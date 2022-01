Borussia Dortmund in der Weihnachtspause der Bundesliga. Alle News rund um den BVB heute am Sonntag (2. Januar) gibt es hier an dieser Stelle.

Alles, was in den vergangenen Tagen bei den Schwarz-Gelben passiert ist, findet Ihr hier:

BVB (Borussia Dortmund) heute: Ebi Smolarek spricht über legendäres Derby-Tor 2007

Im Mai 2007 war BVB-Erzrivale Schalke 04 mitten im Kampf um die Deutsche Meisterschaft, als es am 33. Spieltag zum Revierderby in Dortmund kam.

Der BVB, seinerzeit Tabellen-Siebter, gewann das Duell mit den Knappen mit 2:0 und vermieste S04 damit wahrscheinlich den Meistertitel. Ebi Smolareks Treffer zum Endstand in der 85. Minute ist allen Dortmunder Fans bis heute in bester Erinnerung.

⚽️🦸‍♂️💛 Torjäger. Derbyheld. Publikumsliebling.



Es gibt viele Gründe, warum Ebi #Smolarek sich in die Herzen der schwarzgelben Fans gespielt hat. Was waren Eure Lieblingsmomente?



📰➡️ https://t.co/jPGIK1vI2v — Borussia Dortmund (@BVB) January 2, 2022

"Das war für mich der Moment", sagte der mittlerweile 40-jährige Pole im Interview mit der Vereins-Webseite des BVB. "Wir wussten, wir mussten das Spiel gewinnen, und ich wollte eigentlich über den Zaun springen. Aber irgendjemand war zu schnell bei mir, und eine Hand hat mich festgehalten. So stand ich auf dem Zaun, und die Fans haben gesungen. Ja, das vergesse ich niemals."

Smolarek war Anfang 2005 von Feyenoord Rotterdam zum BVB gewechselt und blieb zweieinhalb Jahre in Dortmund. Insgesamt gelangen dem Stürmer in 87 Pflichtspielen für Schwarz-Gelb 26 Tore.

BVB News heute: Youssoufa Moukoko soll Mitte Januar ins Teamtraining zurückkehren

Youssoufa Moukoko wird beim Trainingsauftakt von Borussia Dortmund im neuen Jahr zwar weiterhin fehlen, eine Rückkehr des 17-jährigen Stürmers steht aber wohl kurz bevor.

So arbeitet Moukoko laut Bild derzeit noch im Urlaub an seiner Fitness und soll Mitte Januar wieder mit der Mannschaft auf dem Trainingsplatz stehen können.

Wegen eines Muskelfaserrisses fehlt Moukoko dem BVB seit Mitte November.

BVB (Borussia Dortmund), News: Teammanager Preuß zieht positives Fazit für U23

Die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund steht in der 3. Liga mit 30 Punkten aus 20 Spielen derzeit auf Platz sieben. Für einen Aufstiger eine sehenswerte Zwischenbilanz, findet auch U23-Teammanager Ingo Preuß.

"Vor der Saison hätte ich das sofort unterschrieben", sagte Preuß den Ruhr Nachrichten. "Aber unser super Start hat natürlich auch andere Ansprüche geweckt an unsere Mannschaft, dass sie im oberen Drittel mitspielen kann."

🔥 Mit ⚫️🟡 𝐏𝐨𝐰𝐞𝐫 ins neue Jahr! ⚡️ pic.twitter.com/W3CTfhRw6p — Borussia Dortmund (@BVB) January 1, 2022

Preuß weiter: "Klar gab es auch Misserfolge, unter anderem die vier Niederlagen in Serie. Da haben die Ergebnisse nicht gestimmt, die Leistungen waren aber durchaus in Ordnung. Wir sind ja nicht ein einziges Mal abgeschossen worden. Und 27 Punkte sind eine super Zwischenbilanz für uns als Aufsteiger. Es geht nur um ein Ziel: guten Fußball spielen und den Klassenerhalt schaffen."

BVB, Termine: Der Spielplan von Borussia Dortmund