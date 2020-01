News und Gerüchte zu Borussia Dortmund: Mario Götze vor Abschied im Sommer, kein Interesse an Merih Demiral

Während die Vertragsverhandlungen mit Mario Götze wohl gescheitert sind, ist Merih Demiral beim BVB kein Kandidat. Alle News zu Borussia Dortmund.

befindet sich aktuell im Trainingslager in Marbella. Dort will BVB-Trainer Lucien Favre seiner Mannschaft den Feinschliff für die -Rückrunde verpassen.

Erlebe die Highlights der BVB-Spiele auf DAZN! Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Nachdem der Transfer von Erling Haaland in trockenen Tüchern ist, spricht der Neuzugang erstmals über die Hintergründe seines Wechsels zu Borussia Dortmund.

Derweil geht die Zeit von Mario Götze beim BVB wohl im Sommer zu Ende. Der 27-Jährige wird seinen auslaufenden Vertrag offenbar nicht verlängern.

Zudem ist Juventus-Verteidiger Merih Demiral, entgegen eines anders lautenden Gerüchts aus vom Wochenende, wohl kein Transferkandidat bei den Schwarz-Gelben.

Hier gibt es alle News rund um Borussia Dortmund am heutigen Dienstag!

Vertragsverhandlungen zwischen Mario Götze und dem BVB angeblich gescheitert

Die Zeit von Mario Götze bei Borussia Dortmund geht wohl im kommenden Sommer zu Ende: Nach Informationen der Bild steht fest, dass der WM-Final-Torschütze von 2014 seinen auslaufenden Vertrag beim BVB nicht verlängern wird.

Der BVB würde demnach eine Vertragsverlängerung mit Götze nur dann anstreben, wenn dieser bereit wäre, zukünftig statt zehn nur noch sieben Millionen Euro Gehalt zu kassieren. Laut Bild seien beide Seiten nicht zu Kompromissen bereit, eine Einigung gilt als ausgeschlossen.

BVB vs. : Alle Informationen zum Testspiel

Der BVB (Borussia Dortmund) testet in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Bundesliga gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich. Das Spiel findet im Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas von Marbella statt. Anpfiff: 16 Uhr.

Licht aus für heute! 🌇



Morgen geht's weiter mit dem ersten #BVB -Spiel in 2020 gegen @Standard_RSCL . 🇧🇪🙋‍♂️ pic.twitter.com/cNukx9EkNL — Borussia Dortmund (@BVB) 6. Januar 2020

Bericht: Kein BVB-Interesse an Merih Demiral von

Borussia Dortmund hat offenbar "gar kein Interesse" an einer Verpflichtung des türkischen Innenverteidger-Juwels Merih Demiral von Juventus Turin. Das berichtet der kicker unter Berufung auf eigene Informationen.

Zuletzt wurde der 21 Jahre alte Demiral mit den Schwarzgelben in Verbindung gebracht. Sky Italia hatte berichtet, dass der BVB bereits ein Angebot in Höhe von 40 Millionen Euro abgegeben habe.

Demiral, der im Dezember beim italienischen Rekordmeister viermal in Folge in der Startelf stand, steht nach Informationen von Goal und SPOX bei Juventus in diesem Winter auf gar keinen Fall zum Verkauf. Die Alte Dame würde jegliche Angebote für den türkischen Nationalspieler unabhängig von deren Höhe ablehnen .

Erling Haaland erklärt seinen Transfer zum BVB

"Nimm das, du Schwein": Wie Haalands Vater vom Keane-Opfer zum Strippenzieher wurde

Zwischen "Nimm das, du Schwein" und dem Wechsel von Erling Haaland zum BVB liegen 18 Jahre, acht Monate und zwölf Tage. Ein Racheakt? Wohl kaum.

Ehemaliger BVB-Torhüter Hans Tilkowski gestorben

Borussia Dortmund trauert um Hans Tilkowski. Die BVB-Legende verstarb am Sonntag nach langer Krankheit, wie der Verein unter Berufung auf Tilkowskis Familie am Montag bestätigte.

Der Torhüter gewann mit dem BVB 1965 den sowie 1966 den Europapokal der Pokalsieger. Zudem ist sein Name mit dem legendären Wembley-Tor aus dem WM-Finale von 1966 verbunden, als Schiedsrichter Gottfried Dienst auf Tor entschied, obwohl der Ball nicht in vollem Durchmesser die Linie überschritt hatte.

"Mit Hans Tilkowski verliert der deutsche Fußball einen auch international hoch angesehenen Sportler. Die BVB-Familie trauert um einen großartigen Menschen und drückt der Familie des Verstorbenen ihr Beileid aus", wird BVB-Präsident Dr. Reinhard Rauball in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.