und bei @DAZN_DE zu sehen ☝️#fcunion https://t.co/cAdVrbupuZ — 1. FC Union Berlin (@fcunion) December 17, 2020

Union Berlin vs. BVB (Borussia Dortmund): Vorberichte und Analyse ab 20.15 Uhr

Los geht das Spiel heute um 20.30 Uhr, die Übertragung des ZDF beginnt bereits um 20.15 Uhr mit Vorberichten und Analysen. Vorher im Programm läuft die Krankenhausserie Bettys Diagnose.

Eigentlich sollte klar sein, wie ihr das ZDF empfangt - bei den meisten Fernsehern liegt der Sender auf der Zwei. Solltet ihr allerdings trotzdem Probleme beim Finden des Senders haben, empfehlen wir hier vorbeizuschauen, dort hat das ZDF alles Wissenswerte rund um den Empfang zusammengefasst.

Union Berlin gegen den BVB: So läuft die Übertragung im ZDF ab

Anstoß : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Beginn der Übertragung : 20.15 Uhr

: 20.15 Uhr Moderator : Jochen Breyer

: Jochen Breyer Kommentator : Bela Rethy

: Bela Rethy Experte: Per Mertesacker

Union Berlin gegen Borussia Dortmund (BVB) nicht nur live im Free-TV: Die Bundesliga heute auch im LIVE-STREAM

Gute Nachrichten für alle Fans, die keinen Fernseher zu Hause haben: Ihr habt gleich zwei Möglichkeiten, das Spiel im kostenlosen LIVE-STREAM zu verfolgen!

Sowohl das ZDF als auch DAZN bieten die Übertragung via Internet an. So könnt ihr also auch mit Handy, Tablet, Browser oder Spielekonsole das Spiel verfolgen. In der folgenden Tabelle findet ihr die Handy-Apps von DAZN und ZDF.

Fußball - : Bayern gegen Lazio, Leipzig gegen Liverpool https://t.co/c6LbLleU3Y — ZDF Sport (@ZDFsport) December 14, 2020

BVB (Borussia Dortmund) bei Union Berlin heute live im Free-TV: Die Aufstellungen

Die Aufstellung von Union Berlin:

Luthe - Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz - Griesbeck, Prömel - Bülter, Teuchert - Becker, Awoniyi

So spielt der BVB:

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Can - Sancho, Reus, Reyna - Moukoko

BVB (Borussia Dortmund) bei Union Berlin heute live im Free-TV: Die Opta-Fakten vor dem Spiel

Union Berlin gewann nur 1 der 4 Pflichtspiele gegen Borussia Dortmund (2 Niederlagen und ein 1-1 n.V., 0-3 i. E. im ): mit 3-1 zu Hause im August 2019. Dies war zugleich Unions erster Sieg in der Bundesliga.

Union Berlin kassierte beim 0-5 in Dortmund im Februar 2020 seine höchste Niederlage in der Bundesliga – in keinem anderen Bundesliga-Spiel kassierten die Eisernen so viele Gegentore.

Union Berlin schoss in dieser Bundesliga-Saison bereits 7 Tore in der Anfangs-Viertelstunde, das sind bereits jetzt so viele wie in der kompletten Vorsaison. Borussia Dortmund hingegen traf in Bremen erstmals in der laufenden BL-Saison in den ersten 15 Minuten.

Union Berlin ist aktuell seit 4 Bundesliga-Spielen sieglos (3 Remis, 1 Niederlage) – einen längeren Negativlauf im Oberhaus hatten die Eisernen nur von März bis Juni dieses Jahres (7 sieglose Spiele).

Union Berlin verspielte beim 2-2 in Stuttgart bereits im 4. Bundesliga-Spiel in Folge eine Führung – nie zuvor verspielten die Eisernen in der 1. oder 2. Liga in so vielen Spielen in Folge eine Führung.

Union Berlin traf in Stuttgart im 14. Pflichtspiel in Folge, das ist eingestellter Vereinsrekord im Profifußball und war den Eisernen zuvor nur 2013 zu Zweitliga-Zeiten gelungen.

Borussia Dortmund gewann 10 der letzten 12 Bundesliga-Gastspiele und verlor dabei nur eins (0-2 in Augsburg). Wettbewerbsübergreifend ist der BVB erstmals seit Herbst 2018 (damals sogar 7 Spiele) in 6 Gastspielen in Folge unbesiegt (5 Siege, 1 Remis).

Borussia Dortmund bewahrte in keinem der letzten 6 Bundesliga-Spiele eine Weiße Weste, das war dem BVB zuletzt vor über 3 Jahren im Herbst 2017 unter Peter Bosz passiert (sogar in 10 Spielen in Folge).

Union Berlins Christopher Trimmel sammelte in Stuttgart seine 14. Torbeteiligung für Union in der Bundesliga (alles Assists) und löste den bisherigen Rekordhalter Sebastian Andersson ab (13) – seine 1. sammelte er im August 2019 beim 3-1 gegen Dortmund.

Raphael Guerreiro war in jedem seiner letzten 4 Bundesliga-Spiele (mindestens) an einem Tor direkt beteiligt, das ist eingestellter persönlicher Rekord. Noch nie sammelte er so viele Torbeteiligungen an den ersten 12 BL-Spieltagen wie aktuell (6).

BVB (Borussia Dortmund) bei Union Berlin heute live im Free-TV: Der Vorbericht

Borussia Dortmund darf sich in seinem letzten Bundesligaspiel des Jahres keinen Ausrutscher erlauben. Neu-Trainer Edin Terzic verteilt die Last auf mehrere Schultern.

Berlin/Köln (SID) Edin Terzic ist ein Trainer moderner Prägung. Taktisch versiert, kommunikationsstark, emotional. Mit Zauberkräften kann der neue Chefcoach von Borussia Dortmund allerdings nicht aufwarten. "In meiner Stellenbeschreibung stand nicht, dass ich Hellseher bin", scherzte der 38-Jährige am Donnerstag.

Wann seine Mannschaft und insbesondere die beiden Offensivstars Marco Reus und Jadon Sancho zu ihrer spielerischen Leichtigkeit zurückfinden, vermag der Nachfolger des am Sonntag entlassenen Lucien Favre somit nicht zu beantworten. Der gebürtige Sauerländer ist sich aber sicher: Es wird nicht mehr lange dauern.

"Manchmal geht es schnell, dann lässt eine Aktion den Knoten platzen", erklärte Terzic bei der Pressekonferenz vor dem letzten Dortmunder Bundesliga-Spiel des Jahres bei Union Berlin am Freitag (20.30 Uhr/ZDF und DAZN). Beim fußballerisch holprigen 2:1 bei Werder Bremen in Terzics Debütspiel sei insbesondere Kapitän Reus "vorweg gegangen", lobte der Coach, für den erstmal die Ergebnisse und die Einstellung zählen.

Der Vizemeister belegt schließlich nach etwas mehr als einem Drittel der Saison nur den vierten Tabellenplatz mit bereits sechs bzw. fünf Punkten Rückstand auf das Spitzentrio Bayer Leverkusen, Bayern München und RB Leipzig. Weitere Ausrutscher wie in der Endphase der Favre-Ära gegen den (1:2) und Aufsteiger VfB Stuttgart (1:5) sind verboten.

In Bremen habe die Mannschaft einen Willen an den Tag gelegt, den "wir immer zeigen müssen", forderte Terzic. Der spät eingewechselte Emre Can habe das ganze Spiel "Lautstärke vorgelebt" und die Kollegen nach vorne gepeitscht. Der Rest wird mit der Zeit schon kommen, glaubt der Coach, der zunächst bis zum Saisonende das Vertrauen genießt.

Spätestens mit der Rückkehr von Erling Haaland dürfte die Offensive wieder an Durchschlagskraft gewinnen. Der Norweger hat seine Reha in nach Muskelfaserriss mittlerweile beendet. Bei Instagram zeigte der Angreifer, die langen blonden Haare zu einer kleinen Palme hochgesteckt, bereits wieder seine berüchtigten Antritte.

Im neuen Jahr soll der 20 Jahre alte Dortmunder "Sturm-Routinier" wieder dabei sein. Beim Tabellensechsten aus der Hauptstadt dürfte das 16 Jahre alte Toptalent Youssoufa Moukoko in vorderster Front seinen zweiten Startelfeinsatz erhalten - flankiert von Reus und Sancho, die Verantwortung übernehmen sollen.

"Wir haben gemeinsam Potenzial erkannt, wo wir uns spielerisch verbessern können", bemerkte Terzic, der die kurze Weihnachtspause nach dem Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig am Dienstag nutzen will: "Dann werden wir ein paar Dinge ansprechen, für die jetzt keine Zeit da ist." Jetzt geht es vor allem darum, drei Punkte zu holen.

Union-Trainer Urs Fischer erwartet einen aggressiven Gegner, der in Bremen "eine Reaktion gezeigt" habe. Dass sein Landsmann Favre nicht mehr auf der BVB-Bank sitze, versteht der Schweizer allerdings nicht. "Ich hatte das Gefühl, dass eigentlich alles, was er gemacht hat, falsch ist", sagte Fischer: "Wenn am Schluss gar nichts mehr richtig ist, fragt man sich als Trainerkollege schon: Was willst du eigentlich noch machen?"

