BVB, News: Fenerbahce wohl an Marius Wolf interessiert

Marius Wolf kommt bei Borussia Dortmund auch unter dem neuen Trainer Marco Rose bisher kaum zum Zug. In der Bundesliga ist das Transferfenster zwar schon beendet, dennoch könnte der Außenbahnspieler noch den Verein wechseln.

Laut dem TV-Sender A Spor hat nämlich Fenerbahce Interesse an Wolf. Da das Transferfenster in der Türkei erst am 8. September schließt, wäre ein Wechsel nach Istanbul noch möglich.

Dem Bericht zufolge strebt Fener eine Leihe des 26-Jährigen an. Beim BVB steht Wolf, der vergangene Saison an den 1. FC Köln verliehen war, noch bis 2024 unter Vertrag.

BVB (Borussia Dortmund) heute: Chiellini empfiehlt Akanji als seinen Nachfolger bei Juve

Innenverteidiger Giorgio Chiellini vom italienischen Spitzenklub Juventus hat Manuel Akanji als seinen möglichen Nachfolger ins Spiel gebracht . Vor dem WM-Qualifikationsspiel der italienischen Nationalelf gegen die Schweiz (0:0) zeigte sich Chiellini beeindruckt von dem Dortmunder.

"Ich war schon immer von Akanji fasziniert, da er immer noch mehr geben kann und meiner Meinung nach nähert er sich dem richtigen Alter, um wirklich seinen Höhepunkt zu erreichen. Aber er braucht noch den letzten Schritt", betonte Chiellini.

Auf die Frage, ob er Akanji gerne bei der Alten Dame sehen würde, entgegnete der 37-Jährige: "Wenn ich in den Ruhestand gehe, wird bald eine Stelle frei. Es wird also Platz geben..." Chiellini verlängerte zuletzt seinen Vertrag in Turin um zwei Jahre bis 2023. Akanji müsste sich also noch gedulden, bis er die Nachfolge des italienischen Europameisters antreten könnte.

BVB, News: Zorc stärkt Meunier den Rücken und fordert mehr Lockerheit

Borussia Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat dem mitunter in der Kritik stehenden Rechtsverteidiger Thomas Meunier den Rücken gestärkt. Gleichzeitig betonte Zorc, dass dem Belgier etwas mehr Lockerheit guttun würde.

"Er hat eine Menge drauf, das hat Thomas hat auch bei der EM wieder gezeigt", sagte Zorc dem kicker . "Thomas ist sehr selbstkritisch, manchmal sogar etwas zu sehr. Ihm würde ein Schuss Lockerheit guttun."

Meunier war im Sommer 2020 von Paris Saint-Germain zum BVB gewechselt und konnte in seiner ersten Saison nur selten überzeugen. Zorc glaubt jedoch daran, dass der 29-jährige Nationalspieler den Schalter umlegen kann: "Wir bauen darauf, dass wir in dieser Spielzeit den richtigen Meunier sehen."

BVB (Borussia Dortmund) heute: Ricken mahnt zu Geduld bei Moukoko

Borussia Dortmunds Nachwuchsboss Lars Ricken hat im Umgang mit Supertalent Youssoufa Moukoko Geduld eingefordert.

"Youssoufa braucht jetzt ein gewisses Maß an Geduld. Er ist immer noch 16, packen wir seinen Rucksack nicht noch voller", sagte Ricken den Ruhrnachrichten . Der 16-jährige Angreifer war in dieser Bundesliga-Saison bis dato nur zu drei Kurzeinsätzen gekommen. "Er arbeitet so professionell, dass er Schritt für Schritt weiterkommen wird", betonte Ricken.

BVB, News: Marco Reus trifft für DFB-Elf bei 6:0 gegen Armenien

Borussia Dortmunds Kapitän Marco Reus ist beim 6:0-Erfolg der DFB-Elf im WM-Qualifikationsspiel gegen Armenien am Sonntag sein erstes Länderspieltor seit über zwei Jahren gelungen.

Der 32-jährige Offensivspieler stand in der Startelf des neuen Bundestrainers Hansi Flick und traf in der 35. Minute zum 3:0, zuvor hatte Reus bereits das 2:0 durch Serge Gnabry vorbereitet.

Für Reus, der in der 61. Minute ausgewechselt wurde, war es sein insgesamt 14. Länderspieltor und das erste seit über zwei Jahren. Zuvor hatte er letztmals im Juni 2019 bei einem 8:0 gegen Estland in der EM-Qualifikation für Deutschland getroffen.

