FC Bayern München gegen Schalke 04 im ZDF sehen: Alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im Free-TV

Im Eröffnungsspiel der Bundesliga treffen heute der FC Bayern und Schalke 04 aufeinander. Goal liefert Euch alle Informationen zur Übertragung im ZDF.

Mit dem Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 startet die am Freitag in ihre 58. Saison. Anstoß ist heute um 20.30 Uhr in der Allianz Arena - aber nicht wie zunächst geplant mit 7500 Zuschauern, sondern wie schon zuletzt vor gänzlich leeren Rängen.

Anhänger der beiden Vereine können sich dafür aber auf eine Übertragung im ZDF freuen: Auch in dieser Saison werden die Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde nämlich in voller Länge im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Goal sagt Euch, wie Ihr heute live dabei sein könnt.

Ihr möchtet wissen, wie Ihr die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 heute live im Free-TV verfolgen könnt? Dann seid Ihr hier genau richtig. In diesem Artikel liefert Euch Goal alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga im ZDF.

FC Bayern gegen Schalke 04 live im Free-TV sehen: Die Begegnung in der Übersicht

Duell - Datum Freitag, 18. September 2020 | 20.30 Uhr Ort Allianz Arena, München

FC Bayern gegen Schalke 04 heute live im ZDF: Die Bundesliga-Übertragung im Free-TV

Das ZDF hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte am Eröffnungsspiel der Bundesliga gesichert und wird das Aufeinandertreffen zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 deshalb live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

Schon um 20.15 Uhr geht der öffentlich-rechtliche Sender am Freitag auf Sendung und versorgt Euch in den Vorberichten mit allen wichtigen Informationen. Sobald die beiden Mannschaften den Rasen betreten, schaltet das ZDF auf die Pressetribüne der Allianz Arena.

Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein kümmert sich am Abend um die Interviews und begrüßt an ihrer Seite den ehemaligen deutschen Nationalspieler Per Mertesacker als Experten. Mit dem Anstoß übernimmt Kommentatorin Claudia Neumann am Mikrofon.

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr den Saisonauftakt der Bundesliga aber auch im LIVE-STREAM verfolgen. Über die ZDF-Mediathek könnt Ihr Euch das Programm des öffentlich-rechtlichen Senders auch rund um die Uhr im Internet anschauen.

Ihr braucht somit nur ein mobiles Endgerät, mit dem Ihr die offizielle Webseite des ZDF aufrufen könnt. Ein TV-Gerät ist nicht notwendig, um die Begegnung zu streamen. Die gelieferten Bilder und der Kommentar sind dabei identisch mit der TV-Übertragung.

FC Bayern gegen Schalke 04 live: Die Bundesliga im LIVE-TICKER von Goal verfolgen

Das ZDF ist aber nicht die einzige Möglichkeit, um die Begegnung zwischen dem FC Bayern und Schalke 04 heute kostenlos verfolgen zu können. Für alle Bundesliga-Spiele hat Goal nämlich einen LIVE-TICKER im Angebot, mit dem Ihr über die Ereignisse in den Stadien auf dem Laufenden bleibt.

Auch Bayern gegen Schalke werden wir ausführlich für Euch tickern, sodass Ihr garantiert keine entscheidende Szene verpasst. Zudem liefern wir Euch interessante Statistiken, sodass unser LIVE-TICKER auch eine gute Ergänzung zur TV-Übertragung sein kann.

Zu unserem LIVE-Angebot gelangt Ihr ganz einfach über unsere Webseite oder Ihr ladet Euch die kostenlose Goal-App herunter, die für Android-Geräte im Google Play-Store und für iOS-Geräte im App-Store zur Verfügung steht.

FC Bayern gegen Schalke 04 heute live sehen: So wird die Bundesliga gezeigt / übertragen

FC Bayern gegen Schalke 04 heute live ... im TV ... im ZDF und bei DAZN (nur Smart-TV) im LIVE-STREAM ... bei DAZN und in der ZDF-Mediathek im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... bei DAZN

FC Bayern gegen Schalke 04 live im ZDF: Der Direktvergleich beider Mannschaften