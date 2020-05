BVB (Borussia Dortmund) - Schalke 04 live: Das Revierderby im LIVE-TICKER | 0:0

In der Bundesliga rollt der Ball wieder - und gleich steht das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke an. Hier gibt's die Partie im LIVE-TICKER.

Die startet nach der Corona-Pause wieder durch. Am 26. Spieltag treffen und der aufeinander. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr. Hier könnt Ihr das komplette Spiel im LIVE-TICKER verfolgen.

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

BORUSSIA DORTMUND - FC SCHALKE 04 0:0 Tore: Aufstellung BVB Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro - Brandt, Haaland, Hazard Aufstellung S04 Schubert - Todibo, Sane, Nastasic - Kenny, McKennie, Oczipka - Caligiuri, Harit, Serdar - Raman Gelbe Karten: -

2' Schnell wird die eigenartige Atmosphäre im Signal Iduna Park deutlich. Jeder Ruf ist zu hören. Dabei hallt es förmlich in dieser großen Schüssel. Das wirkt tatsächlich etwas geisterhaft.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 im LIVE-STREAM: ANPFIFF

1' Der Ball rollt im Signal Iduna Park.

Vor Beginn | Unterdessen tummeln sich unsere Protagonisten auf dem Rasen. Bei den Hausherren gibt es eine kurzfristige personelle Änderungen. Anstelle von Giovanni Reyna rückt Thorgan Hazard in die Anfangsformation.

Vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Dieses steht unter der Leitung des erfahrenen Deniz Aytekin. Deutschlands aktueller Schiedsrichter des Jahres pfeift sein 175. Bundesligaspiel. Dabei erhält der FIFA-Referee Unterstützung von den Assistenten Christian Dietz und Eduard Beitinger.

ℹ️🤕 Personal-Update kurz vor Anpfiff: @Gioreyna10 muss sein Startelf-Debüt leider verschieben, weil er sich beim Aufwärmen verletzt hat. @HazardThorgan8 rutscht kurzfristig in die Anfangself. #BVBS04 pic.twitter.com/OJ9wxGzJP8 — Borussia Dortmund (@BVB) May 16, 2020

Vor Beginn | Schalke hingegen hat im Jahr 2020 in der Liga einzig zum Rückrundenauftakt Mitte Januar gegen eben jene Gladbacher Fohlen gewonnen (2:0). Seither sind die Knappen sieben Begegnungen lang ohne Sieg, erzielten dabei kümmerliche zwei Tore. Auswärts zappelte letztmals im Dezember der Ball im Netz - beim 1:1 gegen Wolfsburg. Der letzte Dreier in der Fremde gelang Ende November in Bremen (2:1).

Vor Beginn | Verloren also hat der BVB nur auswärts - beispielsweise Anfang Februar in Leverkusen (3:4) und zuletzt in der Königsklasse bei PSG (0:2). In der Liga stehen die Männer von Lucien Favre aktuell bei einer Serie von vier Siegen in Folge - drei davon zu Null. Einzig gegen Mönchengladbach (2:1) setzte es einen Gegentreffer.

Vor Beginn | Während sich im Defensivbereich zwischen beiden Teams kaum Unterschiede auftun, die Königsblauen kassierten im Saisonverlauf lediglich drei Gegentore mehr, trennt sich offensiv die Spreu vom Weizen. Der BVB ist mit 68 Treffern die Nummer 2 der Liga. Schalke hat nicht einmal die Hälfte davon zustande gebracht (33). Wie wollen die Jungs von David Wagner damit bei der besten Heimmannschaft bestehen? Dortmund ist auf eigener Wiese wettbewerbsübergreifend noch ohne Niederlage - bei einem eindrucksvollen Torverhältnis von 41:10 in der Bundesliga.

Vor Beginn | Natürlich ist das Derby im Pott zugleich ein Wettstreit für sich. Die Resultate dieser Partien zählen für manchen Fan mehr als das große Ganze. Dennoch sei ein Blick auf die aktuelle Tabelle gestattet. Mit dem 26. Spieltag nehmen wir heute den Spielbetrieb wieder auf - Dortmund ist mit vier Punkten Rückstand erster Verfolger von Spitzenreiter . Bis zum FC Schalke 04 sind es 14 weitere Zähler. Die Knappen bewegen sich als Sechster in den Regionen, die für die kommende Saison Europa-League-Fußball bedeuten würden.

Vor Beginn | Bei aller Euphorie ist natürlich auch ein Preis zu zahlen. Neben gesundheitsrelevanten Risiken für alle Beteiligten müssen wir darüber hinaus ohne die gewohnte Stadionatmosphäre auskommen. Zuschauer wird es auf absehbare Zeit in den Arenen nicht geben. Geisterspiele sind an der Tagesordnung. Und das schmerzt ganz sicher bei einem Spiel wie dem Revierderby. Dies lebt mehr als jede andere Partie von den Emotionen, die insbesondere auch von den Rängen aufs Spielfeld überschwappen. Darauf jedoch müssen wir sowie die Profis verzichten.

Vor Beginn | In jedem Fall rückt die Bundesliga gewaltig in den Fokus. Hierzulande interessieren neben den sportlichen Aspekten insbesondere die Verhaltensregeln und deren Einhaltung seitens der Profis. In den vergangenen Tagen gab es schließlich einige Fehltritte (Kalou, Herrlich). Darüber hinaus ziehen das Fußball-Oberhaus und ganz weltweit die Blicke auf sich. Mangels sportlicher Alternativen erlangt die Bundesliga mit ihrer Rückkehr vor allen anderen großen Ligen auf dem gesamten Planeten enorme Aufmerksamkeit, was durchaus eine große Chance darstellt.

Vor Beginn | Nach gut zwei Monaten rollt der Ball also wieder in Deutschlands Stadien - nun gleich auch in der Bundesliga. Dabei darf der Fußball in Zeiten der Corona-Krise so ein wenig als Symbol auf dem Weg zu gewohnter Normalität in allen Lebensbereichen gelten. Natürlich gibt es immer auch geteilte Meinungen. Die einen sprechen von den Privilegien des Profifußballs, andere hätten sich zur Sicherheit gern noch zwei Wochen Pause mehr gewünscht. Viele Fußballfans hingegen können die Rückkehr der Kicker auf den Rasen kaum erwarten. Wie bei allen anderen Lockerungsmaßnahmen ist zu hoffen, dass wir von Rückschlägen verschont bleiben.

Vor Beginn | Schalkes letzte Partie fand am 7. März statt - ein Heimspiel gegen Hoffenheim. Im Vergleich dazu gibt es bei den Königsblauen vier personelle Veränderungen. Für Timo Becker, Alessandro Schöpf, Rabbi Matondo und Guido Burgstaller (alle Bank) rücken Salif Sane, Suat Serdar, Daniel Caligiuri und Amine Harit in die Startelf.

Vor Beginn | Im Vergleich zum letzten Pflichtspiel der Borussen bei fehlen also Dan-Axel Zagadou, Emre Can, Axel Witsel und Jadon Sancho. Darüber hinaus muss Thorgan Hazard heute mit einem Platz auf der Bank vorliebnehmen. An deren Stelle spielen Manuel Akanji, Thomas Delaney, Mahmoud Dahoud, Julian Brandt und Giovanni Reyna von Beginn an.

Vor Beginn | Auf Seiten der Gäste fehlen Ozan Kabak (Lendenwirbelverletzung), Omar Mascarell (Adduktorenriss und Sehnenverletzung) und Benjamin Stambouli (Aufbautraining nach Fußverletzung). Im Tor erhält Markus Schubert den Vorzug, was einen Fingerzeig für den Rest der Saison darstellt. David Wagner setzt auf den jungen Mann als Nummer 1. Damit schaut Alexander Nübel in die Röhre. Interessant an der Aufstellungen des BVB: Trotz der vielen Ausfälle fand Mario Götze einmal mehr keine Verwendung. Der Weltmeister von 2014 musste dem jungen Giovanni Reyna den Vortritt lassen.

Vor Beginn | Personell klemmt so einiges beim BVB. Nun ist auch noch Jadon Sancho nach einer Muskelverletzung nicht vollends fit geworden und sitzt daher zunächst nur auf der Bank. Das ist umso schmerzlicher, da mit Marco Reus (Aufbautraining), Axel Witsel, Emre Can (beide Muskelbeschwerden), Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung im Knie) und Nico Schulz (muskuläre Probleme) einige namhafte Akteure gar nicht zur Verfügung stehen.

Vor Beginn | Gleich mit Beginn der Berichterstattung widmen wir uns den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen und blicken zuvorderst auf die von Borussia Dortmund: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Dahoud, Delaney, Hakimi, Guerreiro, Brandt, Reyna - Haaland.

Vor Beginn | Die Bundesliga ist zurück! Nachdem der Ball aufgrund der Coronavirus-Pandemie über zwei Monate lang ruhte, wird der Spielbetrieb nun wieder aufgenommen. Die letzte Bundesligapartie vor der Unterbrechung fand am 11. März statt.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 26. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des BVB:

Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Dahoud, Delaney, Guerreiro - Brandt, Haaland, Hazard

Bank: Hitz - Sancho, Schmelzer, Morey, Balerdi, Furich, Götze, Raschl

🚨 Our Starting XI against S04 🚨



Gio Reyna will make his first official start for BVB 🇺🇸 pic.twitter.com/bKSxcSPYbq — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 16, 2020

Schalke 04 geht mit dieser Aufstellung in die Partie:

Schubert - Todibo, Sane, Nastasic - Kenny, McKennie, Oczipka - Caligiuri, Harit, Serdar - Raman

Bank: Nübel - Miranda, Becker, Levent Mercan, Schöpf, Burgstaller, Gregoritsch, Matondo, Ahmed Kutucu

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Zum 180. Mal findet das Revierderby statt. Borussia Dortmund gewann nur 1 der letzten 8 Bundesliga-Duelle (2-1 auf Schalke im Dezember 2018) und unterlag im letzten Heimspiel S04 (2-4), es war die einzige BL-Heimpleite unter Lucien Favre.

Borussia Dortmund lag vor dem Duell in der Bundesliga-Hinrunde (0-0) nur 1 Punkt vor Schalke, nun trennen die Teams 14 Zähler. Bezeichnend: Dortmunds Erling Haaland traf in der Rückrunde mehr als doppelt so oft (9-mal) wie der FC Schalke 04 (4-mal).

Der FC Schalke 04 traf in den letzten 387 Bundesliga-Minuten nur 1-mal (Weston McKennie zuletzt gegen Hoffenheim), Borussia Dortmund in diesem Zeitraum 10-mal.

Borussia Dortmund könnte im Revierderby gegen den FC Schalke 04 seinen 800. Bundesliga-Sieg feiern, Schalke hingegen sein 2.500. BL-Gegentor kassieren (aktuell 2.499).

Borussia Dortmund gewann zuletzt 2-1 in Mönchengladbach, feierte den 7. Sieg im 8. Bundesliga-Rückrundenspiel und kletterte erstmals seit dem 10. Spieltag auf Rang 2.

Dortmunds Jadon Sancho war in seinen letzten 8 Bundesliga-Spielen stets an mindestens 1 Treffer direkt beteiligt. Mit 29 Torbeteiligungen (14 Tore, 15 Assists) ist er alleiniger BL-Topscorer.

Der FC Schalke 04 ist nach dem 1-1 gegen die TSG seit 7 Bundesliga-Spielen sieglos (4 Remis, 3 Niederlagen), so lange wie aktuell kein anderes BL-Team.

Schalke ist seit 6 Bundesliga-Auswärtsspielen sieglos (3 Remis, 3 Niederlagen), länger als jedes andere Team. Eine solche Durstrecke hatte S04 zuvor letztmals von Februar bis Mai 2015 (damals sogar 9 sieglose Gastspiele in Folge).

Der FC Schalke 04 blieb 2020 in 4 Bundesliga-Gastspielen ohne Treffer. Eine solche Durststrecke hatte S04 letztmals von September bis November 2001. Mehr torlose Gastspiele erlebte Schalke zuvor von April bis September 1998 (5).

Wohl und Wehe des FC Schalke 04 hängt von Amine Harit ab: Schalkes Topscorer (6 Tore, 4 Assists) wartet seit 9 Bundesliga-Spielen auf eine Torbeteiligung, die Knappen gewannen keines dieser Spiele. Scorte Harit, gewann Schalke (7-mal).

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 heute ... im TV Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Sport Bundesliga 2 HD im LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

In der Bundesliga wird heute der 26. Spieltag gespieltt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem BVB und dem FC Schalke 04 live im TV und LIVE-STREAM läuft .

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Das frustrierendste aller Derbys

Legendäre Revierderbys zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 gab es viele. Das ungewöhnlichste der Geschichte erwartet die Erzrivalen am Samstag.

Vor dem frustrierendsten aller Revierderbys leidet auch der Rekordsieger. "Mir blutet das Herz", sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc, Schalke-Trainer David Wagner fühlt sich gar wie vor einem Testspiel. In 177 Auflagen des Ruhrpott-Klassikers hat es vom Hundebiss ins Hinterteil über das Torhüter-Kopfballtor bis zum 4:4 nach 4:0 fast jedes denkbare Drama gegeben - aber kein Geisterderby unter Laborbedingungen.

"Es wird das ungewöhnlichste Derby der Geschichte", sagte BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl vor dem kurios-bitteren Treffen der Erzrivalen im verwaisten Signal-Iduna-Park am Samstag (15.30 Uhr/Sky). "Dieses Spiel lebt von den Fans, ihren Emotionen, von der Begeisterung im Stadion. Das alles werden wir nicht erleben."

Zorc hat für den BVB als Spieler zehn Derbys gewonnen, kein anderer siegte im ewig jungen Duell zwischen Schwarz-Gelb und Blau-Weiß häufiger. Die innere Hitze und Aggression ergibt sich für ihn üblicherweise aus der Brisanz im brodelnden Hexenkessel: "Wir brauchen diesmal ohne die Fans, ohne die Südtribüne ein höheres Maß an Eigendynamik und Eigenmotivation."

Das Spiel wird wohl im Kopf entschieden - und die Schalker wittern ihre große Chance. Im März, da wären sie angesichts von sieben Spielen in Serie ohne Sieg klarer Außenseiter gewesen. Aber so? "Die Dortmunder sind genauso im Nebel wie wir", sagte Wagner, der gegen das Gefühl der "Vorbereitung auf das erste Testspiel der Saison" zu kämpfen hat. Keiner weiß, wo er steht, alles scheint möglich. Ohnehin hat Schalke nur eines der vergangenen acht Ligaderbys verloren.

Dem BVB wäre das Duell vor der zweimonatigen Corona-Zwangspause mit Sicherheit lieber gewesen. Mit sieben Siegen in acht Rückrundenspielen hatte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre einen schönen Lauf. Kapitän Marco Reus (Adduktorenverletzung) wäre zwar auch vor zwei Monaten ausgefallen, doch nun muss Favre im defensiven Mittelfeld Emre Can und Axel Witsel (beide muskuläre Probleme) sowie Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (Knieverletzung) ersetzen. "Wir müssen alles respektieren", sagte der Schweizer, der von "einer großen Herausforderung für alle Trainer und alle Mannschaften" spricht.

Vier Punkte beträgt der Rückstand des BVB auf Spitzenreiter Bayern München, ein erneuter Ausrutscher gegen Schalke (wie im Vorjahr beim 2:4 am 27. April) könnte bereits das Ende aller Titelträume bedeuten. Für Zorc allerdings ist angesichts der diffusen Lage "jetzt nicht der Moment, um über die Meisterschaft zu reden".

Einig sind sich die Protagonisten darüber, dass wohl kein Zuckerfußball höchster Güteklasse zu erwarten ist. "In der Regel sieht das erste Spiel nach einer längeren Pause in der Vorbereitung nicht so prickelnd aus", sagte Wagner.

In Abwesenheit von Omar Mascarell und Benjamin Stambouli könnte Daniel Caligiuri die Schalker als Kapitän aufs Feld führen. "Alle sind heiß auf das Derby. Wir müssen versuchen, uns selbst zu pushen", versicherte Caligiuri und forderte, der Kopf müsse "richtig eingestellt sein". Ozan Kabak wird ebenfalls fehlen.

Fehlen sollen diesmal unbedingt auch die Fans - selbst vor dem Stadion. Sie sollten sich hüten, sich zu versammeln, ansonsten "können sie oder andere vielleicht nie wieder ein Derby gucken", sagte Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau: "Wir wollen dafür sorgen, dass die Null steht - die Null bei der Infektionskette." Die Null stand bei beiden Teams allerdings auch im Hinspiel.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Schalke 04 im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick