BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier läuft die Bundesliga heute live

Englische Woche in der Bundesliga! Mainz muss im Abstiegskampf zum schwierigen Auswärtsspiel nach Dortmund. Goal erklärt, wo es gezeigt wird.

Endspurt in der ! Der 32. Spieltag wird heute Abend abgeschlossen, wenn sich und gegenüberstehen. Anstoß im Signal-Iduna-Park ist um 20.30 Uhr.

Für die Mainzer geht es in den verbleibenden drei Spielen um alles - mit lediglich drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz rangiert der FSV derzeit auf Platz 15.

Dortmund hingegen kann die restliche Saison entspannt angehen, nachdem der Meisterschafts-Zug abgefahren und die Champions-League-Qualifikation bereits gesichert ist.

Dortmund gegen Mainz könnt Ihr live im TV und LIVE-STREAM verfolgen! In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen dazu. Zudem präsentiert Euch Goal kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 heute live: Das Duell im Überblick

Partie BVB (Borussia Dortmund) vs. Mainz 05 Datum Mittwoch, 17. Juni 2020 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Zuschauer Keine (Geisterspiel)

BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05: Wo läuft die Bundesliga heute Abend live im TV?

Mit Sky, DAZN, ARD und Amazon Prime Video haben in dieser Saison bereits mehrere Anbieter Bundesligaspiele übertragen. Verständlich also, wenn manch ein Fan den Überblick verloren hat. Wo läuft heute Abend also Dortmund gegen Mainz?

Wer gehofft hatte, das Spiel heute Abend live im Free-TV sehen zu können, wird enttäuscht. Der exklusive Anbieter der Begegnung ist nämlich Pay-TV-Sender Sky.

Sky zeigt Dortmund gegen Mainz heute Abend live und in voller Länge. Ab 20.20 Uhr können Fans auf Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD einschalten und das Speil verfolgen.

Kommentator Marcus Lindemann begleitet Euch während der gesamten 90 Minuten am Mikrofon. Wer das Spiel lieber in der Konferenz mit den drei Parallelspielen sehen möchte, kann Sky Sport Bundesliga 1 oder Sky Sport Bundesliga 1 HD einschalten.

Wer die Sky-Sender freischalten möchte, braucht jedoch ein kostenpflichtiges Abo. Zu welchen Konditionen das erhältlich ist, lest Ihr hier!

Borussia Dortmund vs. FSV Mainz 05 live im Pay-TV bei Sky - die Übertragung im Überblick

Sender : Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD

: Sky Sport Bundesliga 3 und Sky Sport Bundesliga 3 HD Übertragungsbeginn : 20.20 Uhr

: 20.20 Uhr Anstoß zum Spiel : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Kommentator: Marcus Lindemann

Quelle: Imago Images

BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05: Wer zeigt die Bundesliga heute im LIVE-STREAM?

Sky überträgt sein Programm auch im Internet via LIVE-STREAM. Wer Dortmund gegen Mainz im Netz sehen möchte, kann sich bei Sky Go oder Sky Ticket reinklicken.

Sky Go zeigt BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 im LIVE-STREAM

Sky Go ist für alle Sky-Kunden kostenlos verfügbar. Wer sich auf der Streaming-Plattform einloggt, dem stehen dieselben Übertragungen wie im TV zur Verfügung.

Die Übertragung zu Dortmund gegen Mainz ist dort also ebenfalls ab 20.20 Uhr verfügbar. Ladet Euch dafür einfach die kostenlose Sky-Go-App herunter und schaut das Spiel auch unterwegs auf allen mobilen Geräten!

Sky Ticket überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 im LIVE-STREAM

Wer keinen TV-Vertrag mit Sky besitzt, kann sich heute dennoch spontan einen Zugriff zur Übertragung im LIVE-STREAM verschaffen. Dafür benötigt Ihr lediglich ein Abo bei Sky Ticket.

Für 29,99 Euro bietet Sky derzeit das "End of Season Ticket" an, womit Ihr alle restlichen Sky-Übertragungen zur Bundesliga- und im LIVE-STREAM sehen könnt. Klickt Euch hier direkt zum Angebot!

Quelle: Imago Images

BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05 heute live: DAZN zeigt die Highlights

DAZN konnte sich ebenfalls ein Rechtepaket an der Bundesliga sichern und zeigt die Highlights des Spiels bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Ab 0 Uhr könnt Ihr auf der Plattform die besten Szenen zwischen Dortmund und Mainz schauen.

Solltet Ihr noch kein DAZN-Abo besitzen, könnt Ihr die Highlights heute sogar völlig kostenlos sehen. DAZN schenkt jedem Neukunden nämlich den ersten Monat der Mitgliedschaft.

Wer sich danach nicht mehr von DAZN trennen möchte, zahlt anschließend 11,99 Euro monatlich oder insgesamt 119,99 Euro im Jahresabo. Alle Infos zur Anmeldung findet Ihr hier!

BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Goal ist selbstverständlich auch beim Spiel mit dabei und berichtet Euch via LIVE-TICKER aus Dortmund. Hier werden Euch alle wichtigen Aktionen ausführlich geschildert.

Und das Beste: Der TICKER ist vollkommen kostenlos! Hier geht's direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FSV Mainz 05: Die Aufstellung der Teams

Sobald die Aufstellungen offiziell bekannt gegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal rein!

🔛 Rein in die letzte 'Englische Woche' der Saison mit einem Blick auf die @Bundesliga_DE -Tabelle 🙃 pic.twitter.com/KWd339ep5t — Borussia Dortmund (@BVB) June 15, 2020

