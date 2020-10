Haaland und Reyna überragen - Der BVB fegt den SC Freiburg aus dem Stadion: Der LIVE-TICKER zum Nachlesen

Am 3. Spieltag schlug der BVB dank Erling Haaland und Giovanni Reyna den SC Freiburg deutlich mit 4:0. Hier gibt es den LIVE-TICKER zu Nachlesen.

Erling Haaland hat aufgeweckt und zurück in die Spur gebracht. Eine Woche nach dem frustrierenden 0:2 beim traf der norwegische Stürmerstar beim 4:0 (1:0) gegen den doppelt - er führte den BVB zum für Mannschaft, Trainer und Umfeld dringend benötigten zweiten Saisonsieg. Seit 2010 sind die Dortmunder in nun 19 Ligaspielen gegen den harmlosen SCF ungeschlagen.

Haalands drittes Saisontor (31.) rüttelte den lange erstaunlich schläfrigen BVB wach. Erst als die Fesseln gesprengt waren, spielte Dortmund viel besser und engagierter, Nationalspieler Emre Can (47.), nochmals Haaland (66.) und Felix Passlack (90.+2) trafen. Der bärenstarke Giovanni Reyna bereitete die ersten drei Tore vor.

Die deutsche Corona-Rekordkulisse von 11.500 Zuschauer hatte sich bei Kälte und Dauerregen in Ruhe warmsingen können: Auf dem Platz passierte außer Fehlpässen nicht viel. Freiburg ging sehr geschickt ins Pressing und hatte sich dafür besonders den unsicheren Manuel Akanji ausgeguckt.

Mehr Teams

Bekam der BVB die erste SCF-Reihe überspielt, stürmte er trotz Überzahl nicht in Richtung Tor, sondern brach regelmäßig den Angriff ab. Nach 30 Minuten ohne jede Torchance wurden die Fans gerade unruhig, da traf Haaland - nach energischer Balleroberung von Marco Reus, der erstmals seit dem 1. Februar wieder in der -Startelf stand.

Reyna, erneut Haaland und Mats Hummels (34./36./38) hätten für den plötzlich wie entfesselt anrennenden BVB nachlegen können. Die Räume öffneten sich.

Für ein wenig Aufregung hatte (nicht in Dortmund, aber in ) vor dem Anpfiff gesorgt, dass Jadon Sancho wie schon beim Supercup unter der Woche wegen einer Atemwegsinfektion fehlte. Sollte da doch noch was möglich sein für ? "Die Tür ist zu. Ich sage es jetzt zum 27. Mal", sagte Sportdirektor Michael Zorc bei Sky genervt.

Die Gäste taten hingegen nicht mehr viel, um dem BVB auf die Nerven zu gehen. Noch weit vor der ersten ernsthaften Freiburger Torannäherung stand es 2:0. Can köpfte den Ball nach nur 67 Sekunden in der zweiten Hälfte unbedrängt ein. Freiburg sah sich fortan in die Offensive gezwungen, wirkte jedoch ratlos und fing sich noch den entscheidenden Konter ein.

BVB (Borussia Dortmund) - SC Freiburg 4:0 (1:0) Tore 1:0 Haaland (31.), 2:0 Can (47.), 3:0 Haaland (66.), 4:0 Passlack (90.+2) Aufstellung BVB Hitz - Akanji, Hummels, Can - Guerreiro (84. Schulz), Witsel, Bellingham (70. Delaney), Meunier (84. Passlack) - Reyna (80. Reinier), Reus (70. Brandt) - Haaland Aufstellung Freiburg Müller - Heintz, Lienhart, Gulde (57. Schlotterbeck) - Günter, Höfler, Santamaria, Schmid (84. Kübler) - Höler (57. Jeong), Sallai (57. Grifo) - Petersen (57. Kwon) Gelbe Karten Hummels (55.), Kwon (58.)

+++ JETZT AKTUALISIEREN +++

Für den Moment soll es das aus der Fußball-Bundesliga gewesen sein. Vielen Dank für das Interesse! Doch bleiben Sie in der Nähe, denn bereits um 18:30 Uhr erwartet uns das Abendspiel. Und die Berichterstattung von der Partie - wird schon in Kürze beginnen. Viel Spaß dabei! Und noch ein schönes Wochenende!

Durch diesen Sieg klettern die Borussen einstweilen auf den 2. Tabellenrang. Nach der Länderspielpause wartet auf die Schwarz-Gelben als nächste Aufgabe die Partie bei der TSG . Der SC Freiburg, abgerutscht auf Platz 11, wird in zwei Wochen den SV empfangen.

Letztlich wurde das noch zu einer klaren Angelegenheit. Das 4:0 von Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg geht aber auch in der Höhe vollauf in Ordnung. Über 90 Minuten war der BVB die bessere Mannschaft. Handelte es sich eine halbe Stunde lang nur um optische Überlegenheit, so gesellten sich dann auch Torchancen hinzu. Fortan waren Gelegenheiten in großer Zahl vorhanden, weshalb der Sport-Club mit den vier Gegentreffern noch gut weggekommen ist. Die Breisgauer überzeugten lediglich eine halbe Stunden lang durch taktische Disziplin. Ein individueller Fehler jedoch machte das Konzept dann zunichte. Danach hatten die Jungs von Christian Streich keinen Plan B, weil sie offensiv beinahe überhaupt nichts auf die Reihe bekamen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Das Spiel ist aus!

90.+3. | Unmittelbar danach ist Schluss.

Tooooor! BORUSSIA DORTMUND - SC Freiburg 4:0.

90.+ 2. | Wiederholt fangen sich die Freiburger nach einer eigenen Standardsituation am gegenrischen Strafraum einen Konter ein. Jetzt sind die Gäste völlig offen. Erling Haaland startet noch in der eigenen Hälfte und hat vollkommen freie Bahn. Auch Felix Passlack ist dabei, wird uneigennützig vom Norweger bedient und kommt so zu seinem ersten Bundesligator.

90. | Dennoch hat Guido Winkmann offenbar Spaß am Spiel. Zum Ende der regulären Spielzeit werden zwei zusätzliche Minuten angezeigt.

88. | Auch der BVB hat mit dieser Partie vor 11.500 Zuschauern abgeschlossen, die entsprechend nur noch vor sich hin plätschert.

86. | Längst ist die Luft raus aus dieser Begegnung. Dem Sport-Club geht es jetzt nur noch darum, es bei drei Gegentreffern zu belassen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Auch Freiburg wechselt erneut

84. | Und nochmals wird fleißig getauscht. Auf Seiten der Gäste hat Jonathan Schmid vorzeitig Feierabend. Lukas Kübler wird die Schlussphase bestreiten.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Doppelwechsel bei der Borussia

84. | Auch Guerreiro und Meunier gehen runter. Für sie kommen Schulz und Passlack jeweils positionsgetreu.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Reinier kommt

80' Feierabend für 👑 REYna!



Standing Ovations, "Gio Reyna"-Sprechchöre - und zwar völlig verdient! #BVBSCF — Borussia Dortmund (@BVB) October 3, 2020

80. | Feierabend für Reyna! Der Youngster bereitete alle drei Tore vor und darf nun zum Duschen, für ihn kommt Real-Leihspieler Reinier.

78. | Dann ist Erling Haaland schon wieder in Richtung Sechzehner unterwegs und haut von der Strafraumkante mit dem linken Fuß drauf. Der Ball zischt am linken Pfosten vorbei.

76. | Eine wirkliche Torchance hatte der SC Freiburg bislang heute nicht. Auch deshalb lässt sich trotz allen Bemühens aus dem Wirken der Gäste wenig Zuversicht entnehmen. Scheinbar wissen die Breisgauer, dass hier heute nichts zu holen ist. Der BVB gibt in allen Belangen den Ton an.

74. | Nach einer Freiburger Ecke schwärmen die Hausherren zum Konter aus, erarbeiten sich so eine Überzahlsituation. Das jedoch spielen die Schwarz-Gelben schlecht aus. Der Pass von Thomas Meunier ist einfach nicht gut dosiert und schwer zu verarbeiten. So verpufft diese Situation.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Doppelwechsel beim BVB

70. | Lucien Favre wechselt doppelt: Für Jude Bellingham und Marco Reus betreten Thomas Delaney und Julian Brandt das Spielfeld.

68. | Giovanni Reyna hat heute alle drei Dortmunder Treffer vorbereitet, ist damit neben dem Doppeltorscjhützen Erling Haaland einer der Spieler dieser Partie.

Tooooor! BORUSSIA DORTMUND - SC Freiburg 3:0.

66. | Wiederholt sprechen die Gäste eine großzügige Einladung aus. Durch ein Freiburger Missverständnis gelangt Giovanni Reyna an den Ball, schickt sofort Erling Haaland über links in den Sechzehner. Mit aller Entschlosseneheit wuchtet der Norweger die Pille mit dem linken Viollspann knackig oben isn kurze Eck.

65. | Dann sind die Schwarz-Gelben wieder am Zug. Jude Bellingham taucht links in der Box auf, hebt den Ball gefühlvoll in die Mitte. Marco Reus bekommt seinen Kopfball nicht genug gedrückt und köpft freistehend aus vier Metern übers Tor.

61. | Zumindest probieren die Gäste etwas nach vorn. Nicolas Höfler bringt einen Distanzschuss an, lässt es mit dem rechten Fuß aber gehörig an Schussgenauigkeit vermissen.

59. | Immerhin bekommt der Sport-Club seine Defensive vorerst wieder stabilisiert - was vermutlich auch daran liegt, dass der BVB jetzt nicht mit aller Konsequenz nachsetzt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Kwon sieht Gelb

58. | Gerade auf dem Platz holt sich Chang-Hoon Kwon für ein Foul an Jude Bellingham seine erste Gelbe Karte überhaupt im deutschen Fußball-Oberhaus ab. Und der Südkoreaner geht bereits in seine zweite Saison mit dem SC Freiburg.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Freiburg wechselt viermal

57. | Es schließt sich eine wahrer Freiburger Wechselorgie an. Für Nils Petersen kommt Chang-Hoon Kwon, Schlotterbeck für Gulde, Jeong für Höler und Grifo für Sallai.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Hummels sieht Gelb

55. | Mats Hummels kommt zentral vor dem Sechzehner gegen Lucas Höler etwas zu spät und kassiert für das Einsteigen seine erste Gelbe Karte der Saison.

54. | Jetzt bemühen sich die Gäste mal wieder um ein paar Spielanteile. Noch wirkt das viel zu zaghaft, als dass man sich beim BVB ernsthafte Sorgen machen müsste.

52. | Erneut kommt Axel Witsel zum Abschluss. Jetzt stellt sich die Distanz zum Tor noch deutlich geringer dar. Der Belgier muss aus etwa sechs Metern direkt mit dem rechten Fuß ran, hat dabei etwas zu viel Rücklage und schießt über das Gehäuse von Florian Müller.

49. | Von der rechten Seite zieht Axel Witsel zur Mitte und feuert halbrechts von der Strafraumgrenze. Der Linksschuss wird eine Beute von Florian Müller.

Tooooor! BORUSSIA DORTMUND - SC Freiburg 2:0.

47' TOOOR! Und ja, es ist wirklich nach einer Ecke passiert!!!!!! 🤯 #BVBSCF 2:0 pic.twitter.com/cMp5O8XEZM — Borussia Dortmund (@BVB) October 3, 2020

47. | Gleich mit Beginn der zweiten Hälfte legen die Borussen nach und torpedieren jegliches Freiburger Ansinnen, hier eventuell noch einmal zurückzukommen. Eine Ecke von Giobvvanni Reyna fliegt von der rechten Seite präzise in die MItte auf den Kopf von Emre Can, der achte Meter vor dem Tor unbedrängt und praktisch aus dem Stand ind en rehcten Torwinkel köpften darf.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Weiter geht's!

46. | Das Runde rollt wieder über das Grüne. Ohne personelle Veränderungen schicken beide Trainer ihre Mannschaften in den zweiten Spielabschnitt.

Halbzeit | Eine halbe Stunde herrschte Trostlosigkeit im Signal Iduna Park. Zwei taktisch enorm disziplinierte Mannschaften neutralisierten sich und ließen überhaupt keine Torszenen zu. Ein individueller Fehler musste her, um den Knoten zu lösen. Nicolas Höfler machte mit seinem Ballverlust das ganze Spiel des SC Freiburg kaputt. Borussia Dortmund nutzte das konsequent aus. Der zweite Torschuss überhaupt in dieser Partie brachte das 1:0. Danach spielte der BVB plötzlich befreit auf und erarbeitet sich zwei, drei weitere Großchancen. Zugleich gerieten die Freiburger durch den Gegentreffer etwas von der Rolle, waren in der Viertelstunde bis zur Pause die klar unterlegene Mannschaft. Christian Streich wird sich nun etwas einfallen lassen müssen, um seine Jungs wieder in die Spur zu bringen. Gibt es da einen spielerischen Plan, um in dieser Situation noch nennenswert Einspruch gegen den Ausgang der Begegnung erheben zu können?

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Halbzeit!

45. +1. | Guido Winkmann hat fürs Erste genug gesehen. Die Akteure dürfen zunächst in die trockenen Kabinen verschwinden.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Eine Minute soll es noch obendrauf geben.

43. | Mittlerweile läuft das Bällchen richtig gut bei den Schwarz-Gelben, selbst wenn es nicht immer den krönenden Abschluss gibt, wie bei dieser Flanke von Giovanni Reyna.

40. | Inzwischen haben sich die Borussen ihre Führung durch die nachfolgenden Großchancen verdient. Freiburg lauft der Musik seit dem Tor nur noch hinterher und hat allergrößte Mühe, Schlimmeres zu verhindern.

38. | In Folge einer Ecke von der linken Seite legt Emre Can klug nach hinten ab. Thomas Meunier schießt von der Strafraumkante. Den abgefälschten und schwer zu sehenden Schuss pariert Florian Müller. Doch im Totraum steht Mats Hummels zum Abstauber bereit. Der Abwehrchef schließt mit dem linken Fuß ab. Todesmutig wirft sich Müller dazwischen und rettet großartig.

36. | Jetzt läuft der Ball richtig gut über Reyna, Guerreiro un die linke Seite. Mit Direktspiel wird erneut Erling Haaland in Szene gesetzt. Das ist in etwa die Position vom Tor eben. Diesmal jedoch verfehlt der Stürmer mit dem linken Fuß das lange Eck.

34. | So ein wenig scheint der Treffer beim BVB die Fesseln gelöst zu haben. Giovanni Reyna probiert es auf eigene Faust, setzt sich nahe des Sechzehners durch und schießt von der Strafraumgrenze mit dem linken Fuß - nur um Zentimeter am rechten Pfosten vorbei.

Tooooor! BORUSSIA DORTMUND - SC Freiburg 1:0.

31. | Ein individueller Fehler zieht die erste Torchance der Partie nach sich. Nicolas Höfler verliert den Ball gegen Marco Reus. Giovanni Reyna schaltet sofort schnell um, schickt über halblinks Erling Haaland in den Sechzehner. Der Norweger bringt den notwendigen Zug mit, zieht mit dem linken Fuß ab. Die Grätsche von Philipp Lienhart kommt zu spät. Durch dessen Beine fliegt der Ball ins lange Eck

28. | Tatsächlich bekommen wir jetzt den ersten Torschuss dieser Begegnung zu sehen. Jude Bellingham bringt diesen aus der zweiten Reihe an. Seinen Rechtsschuss jedoch setzt der 17-Jährige zu hoch an.

27. | Über die optisch größeren Spielanteile kommt Borussia Dortmund also weiterhin nicht hinaus. Mehr passiert auf dem grünen Rasen nicht. Die taktische Disziplin beider Mannschaften lässt noch überhaupt keinen Torschuss zu.

25. | Auf der rechten Seite bedient Thomas Meunier seinen Kapitän. Marco Reus bemüht sich um die Flanke. Doch auch dafür ist nicht genug Platz. Die Hereingabe wird abgeblockt und landet in den fangbereiten Händen von Florian Müller.

22. | Umschaltmomente bieten sich auf beiden Seiten so gut wie gar nicht, denn die Mannschaften arbeiten sehr gut nach hinten.

20. | Nun haben wir die 20 Minuten ohne jeglichen Torschuss komplett. Langsam wird es Zeit, den 11.500 Zuschauern im Signal Iduna Park mal etwas zu bieten.

18. | Unterdessen benötigt Reyna medizinische Versorgung, scheint etwas ungünstig auf dem Boden aufgeschlagen zu sein. Doch das wird sich ziemlich zügig zurechtbiegen lassen.

17. | Nahe der Mittellinie geraten Roland Sallai und Giovanni Reyna aneinander. Letzterer geht mit lautem Aufschrei zu Boden, was Guido Winkmann veranlasst, den Dortmudner Vorteil abzupfeifen. Es folgt eine eindringliche Ermahnung für Sallai.

15. | Darüber hinaus berarbeiten sich beide Seiten nach Kräften zwischen den Strafräumen. Insgesamt hat ohne Frage der BVB optisch mehr von dieser Begegnung.

12. | Erstmals fliegt ein Ball aufs Freiburger Tor zu. Von einem richtigen Torschuss lässt sich dabei nicht sprechen. Immerhin darf Florian Müller mal mit den Händen zur Tat schreiten.

10. | Beide Mannschaften gehen taktisch sehr diszipliniert zur Werke. Da wird dem Gegner jeweils noch überhaupt nichts angeboten. Durch kluges Verschieben werden die Räume verdichtet.

8. | Freiburg aber versteckt sich nicht. Mitunter versuchen die Gäste selbst, mal hinten raus zu schieben und früh drauf zu gehen. Noch bleibt das Bemühen beiderseits ohne jegliche Torannäherung.

6. | So reißen die Borussen zumindest das Geschehen erst einmal an sich, nisten sich so langsam in der gegnerischen Hälfte ein. Noch bekommt es der BVB nich zu Ende gespielt.

4. | Giovanni Reyna trägt den ersten Dortmunder Angriff über die linke Seite nach vorn. Die Hereingabe in die Mitte landet jedoch bei einem Freiburger.

2. | Aus der Position den linken Verteidigers möchte Manuel Akanji hinten rum spielen. Doch da lauert Lucas Höler. Der sichert den Freiburgern zunächst den Ball. Im weiteren Verlauf erarbeiten sich die Gäste einen ersten Eckstoß, der aber nichts einbringt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Anpfiff!

1. | Los geht's, die Gastgeber stoßen an. Regnerisch und herbstlich zeigt sich das Wetter in Dortmund bei übersichtlichen 13 Grad.

vor Beginn | Kurz vor dem Anpfiff blicken wir auf das Unparteiischengespann. Mit der Spielleitung wurde Guido Winkmann betraut. Der erfahren Bundesliga-Referee kommt zu seinem 148. Einsatz im deutschen Fußball-Oberhaus. Dabei erhält der 46-Jährige die Unterstützung der Assistenten Christian Bandurski und Arno Blos.

vor Beginn | Übrigens darf dieser Partie eine stattliche Zahl an Zuschauern beiwohnen. Immerhin 11.500 Fans sind heute im Signal-Iduna-Park zugelassen, was Corona-Rekord in der Bundesliga bedeutet.

vor Beginn | So nähren sich die Hoffnungen der schwarz-gelben Fans aus der bisherigen Bilanz beider Klubs. In der Vergangenheit nämlich gelangen dem SC Freiburg in 40 Bundesligaspielen erst kümmerlich drei Siege. Die Borussia hingegen holte 26 Mal alle drei Zähler. Seit 18 Partien ist der BVB gegen den SC ohne Niederlage, gestattete den Breisgauern in dieser Zeit ganze drei Punktgewinne. Der letzte Freiburger Sieg liegt mehr als zehn Jahre zurück - ein 3:1 zu Hause. In Dortmund gewann man nur eine einzige Partie - im Oktober 2001 mit 2:0.

vor Beginn | Zwar starteten auch die Borussen mit zwei Siegen in die Spielzeit, blieben in Duisburg (5:0 im Pokal) und zu Hause gegen Mönchengladbach (3:0) sogar ohne Gegentreffer, doch zuletzt setzte es zwei Niederlagen in Folge. In Augsburg hatte der BVB mit 0:2 das Nachsehen. Darüber hinaus vermochten die Westfalen am Mittwoch ihren Titel im Supercup nicht zu verteidigen, zogen gegen den mit 2:3 den Kürzeren. Von einer positiven Serie sind die Dortmunder aktuell weit entfernt, denn die vergangene Saison schloss man mit zwei Heimniederlagen ohne eigenen Treffer ab.

vor Beginn | Diese gute Ausgangsposition haben die Breisgauer der Tatsache zu verdanken, dass sie in Pflichtspielen noch ungeschlagen sind. Los legten die Männer von Christian Streicht mit dem 2:1 im bei Waldhof Mannheim, schoben dann den prestigeträchtigen 3:2-Erfolg beim VFB Stuttgart nach und spielten zuletzt daheim gegen den 1:1. Saisonübergreifend sind es sogar vier Partien ohne Niederlage, da kommt noch ein 4:0 gegen Schalke hinzu. Die letzte Niederlage erlitt der Sport-Club im Juni beim FC Bayern München (1:3).

vor Beginn | Verkehrte Welt in der Bundesliga! Dieser Eindruck zumindest entsteht beim flüchtigen Blick auf die aktuelle Tabelle der allerdings noch jungen Saison. Dort rangiert der SC Freiburg als Sechster vor den ganz großen Namen, lässt sowohl den FC Bayern München (8.) als auch Borussia Dortmund hinter sich. Die Schwarz-Gelben werden derzeit lediglich als Elfter geführt. Doch bereits ein Sieg kann das Blatt ganz schnell wieder wenden.

vor Beginn | Einen Abgang hat es in dieser Woche beim BVB noch gegeben. Marius Wolf wird erneut verliehen - diesmal für ein Jahr an den . Auf Freiburger Seite kehrte zu Wochenbeginn Mohamed Dräger dem Verein den Rücken und schloss sich für vier Jahre Piräus an.

It’s not always easy, especially leaving this club again. This team, this club, these fans deserve nothing but success! 🖤💛

I’ll see you all soon!

Marius pic.twitter.com/nFecse0V7M — Marius Wolf (@mariuswolf27) October 2, 2020

vor Beginn | Bei den Breisgauern gibt es eine Änderung im Vergleich zum letzten Spiel gegen den VfL Wolfsburg: Gulde rückt für Grifo in die erste Elf.

vor Beginn | Dem stellt sich der SC Freiburg in folgender Besetzung entgegen: Müller - Gulde, Lienhart, Heintz - Schmid, Santamaria, Höfler, Günter, Sallai, Höler - Petersen.

vor Beginn | Beim BVB fehlen wie schon beim Supercup gegen den FC Bayern Roman Bürki und Jadon Sancho im Aufgebot, die mit einer Atemwegsinfektion passen müssen. Marco Reus steht dagegen erstmals seit acht Monaten wieder in der Bundesliga in der Startelf. Ansonsten spielen im Vergleich zur Partie in München Guerreiro, Bellingham, Witsel und Reyna für Passlack, Delaney, Dahoud und Brandt (alle Bank).

vor Beginn | An dieser Stelle beginnen wir unsere Berichterstattung mit den Antworten auf die personellen Fragen des Nachmittags und widmen uns den beiderseitigen Mannschaftsaufstellungen. Borussia Dortmund geht die heutige Aufgabe mit diesen elf Spielern an: Hitz - Can, Hummels, Akanji - Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro, Reus, Reyna - Haaland.

vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 3. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und dem SC Freiburg.

Quelle: Imago Images / Eibner

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Die Aufstellungen

So spielt der BVB:

Hitz - Akanji, Hummels, Can - Guerreiro, Witsel, Bellingham, Meunier - Reyna, Reus - Haaland

Die Startelf der Freiburger:

Müller - Heintz, Lienhart, Gulde - Günter, Höfler, Santamaria, Schmid - Höler, Sallai - Petersen

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg: Die Bundesliga im LIVE-TICKER

Duell : BVB (Borussia Dortmund) - SC Freiburg

: BVB (Borussia Dortmund) - SC Freiburg Datum : 3. Oktober 2020

: 3. Oktober 2020 Uhrzeit : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Ort : Signal Iduna Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten

Borussia Dortmund ist gegen den SC Freiburg seit 18 BL-Spielen ungeschlagen (15 Siege, drei Remis) – gegen kein anderes Team blieb der BVB im Oberhaus jemals so lange unbesiegt.

Den letzten Freiburger Sieg gab es im Mai 2010 zu Hause mit 3:1. Nur gegen Bayern blieb der SCF in seiner Bundesliga-Historie länger sieglos: 25 Spiele von 1996-2014.

Dortmund gewann elf der letzten zwölf Bundesliga-Heimspiele gegen Freiburg – nur beim 2:2 im Januar 2018 gab die Borussia in diesem Zeitraum Punkte ab.

Freiburg-Trainer Christian Streich traf in der Bundesliga 15-mal auf den BVB und holte dabei nur drei Remis (zwölf Niederlagen). Er traf in der Bundesliga auf 26 verschiedene Teams, und nur gegen den BVB gelang ihm kein Sieg.

Dortmund verlor erstmals unter Lucien Favre drei der letzten fünf BL-Spiele (zwei Siege).

Bei der jüngsten 0:2-Niederlage in Augsburg kassierte der BVB mehr Gegentore als in den fünf Auswärts-Pflichtspielen zuvor (eins) und damit so viele Gegentreffer in der Fremde wie letztmals im März bei Paris St. Germain (ebenfalls 0:2).

Freiburg hatte in seinen 20 BL-Spielzeiten zuvor nach zwei Partien nur einmal mehr Zähler gesammelt als aktuell (vier): In der Vorsaison waren es sogar sechs.

Dortmund blieb bei der jüngsten 0:2-Niederlage in Augsburg trotz über 80% Ballbesitz und 40 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum torlos.

In den letzten fünf Pflicht-Heimspielen kassierte der BVB drei Niederlagen, so viele wie in den 47 Pflichtspielen im eigenen Stadion zuvor. In diesen fünf Heimspielen blieb Dortmund dreimal torlos, erzielte nur vier und kassierte sieben Tore.

Mats Hummels steht unmittelbar vor seinem 150. BL-Sieg im Trikot des BVB, das toppten in der BL-Geschichte nur drei Spieler. Auf der Gegenseite könnte Freiburgs Philipp Lienhart sein 50. BL-Spiel absolvieren.

Freiburgs Rekordtransfer Baptiste Santamaria führte sich bei seinem BL-Debüt gegen Wolfsburg (1:1) gut ein: Er verbuchte sowohl in Sachen Abschlüsse (vier) als auch hinsichtlich der Laufleistung (12.3 Kilometer) den Topwert auf dem Platz.

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Der SID-Vorbericht

Borussia Dortmund hat für das Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) alle 11.500 Tickets verkauft und sorgt damit in der Bundesliga für einen "Corona-Rekord". Die bisherige Bestmarke liegt bei 10.383 Fans, aufgestellt bei der Begegnung zwischen und (1:1).

Im größten Stadion Deutschlands waren für das erste Heimspiel gegen Gladbach (3:0) 10.000 Zuschauer zugelassen gewesen, die Stadt Dortmund erlaubte für das Freiburg-Spiel aber kurzfristig den Verkauf von weiteren 1500 Plätzen. Die Tickets gingen an Dauerkarten-Besitzer und Vereinsmitglieder.

Die sogenannte Inzidenz in der Stadt Dortmund lag am Freitag bei 26,4 und damit unter der kritischen Marke von 35.

Nachdem die @stadtdortmund dem #BVB weitere 1500 Plätze für #BVBSCF genehmigt hatte, sind auch diese Kapazitäten restlos vergriffen, sodass wir für Samstag "ausverkauft" melden können. 11.500 Fans sind dabei. — Borussia Dortmund (@BVB) October 2, 2020

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Der Direktvergleich

BVB (Borussia Dortmund) - 43 Duelle - SC Freiburg 27 Siege 4 12 Remis 12 4 Niederlagen 27 89 Tore 42

Quelle: Getty Images

BVB (Borussia Dortmund) vs. SC Freiburg - die Bundesliga im LIVE-TICKER: Die Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM