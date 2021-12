Borussia Dortmund in der Weihnachtspause der Bundesliga. Alle heutigen News rund um den BVB am Donnerstag gibt es hier an dieser Stelle.

Alles, was in den vergangenen Tagen bei den Schwarz-Gelben passiert ist, findet Ihr hier:

BVB, News: Hoeneß sieht Haaland nicht beim FC Bayern

Dieter Hoeneß kann sich einen Wechsel von Erling Haaland vom BVB zum FC Bayern aktuell nicht vorstellen. Das sagte der ehemalige Bundesliga-Stürmer und Bruder vom ehemaligen FCB-Präsidenten Uli Hoeneß dem kicker. "Im Normalfall führt der Weg raus aus der Bundesliga, weil der FC Bayern mit Robert Lewandowski den besten Stürmer der Welt in seinen Reihen hat", meinte Hoeneß.

"Solange er da ist, ergibt die Verpflichtung von Haaland keinen Sinn - weder finanziell noch sportlich", ergänzte er.

Dass Haaland die Schwarz-Gelben im Sommer verlässt, hält Hoeneß jedoch für wahrscheinlich. "Der will bis ins Frühjahr, am liebsten bis in den Mai in der Champions League spielen. Deswegen glaube ich, dass er den BVB im Sommer verlassen wird", sagte er über Haaland.

BVB, Gerücht: Lukrativer Ausrüster-Deal für Haaland möglich

Erling Haaland könnte vom Hype um seine Person im neuen Jahr auch finanziell enorm profitieren. Denn laut Bild kämpft mit Puma ein Sportartikelhersteller um den Norweger, der aktuell noch von Nike ausgerüstet wird.

Bei dem amerikanischen Hersteller steht Haaland für eine Summe von einer Million Euro pro Jahr unter Vertrag, doch das sogenannte "Matching Right" für andere Offerten läuft am Jahresende ab. Das Recht erlaubt es Nike, die Angebote anderer Ausrüster einzusehen und gleichzuziehen.

Puma soll nun bereit sein, acht Millionen Euro pro Jahr an Haaland zu überweisen. Der deutsche Sportartikelhersteller ist ein Partner des BVB.

BVB, News: Kehl zieht sein Hinrunden-Fazit

Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, hat sein Hinrunden-Fazit gezogen. "Wir haben in der Liga sicher keine perfekte Hinserie gespielt, aber auch keine, nach der wir in Sack und Asche gehen müssen", sagte er dem kicker.

"Wir sind Zweiter und haben 34 Punkte geholt, der Abstand auf die Bayern ist groß, das können wir nicht verhehlen", ergänzte er.

In der Bundesliga beträgt der Rückstand des BVB auf den FCB schon neun Punkte. Das Aus nach der Gruppenphase der Champions League bezeichnete Kehl als "große Enttäuschung". Im Pokal ist die Borussia jedoch nach zwei Spielen weiterhin mit dabei. "Im Pokal sind wir im Soll und haben das Ziel, den Titel zu holen", machte Kehl klar.

BVB: Die nächsten Spiele