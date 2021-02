DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: So wird BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn übertragen

Borussia Dortmund empfängt im DFB-Pokal den SC Paderborn. Hier erfahrt Ihr, wo die Begegnung heute live im Free-TV übertragen wird.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Borussia Dortmund auf den SC Paderborn. Anstoß der Partie ist am Dienstag, den 2. Februar, um 20.45 Uhr im Signal Iduna Park in Dortmund.

Der BVB erreichte das Achtelfinale durch einen Auswärtssieg gegen Eintracht Braunschweig. Beim 2:0-Erfolg im Dezember sorgten Mats Hummels und Jadon Sancho für die entscheidenden BVB-Treffer.

Der Zweitligist aus Paderborn sicherte sich den Achtelfinaleinzug derweil durch einen 3:2-Triumph beim Bundesligisten Union Berlin. Kann das Team von Trainer Steffen Baumgart heute gegen den BVB erneut für eine Pokalüberraschung sorgen?

DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn kostenlos gezeigt wird.

Borussia Dortmund vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Das Duell auf einen Blick

Duell Borussia Dortmund - SC Paderborn Datum Dienstag, 2. Februar 2021 | 20.45 Uhr Ort Signal Iduna Park, Dortmund

DFB-Pokal heute live im Free-TV sehen: So wird BVB vs. Paderborn übertragen

Wenn Borussia Dortmund heute auf den Zweitligisten SC Paderborn trifft, geht es nicht weniger als um den Einzug in die Runde der letzten Acht im prestigeträchtigen DFB-Pokal. Ihr wollt live dabei sein? Dann gibt es im Hinblick auf die TV-Übertragung genau zwei Optionen.

Die beste Nachricht vorweg: Das Pokalspiel zwischen dem BVB und Paderborn ist heute live und kostenlos im Free-TV zu sehen. Die ARD zeigt das Duell heute live und in voller Länge im TV.

Die Vorberichterstattung beginnt direkt nach der Tagesschau um 20.15 Uhr. Eine halbe Stunde später, also um 20.45 Uhr, erfolgt dann der Anpfiff im Dortmunder Signal Iduna Park.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Paderborn heute live im Pay-TV bei Sky sehen

Neben der ARD besitzt auch Sky die Übertragungsrechte am heutigen Pokalspiel. Wer also ein Abonnement beim Bezahlsender hat, kann BVB vs. Paderborn dort auf den Kanälen Sky Sport 3 bzw. Sky Sport 3 HD verfolgen.

Die Übertragung des Einzelspiels beginnt um 20.35 Uhr, Kommentator Marcus Lindemann begleitet Euch dabei durch den Abend. Alternativ könnt Ihr auch die Konferenz auf Sky Sport 2 (HD) verfolgen, um nichts von den Parallelspielen zu verpassen.

Ob Einzelspiel oder Konferenz: Um das Angebot von Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement. Alle Infos zu den Paketen und entsprechenden Konditionen findet Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn heute live: Den DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM sehen

Wer das Achtelfinal-Duell zwischen Borussia Dortmund und dem SC Paderborn lieber auf einem mobilen Gerät verfolgen möchte, kann natürlich auch auf einen LIVE-STREAM zurückgreifen.

Die ARD bietet Ihr Programm neben der TV-Übertragung auch kostenlos im Netz via LIVE-STREAM an. Auf live.daserste.de könnt Ihr BVB vs. Paderborn ab 20.15 Uhr anschauen.

DFB-Pokal: Der LIVE-STREAM von Sky zu BVB vs. Paderborn

Neben dem kostenlosen Angebot der ARD besteht zudem die Möglichkeit, das Pokalspiel heute via LIVE-STREAM bei Sky zu verfolgen. Der Bezahlsender bietet seine Streams über Sky Go sowie Sky Ticket an.

Auch hier gilt wieder: Um den LIVE-STREAM von Sky sehen zu können, benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo. Hier gibt's die Infos dazu.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn heute live: So wird der DFB-Pokal übertragen

In der Saison 2020/21 sind die Pokalspiele grundsätzlich auf verschiedenen Sendern zu sehen - während einige Partien exklusiv im Pay-TV laufen, werden manche Begegnungen auch zusätzlich im Free-TV gezeigt.

Das größte Rechtepaket besitzt Sky: Dort werden alle 63 Spiele live übertragen. Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sind insgesamt neun Pokalspiele zu sehen - alle werden von der ARD übertragen.

Zudem darf Sport1 von der ersten Runde bis zum Viertelfinale ein Spiel pro Runde zeigen - im Achtelfinale wird dort die Partie VfL Wolfsburg gegen den FC Schalke 04 zu sehen sein.

Welche Spiele von welchem Sender gezeigt werden, entscheidet sich dabei immer im Anschluss an die jeweilige Auslosung der nächsten Runde.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Paderborn heute live: Die Übertragungen im Überblick