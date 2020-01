BVB (Borussia Dortmund) vs. Standard Lüttich: Das Testspiel im LIVE-TICKER

Im Trainingslager trifft der BVB in einem Testspiel auf Standard Lüttich. Hier gibt's die Partie kostenlos im LIVE-TICKER.

Bundesligist hat seine Vorbereitung für die Rückrunde aufgenommen und bestreitet heute sein erstes Testspiel. Im Wintertrainingslager im spanischen Marbella trifft der BVB auf . Anpfiff der Partie ist am 7. Januar um 16 Uhr. Hier gibt's die Partie live im TICKER.

BORUSSIA DORTMUND - STANDARD LÜTTICH | Anpfiff: 16 Uhr Tore - Aufstellung BVB Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Morey, Witsel, Brandt, Guerreiro - Reyna, Götze, Führich Aufstellung Lüttich Bodart - Fai, Vanheusden, Lavalee, Miangue, Cimirot, J. Carcela, Amallah, Lestienne, M. Carcela, Cop

14' Lüttich versucht hier, den BVB möglichst früh zu attackiere und geht früh drauf. Noch aber hat der Bundesligist keine Probleme, sich diesem Druck zu entziehen.

12' Auf der Bank des BVB sitzen heute unter anderem: Mahmoud Dahoud, Marco Reus, Jadon Sancho, Thomas Delaney, Manuel Akanji, Paco Alcacer. Vielleicht bringt Lucien Favre einiger seiner Stars im zweiten Durchgang.

11' Bis jetzt halten sich die Offensivabteilungen beider Kontrahenten noch zurück, die Abwehrreihen verteidigen alles weg.

8' Auf der Bank von Lüttich schwingt übrigens Michel Preud'homme das Zepter. Der 60-Jährige war zu seiner Zeit einer der besten Torhüter der Welt. Bei der WM 1994 wurde zum besten Keeper des Turniers gewählt.

5' Die Standardsituation wird kurz ausgeführt, stellt aber keine Gefahr für den BVB dar.

5' Erster Eckball für die Belgier. Miangue wird bei einem Flankenversuch geblockt.

3' Von Beginn an wird deutlich, dass Schwarzgelb auf Kontrolle aus ist. Der Ball läuft gut durch die eigenen Reihen, Lüttich aktuell nur hinterher.

2' Der BVB spielt heute mit Trauerflor. Der Grund: Am Sonntag ist Hans Tilkowski, ehemaliger Torwart von Borussia Dortmund, im Alter von 84 Jahren verstorben.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Standard Lüttich im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Der Ball rollt, Standard Lüttich stößt an.

Vor Beginn | Die Mannschaften betreten das Feld. In Marbella herrscht eitel Sonnenschein. Die Kapitäne Piszczek und Carcela stehen für die Seitenwahl bereit.

Vor Beginn | Nur noch wenige Minuten, dann beginnt das Testspiel von Borussia Dortmund. Bei der Aufstellung setzt der BVB auf viele Stammkräfte, aber mit Mateu Morey, Giovanni Reyna und Chris Führich stehen einige Youngster in der Startformation.

Vor Beginn | Der BVB unterzieht sich in Marbella dem ersten Härtetest des Winters. Das Team von Trainer Lucien Favre tritt gegen Standard Lüttich, einen belgischen Erstligisten, an.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Standard Lüttich im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des BVB:

Bürki - Piszczek, Hummels, Zagadou - Morey, Witsel, Brandt, Guerreiro - Reyna, Götze, Führich

Mit dieser Aufstellung geht Standard Lüttich in die Partie:

Bodart - Fai, Vanheusden, Lavalee, Miangue, Cimirot, J. Carcela, Amallah, Lestienne, M. Carcela, Cop

Geduldsprobe statt Torejagd: Rohdiamant Haaland schuftet mit Knieproblemen individuell

Das Wunderkind hat Knieprobleme: Erling Haaland arbeitet individuell auf sein Debüt bei Borussia Dortmund hin - Konkurrent Paco Alcacer will derweil wohl am liebsten zu fliehen.

Beim Strandspaziergang malte Erling Haaland mit einem Stöckchen das BVB-Wappen in den Sand von Marbella. Auf erste Tore ihrer neuen Attraktion warteten die mitgereisten Fans in der spanischen Sonne aber auch am Montag noch vergeblich. Statt auf dem Platz zu stehen, schuftete Haaland wegen seiner Knieprobleme individuell: Klimmzüge und Gewichte statt Fußball.

Das soll sich aber bald ändern. "Die Verantwortlichen haben gesagt: Wir brauchen dich im Sturm", berichtete er im Klub-TV. Entsprechend habe die Borussia ihn umworben: "Uns imponiert, wie du spielst. Wir wollen dich. Danach hatte ich das Gefühl: Dortmund und ich - das passt." Noch nicht auf dem Rasen. Ein Debüt sei jedoch "in den nächsten Tagen auf jeden Fall möglich", sagte Lizenzspielerchef Sebastian Kehl.

Währenddessen schwitzte auch Paco Alcacer. Allerdings wegen muskulärer Beschwerden wie schon am Sonntag nur auf einem Nebenplatz. Zusammen mit Kapitän Marco Reus (nach Muskelfaserriss) und Thorgan Hazard (muskuläre Probleme), die am Sonntag bereits auf den Trainingsplatz zurückgekehrt waren, absolvierte der Spanier ein individuelles Programm.

Es könnten allerdings die letzten Einheiten im Borussia-Dress für Alcacer sein. Spätestens seit Haalands Verpflichtung will der 26 Jahre alte Edeljoker den BVB verlassen. Am liebsten wohl in die Heimat, in die Primera Division, zu Atletico Madrid. Dies berichteten der kicker und die spanische Marca.

Laut kicker sei der BVB gewillt, Alcacer bei einem gut dotierten Angebot ziehen zu lassen - sitzt allerdings in einer Zwickmühle: Der Tabellenvierte würde wieder riskieren, auf der Mittelstürmerposition zu knapp besetzt zu sein. Vor allem dann, wenn Haaland bis zum Rückrundenstart am 18. Januar beim (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) nicht fit werden sollte.

Ganz sicher fehlen wird der Norweger beim ersten Testspiel der Mannschaft von Trainer Lucien Favre am Dienstag gegen das belgische Spitzenteam Standard Lüttich (16.00 Uhr). Sollte Haaland zum Test gegen Rotterdam, der am Samstag um 12.00 Uhr angesetzt ist, einsatzbereit sein, müssten zumindest die Fans weiterhin auf ihren Rohdiamanten verzichten. Denn das gebuchte Stadion von Marbella steht kurzfristig nicht zur Verfügung. Und das BVB-Trainingsgelände, wohin die Partie verlegt wurde, ist aus Sicherheitsgründen nicht für Zuschauer zugänglich.

Allerdings warten nicht nur die Fans auf den Himmelsstürmer, auch für seine Teamkollegen scheint er noch wenig greifbar. "Ich habe jetzt noch nicht viel mit ihm geredet, weil er noch nicht mit uns trainiert hat", sagte Innenverteidiger Manuel Akanji. "Das wird sich in den nächsten Tagen sicher ändern. Er wird sich bei uns wohlfühlen."

Quelle: SID

BVB (Borussia Dortmund) vs. Standard Lüttich: Mario Götze vor Abschied im Sommer, kein Interesse an Merih Demiral

Während die Vertragsverhandlungen mit Mario Götze wohl gescheitert sind, ist Merih Demiral beim BVB kein Kandidat. Alle BVB-News vom Dienstag gibt's in einem extra Artikel auf unserer Seite auf einen Blick.

Vertragsverhandlungen zwischen Mario Götze und dem BVB angeblich gescheitert

Die Zeit von Mario Götze bei Borussia Dortmund geht wohl im kommenden Sommer zu Ende: Nach Informationen der Bild steht fest, dass der WM-Final-Torschütze von 2014 seinen auslaufenden Vertrag beim BVB nicht verlängern wird.

Der BVB würde demnach eine Vertragsverlängerung mit Götze nur dann anstreben, wenn dieser bereit wäre, zukünftig statt zehn nur noch sieben Millionen Euro Gehalt zu kassieren. Laut Bild seien beide Seiten nicht zu Kompromissen bereit, eine Einigung gilt als ausgeschlossen.

Bericht: Kein BVB-Interesse an Merih Demiral von

Borussia Dortmund hat offenbar "gar kein Interesse" an einer Verpflichtung des türkischen Innenverteidger-Juwels Merih Demiral von Juventus Turin. Das berichtet der kicker unter Berufung auf eigene Informationen.

Zuletzt wurde der 21 Jahre alte Demiral mit den Schwarzgelben in Verbindung gebracht. Sky Italia hatte berichtet, dass der BVB bereits ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro abgegeben habe.

Demiral, der im Dezember beim italienischen Rekordmeister viermal in Folge in der Startelf stand, steht nach Informationen von Goal und SPOX bei Juventus in diesem Winter auf gar keinen Fall zum Verkauf. Die Alte Dame würde jegliche Angebote für den türkischen Nationalspieler unabhängig von deren Höhe ablehnen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Standard Lüttich live im TV und LIVE-STREAM: So wird das Testspiel heute übertragen

Wintervorbereitung in der : Der BVB testet am Dienstag gegen Standard Lüttich. Goal liefert in einem separaten Artikel alle Infos zur Übertragung im LIVE-STREAM und TV.

VIDEO: Erling Haaland erklärt, wieso er sich für den BVB entschied

BVB-Talent Tobias Raschl über Sprung zu den Profis: "Die ersten ein, zwei Monate waren extrem"

Tobias Raschl und Giovanni Reyna gelten beim BVB als hoffnungsvolle Talente. In Marbella schuften sie mit den Profis für die Rückserie.

Borussia Dortmunds Talente Tobias Raschl und Giovanni Reyna bereiten sich mit den BVB-Profis in Marbella auf die Rückrunde vor. Die beiden Youngster wollen sich bei Lucien Favre für höhere Aufgaben empfehlen. In einer Medienrunde standen sie Journalisten Rede und Antwort. Während Raschl noch große Unterschiede zwischen dem Jugend- und Profifußball sieht, hofft Reyna auf "den Durchbruch" beim deutschen Vizemeister.

Der 19-jährige Raschl kam bisher nur in der Regionalliga West und UEFA auf Spielminuten, was auch an der großen Kluft liegt, die der Sprung zu den Profis mit sich bringt. "Die ersten ein, zwei Monate im Profitraining waren extrem, gerade im Trainingslager", sagte der defensive Mittelfeldspieler.

Hier geht's zum kompletten Vorbericht .

BVB vs. Standard Lüttich: Die Daten zum Testspiel