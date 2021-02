Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) im kostenlosen LIVE-STREAM auf DAZN: Die Übertragung der Champions League

Der BVB (Borussia Dortmund) tritt heute im Achtelfinale der Champions League in Sevilla an. Goal erklärt den kostenlosen LIVE-STREAM auf DAZN.

Achtelfinale in der Champions League! Nach langen Wochen des Wartens ist es endlich so weit, der BVB (Borussia Dortmund) tritt beim FC Sevilla an. Anstoß im Estadio Ramon Sanchez Pizjuan ist heute um 21 Uhr.

Beim BVB läuft es aktuell alles andere als erfolgreich - es verwundert also nicht, dass Sevilla die Favoritenrolle zugeschrieben wird. Neun Pflichtspiele in Folge konnten die Andalusier zuletzt gewinnen, davon kann der BVB nur träumen.

Bei den Dortmundern gab es am Wochenende den nächster Dämpfer im Kampf um die Champions League in der kommenden Saison, gegen die TSG Hoffenheim kam man nur zu einem 2:2. Umso wichtiger wäre ein Sieg heute also.

Gelingt dem BVB ein Auswärtserfolg oder wird es auch in der Champions League eng? Goal erklärt, wer das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla live überträgt / zeigt.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC Sevilla läuft kostenlos auf DAZN: Die Champions-League-Partie im Überblick

Begegnung FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) Datum Mittwoch | 17.02.2021 Wettbewerb Champions League | Achtelfinale | Hinspiel Anstoß 21 Uhr Ort Sevilla | Spanien Geschätzter Marktwert Sevilla: 344 Millionen Euro | Borussia Dortmund: 593 Millionen Euro

Sevilla gegen BVB (Borussia Dortmund) im kostenlosen DAZN LIVE-STREAM: So läuft die Übertragung der Champions League ab

Es ist wieder so weit: Auch der BVB startet heute in die K.-o.-Phase der Champions League . Mit Blick auf den möglichen Königsklassen-Verzicht in der nächsten Saison werden heute besonders viele Anhänger:innen der Schwarz-Gelben einschalten, um Erling Haaland, Marco Reus und die anderen BVB-Akteure in Aktion zu sehen.

Übertragen wird das Spiel durch DAZN - der junge Streamingdienst hat es sich seit seinem Start im Jahr 2016 zur Aufgabe gemacht, hochqualitative LIVE-Übertragungen von Spitzensport auf der ganzen Welt zu produzieren. Wir schauen uns in den nächsten Abschnitten etwas genauer an, was es mit der Übertragung auf sich hat.

Sevilla vs. Borussia Dortmund: DAZN überträgt die Champions League im kostenlosen LIVE-STREAM

Los geht die Übertragung bereits um 20.30 Uhr - also eine halbe Stunde vor Anpfiff! Anders als bei gewissen Fernsehsendern wird diese Zeit aber nicht dafür verwendet, den Zuschauer mit einer Werbung nach der anderen zu verschrecken, hier sind tatsächlich Interviews, Vorberichterstattungen und Analysen zu sehen!

Darum kümmert sich neben Moderator Tobi Wahnschaffe besonders der Experte. Dieser hört heute auf den Namen Sebastian Kneißl und stand unter anderem bereits beim FC Chelsea unter Vertrag - fachkundig wird es also auf jeden Fall.

FC Sevilla gegen den BVB: So laufen die DAZN-Übertragungen heute ab

Auch in der Halbzeit seid ihr bestens versorgt, genau wie nach dem Abpfiff. Dann werden nämlich nicht nur Interviews der Spieler eingeholt und es wird über die vergangenen 90 Minuten sinniert, sondern auch die Highlights aus der Parallelbegegnung FC Porto vs. Juventus Turin werden gezeigt.

Ebenfalls wichtig: Ihr habt gleich zwei LIVE-STREAMS zur Auswahl - den zweiten mit der "Extra-Option Fan-Atmosphäre" . Wenn ihr also die Lieder der Ultras und den Jubel bei den Toren nicht missen wollt, könnt ihr diesen Stream auswählen - Kommentatoren, gezeigte Bilder und alles andere bleiben gleich!

FC Sevilla vs. Borussia Dortmund: Die DAZN-Übertragung im Überblick

Anstoß : 21 Uhr

: 21 Uhr Beginn der Übertragung: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Kommentar : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Sebastian Kneißl

: Sebastian Kneißl Moderation : Tobi Wahnschaffe

: Tobi Wahnschaffe Trailer bereits jetzt auf DAZN zu sehen

Extra-Option Fan-Atmosphäre verfügbar

FC Sevilla gegen den BVB (Borussia Dortmund): Champions League kostenlos im LIVE-STREAM sehen - so geht's!

Wie die DAZN-Übertragung heute ablaufen wird, ist jetzt also geklärt - und doch sind noch einige Frage offen, gerade was das kostenlose Abonnement betrifft. Keine Sorge - das haben wir nicht vergessen!

Obwohl es DAZN seit gerade einmal fünf Jahren gibt, ist der Streamingdienst jetzt schon der größte und beliebteste, was Sport betrifft, und das hat vor allem einen Grund: der DAZN Probemonat!

FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) kostenlos sehen: Das ist der DAZN Probemonat

Mit dem DAZN Probemonat könnt ihr 30 Tage lang auf alle Inhalte zugreifen, die es auf DAZN zu sehen gibt, ohne auch nur einen Cent zu bezahlen! Egal ob Champions League, Bundesliga, Biathlon-WM oder Super Bowl - eurer sportlichen Freizeitgestaltung sind keine Grenzen gesetzt.

Dabei ist der Probemonat mehr als nur kostenlos, er ist auch noch unverbindlich. Heißt: Wenn ihr nach dem Probemonat das Abonnement nicht weiterführen wollt, könnt ihr einfach rechtzeitig kündigen und habt so einen Monat lang vollständig umsonst LIVE-Sport gesehen.

BVB beim FC Sevilla: Kostenloser Probemonat vorbei? So wenig kostet DAZN

Probemonat vorbei? Dann müsst ihr ins Portemonnaie greifen, um weiterhin auf die wunderbare Sportwelt auf DAZN Zugriff zu haben, teuer wird's aber nicht. Dabei gibt es zwei unterschiedliche Optionen, die zwar eins zu eins das gleiche Programm zeigen, aber unterschiedliche Kosten und Laufzeiten haben.

Monatsabo Monatliche Kündigung möglich Monatliche Abbuchung 11,99 Euro pro Monat Jahresabo Jährliche Kündigung möglich Jährliche Abbuchung 119,99 Euro pro Jahr

Fußball, Wintersport, Tennis, Basketball: So viel LIVE-Sport gibt's nur bei DAZN

Da es DAZN ja noch keine Ewigkeiten gibt, kann es gut sein, dass manche Anhänger:innen noch nicht wirklich Bescheid wissen, wenn es um den Streaminganbieter geht. Genau dafür sind wir da, hier seht ihr eine Übersicht zu den unterschiedlichen Wettbewerben, die DAZN überträgt.

Fußball ​Bundesliga / Highlights 2. Bundesliga Champions League / Europa League / Nations League / Copa Libertadores Ligue 1 / LaLiga / Serie A / FA Cup / Eredivisie / Liga NOS / MLS

Basketball NBA / Basketball Champions League / ACB

Tennis

Wintersport ​Biathlon Skisprung Ski Alpin Nordische Kombination

Eishockey

American Football

Kampfsport ​MMA Boxen WWE

Motorsport

Leichtathletik

Radsport

Reitsport

Darts

E-Sport

Baseball

Handball

Eurosport 1 / Eurosport 2

FC Sevilla vs. BVB (Borussia Dortmund) nicht nur im kostenlosen LIVE-STREAM auf DAZN: Die Champions League im TV

Richtig gelesen - es besteht auch die Möglichkeit, Sevilla gegen Dortmund auf dem Fernseher zu sehen. Dafür gibt es gleich zwei Varianten, die wir in den nächsten Abschnitten oder ausführlicher in diesem Artikel beschreiben.

Kompatibles DAZN: Kostenloser LIVE-STREAM auch auf dem Smart-TV zu sehen

Ja, DAZN ist zwar "nur" ein Streaminganbieter - trotzdem kann man damit das BVB-Spiel trotzdem auf dem Fernseher verfolgen. Wie das möglich sein soll? Ganz einfach:

Mit Smart-TV-Geräten kann man auch das DAZN-Programm auf dem Flachbildschirm im Wohnzimmer verfolgen. Ihr benötigt dafür die kostenlose DAZN-App und ein Abonnement. Wie ihr diese kostenloses abschließt, haben wir ja bereits beschrieben.

Auch Sky zeigt die Champions League: Sevilla vs. BVB in der Konferenz im Pay-TV

In dieser Saison teilen sich zwei Sender in Deutschland die Champions League auf: DAZN und Pay-TV-Sender Sky . Auch der kostenpflichtige Fernsehsender aus Unterföhring überträgt heute die Champions League, wenn auch nicht das Einzelspiel Sevilla vs. BVB.

Stattdessen zeigt Sky das Spiel Porto gegen Juventus sowie die Konferenz der zeitgleichen Spiele. Hier werden also jeweils Ausschnitte der Partien Sevilla vs. BVB und Porto vs. Juventus übertragen. Hier findet ihr, wie ihr die passenden Sky-Pakete bucht.

Sevilla, Porto, Juventus, BVB: So läuft heute die Sky-Konferenz ab

Beginn der Übertragung: 20.50 Uhr

20.50 Uhr Anstoß: 21 Uhr

21 Uhr Gezeigte Begegnungen: FC Sevilla - Borussia Dortmund (Kommentar: Wolff Fuss) FC Porto - Juventus Turin (Martin Groß)

Moderation: Michael Leopold

Michael Leopold Experten: ​ Erik Meijer Dietmar Hamann



Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) beim FC Sevilla LIVE im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Champions League in der Übersicht