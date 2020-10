BVB: Todibo angeblich Thema, Freiburger Lob für Haaland - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Jean-Clair Todibo soll Thema beim BVB sein, während Erling Haaland von Gegner Freiburg viel Lob erhält. Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

ist nach den Niederlagen in Augsburg und im Supercup beim FC Bayern wieder zurück in der Erfolgsspur. Gegen den gelang dem BVB am Samstag ein klarer 4:0-Sieg.

Herausragend dabei: Erling Haaland und Giovanni Reyna. Vor allem der Norweger erhielt nach Abpfiff sogar von Seiten des Gegners viel Lob.

Indes soll Barca-Verteidiger Jean-Clair Todibo, zuletzt an Schalke 04 verliehen, Thema als möglicher Neuzugang beim BVB sein.

Mehr Teams

Borussia Dortmund: Alle News und Gerüchte zum BVB heute am Sonntag findet Ihr hier.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB mit Interesse an Ex-Schalker Jean-Clair Todibo?

Borussia Dortmund hat seine Fühler offenbar nach Jean-Clair Todibo vom ausgestreckt. Wie RAC1 berichtet, soll der Innenverteidiger derzeit Angebote prüfen, die ihm vorliegen.

Bild: Getty Images

Eine solche Offerte soll auch vom BVB eingegangen sein. Ein Abschied scheint jedoch eher unwahrscheinlich. Todibo und seine Berater hätten in dieser Hinsicht "große Zweifel", heißt es in dem Bericht.

Borussia Dortmund: Freiburger Lob für Erling Haaland nach 4:0 für den BVB

Erling Haaland erzielte beim 4:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg am Samstag zwei Tore. Selbst der Gegner war danach voll des Lobes für den 20-jährigen Angreifer.

Bild: imago images / Ulmer Pressefoto

"Er ist eine Drecksau vor dem Tor", sagte zum Beispiel SCF-Verteidiger Christian Günter.

BVB - Felix Passlack erstmals seit drei Jahren wieder bei Deutschlands U21 dabei

Rechtsverteidiger Felix Passlack von Borussia Dortmund ist erstmals seit seinem Debüt im Oktober 2017 wieder in den Kader der deutschen U21 berufen worden.

✈️ 16 Spieler international im Einsatz! Felix #Passlack wurde für die #U21 nominiert. Viel Erfolg, Felix! 👍 — Borussia Dortmund (@BVB) October 4, 2020

In der Qualifikation zur trifft am Freitag auf Moldawien und am kommenden Dienstag auf Bosnien und Herzegowina (beide Spiele um 18.15 Uhr).

BVB - Giovanni Reyna nach Gala gegen Freiburg: Der Mann für die Lücke bei Borussia Dortmund

Wer zehn Minuten vor Schluss der 4:0-Gala gegen den SC Freiburg die Augen schloss, konnte sich fast die gute, alte Fußball-Zeit vor Corona einbilden: Das frühere Westfalenstadion prall gefüllt, schwarz-gelbe Fans, die einen der Ihren mit Liebe förmlich erdrücken. Beinahe so intensiv hörte sich das jedenfalls an, als die nur 11.600 in der Arena den Matchwinner mit Ovationen in die Kabine schickten: Giovanni Reyna, der den BVB mit drei Assists zurück in die Spur hob.

Die Zuneigung der Fans hatte sich der Shooting-Star redlich verdient. Reyna war omnipräsent auf dem Platz, lief in 80 Minuten über zehn Kilometer, war stets anspielbar und für eine zündende Idee gut. Er führte die meisten Zweikämpfe aller BVB-Spieler (17), ging die meisten Tackles (5) ein und glänzte mit einer Passquote von 89 Prozent. Mit Kapitän Marco Reus wechselte er sich auf den Flügeln ab und stiftete stete Unruhe bei den Gästen, die auch im 19. Anlauf nicht gegen den BVB gewinnen konnten.

Bild: Imago Images / Revierfoto

Der US-Boy schlüpfte in Abwesenheit von Jadon Sancho auch in die Rolle des Eckstoßschützen. Aber vor allem glänzte er für die Torschützen Erling Haaland (2) und Emre Can als Vorbereiter: Drei Assists in einer Partie von einem 17-Jährigen, das hat es in der noch nicht gegeben, seitdem penibel Statistik geführt wird. Eigentlich hätten es sogar vier sein müssen, doch Axel Witsel jagte ein weiteres sehenswertes Anspiel aus sechs Metern irgendwie noch über die Latte des Freiburger Tores. Und fast hätte Reyna auch selbst getroffen, doch nach seinem tollen Solo scheiterte er nur denkbar knapp.

HIER lest Ihr den kompletten Bericht!

BVB gegen SC Freiburg, Noten: Haaland und Reyna ragen heraus

Borussia Dortmund hat den SC Freiburg mit 4:0 deutlich geschlagen. Das überragende Duo auf dem Platz bildeten Giovanni Reyna und Erling Haaland. In der Abwehr gab es einen Unsicherheitsfaktor.

Bild: imago images / Kirchner-Media

HIER gibt es die Noten und Einzelkritiken zu allen BVB-Spielern!

4:0! BVB lässt SC Freiburg am Ende keine Chance

Erling Haaland hat Borussia Dortmund aufgeweckt und zurück in die Spur gebracht. Eine Woche nach dem frustrierenden 0:2 beim traf der norwegische Stürmerstar beim 4:0 (1:0) gegen den SC Freiburg doppelt - er führte den BVB zum für Mannschaft, Trainer und Umfeld dringend benötigten zweiten Saisonsieg. Seit 2010 sind die Dortmunder in nun 19 Ligaspielen gegen den harmlosen SCF ungeschlagen.

Bild: imago images / Kirchner-Media

Haalands drittes Saisontor (31.) rüttelte den lange erstaunlich schläfrigen BVB wach. Erst als die Fesseln gesprengt waren, spielte Dortmund viel besser und engagierter, Nationalspieler Emre Can (47.), nochmals Haaland (66.) und Felix Passlack (90.+2) trafen. Der bärenstarke Giovanni Reyna bereitete die ersten drei Tore vor.

HIER geht es zum kompletten Spielbericht.

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund