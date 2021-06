Julian Brandt ist wohl bei Lazio Rom im Gespräch, während Mario Basler Jadon Sancho für die EM den Rücken stärkt. Alle News zum BVB heute.

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund heute. Alle wichtigen News, Informationen und Gerüchte zu Transfers und anderen Themen beim BVB am Montag gibt es hier.

Diese wissenswerten Nachrichten aus den letzten Tagen zu den Schwarz-Gelben könnt Ihr hier nachlesen:

Borussia Dortmund heute: Mario Basler stärkt BVB-Star Jadon Sancho den Rücken

BVB-Star Jadon Sancho wartet bei der EM 2021 weiterhin auf seinen ersten Einsatz für England. Im ersten Gruppenspiel gegen Kroatien hatte der Offensivspieler sogar gar nicht im Kader des Teams von Trainer Gareth Southgate gestanden.

Der frühere deutsche Nationalspieler Mario Basler versteht das nicht: "Du kannst so einen Spieler doch nicht die ganze Vorrunde unberücksichtigt lassen, damit verärgerst du ihn doch. Wenn ich mir das für mich vorstelle, da wäre ich nach Hause geflogen", sagte Basler am Sonntag im Doppelpass bei Sport1.

BVB, News: Lazio Rom hat offenbar Interesse an Julian Brandt

Lazio Rom hat offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Julian Brandt von Borussia Dortmund. Das berichtet Sky Sport .

Demnach soll der neue Lazio-Trainer Maurizio Sarri ein Fan der Spielweise Brandts sein. Der 25-Jährige hat beim BVB zwar noch Vertrag bis 2024, dürfte einem Wechsel aber durchaus offen gegenüber stehen, nachdem er in der Vorsaison häufig nur als Joker zum Einsatz kam.

Die Ablöse Brandts könnte für Lazio aber zum Knackpunkt werden. Einem Bericht der Bild zufolge soll Dortmund für den früheren Leverkusener 25 Millionen Euro haben wollen.

BVB: Mit Eintrittskarte in NRW kostenfrei zum Heimspiel

Bundesligist Borussia Dortmund gibt im Zuge der CO2-Reduzierung neue Wege und setzt auf Nachhaltigkeit. Ab der neuen Saison bieten der BVB und die Verkehrsabteilung der Dortmunder Stadtwerke DSW21 einen in der Bundesliga einmaligen Service an. Die Eintrittskarte für den Signal Iduna Park, Heimstätte der Borussia, ist dann sogar für die An- und Abreise im gesamten Bundesland Nordrhein-Westfalen gültig.

Seit mehr als 30 Jahren ist die Fahrt mit dem ÖPNV aus der Region im Heimspiel-Ticket enthalten. Aber die BVB-Fans reisen zum Teil auch aus ganz NRW an, 90 Prozent aller Dauerkarteninhaber und Dauerkarteninhaberinnen kommen aus Nordrhein-Westfalen. Bisher war an der Grenze des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) Schluss.

"Die Ausweitung des KombiTickets auf ganz NRW ist einerseits natürlich ein Service gerade für jene Fans, die außerhalb des VRR-Bereichs wohnen. Auf diese Weise leisten wir gemeinsam mit unserem Nachhaltigkeitspartner DSW21 und den Verkehrsverbünden unseren Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen", sagte Dortmunds Geschäftsführer Carsten Cramer.

BVB: Chef-Videoanalyst von Werder Bremen kommt wohl nach Dortmund

Borussia Dortmund verstärkt offenbar sein Scouting-Team. Das geht aus einem Bericht des kicker hervor.

Demnach soll Mario Baric, bisher Chef-Videoanalyst bei Absteiger Werder Bremen, nach Dortmund wechseln. Er solle beim BVB aber nicht in der Video-Abteilung, sondern im Scouting arbeiten.

BVB, News heute: Borussia Dortmund plant wohl nicht zwingend mit Defensiv-Transfers

Borussia Dortmund ist im Abwehrzentrum in der Breite zwar nicht wirklich gut besetzt, eine Neuverpflichtung in diesem Bereich genießt im Sommer aber offenbar keineswegs Priorität. Das berichtet der kicker .

Demnach will Neu-Trainer Marco Rose weiterhin auf das zuletzt überzeugende Innenverteidiger-Duo Mats Hummels und Manuel Akanji bauen. Ob man Verstärkungen benötigt, wolle man erst im Laufe des Juli genauer erörtern.

