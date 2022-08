BVB schlägt Bayer Leverkusen zum Auftakt: Die Bundesliga im TICKER zum Nachlesen

In der Bundesliga schlug der BVB im Top-Spiel Bayer Leverkusen mit 1:0. Hier gibt es die Partie im TICKER zum Nachlesen.

Borussia Dortmund hat sich einen Tag nach der grandiosen Sechs-Tore-Show des FC Bayern München mit harter Arbeit als Herausforderer empfohlen. Mit weit weniger Spektakel, aber viel Leidenschaft und Kampfgeist bezwang der BVB zum Saisonstart das ebenfalls hoch gehandelte Bayer Leverkusen mit 1:0 (1:0).

Der Dortmunder Kapitän Marco Reus (10.) stocherte den Ball vor 81.365 Zuschauern (ausverkauft) von der Linie aus die fehlenden Millimeter zum Siegtreffer ins Tor. Die Leverkusener zeigten zwar immer wieder gute Ansätze, sie hatten auch Chancen. Doch nach der unerklärlichen Pokal-Blamage beim Drittligisten SV Elversberg droht der glänzend besetzten Werkself ein kapitaler Fehlstart. Zumal Keeper Lukas Hradecky (90.+3) die Rote Karte nach einem unnötigen Handspiel außerhalb des Strafraums sah. Innenverteidiger Edmond Tapsoba musste für die Schlussminuten ins Tor.

BVB vs. Bayer Leverkusen heute im LIVE-TICKER: Die Bundesliga am Samstag

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 1:0 (1:0) Tore 1:0 Reus (9.) Aufstellung BVB Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro (84. Wolf) - Dahoud, Bellingham, Reus - Malen (84. Can), Moukoko (69. Brandt), Adeyemi (23. Hazard) Aufstellung Bayer Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie (79. Bakker) - Andrich (13. Aranguiz), Demirbay (66. Azmoun), Palacios (79. Amiri), Bellarabi (46. Hlozek), Diaby - Schick Gelbe Karten Hazard (43.), Schlotterbeck (72.) - Tah (26.), Palacios (37.), Hincapie (56.), Bakker (90.+5) Rote Karte Hradecky (90.+2)

Fazit | So schaukelt Borussia Dortmund den knappen 1:0-Erfolg gegen Bayer 04 Leverkusen über die Zeit. Unverdient ist der sicherlich nicht, die Souveränität beim Verteidigen des knappen Vorsprungs ging den Westfalen im zweiten Durchgang allerdings verloren. Nachdem die Gäste eine lange Durststrecke mit fehlenden Abschlusshandlungen überwunden hatten, boten sich die nötigen Chancen. Mehrfach schnupperte die Werkself am Ausgleich. Doch mit dem Glück waren die Rheinländer heute nicht im Bunde. Zwei Abseitstore wurden allerdings richtigerweise aberkannt. Darüber hinaus wollte das Runde nicht ins Eckige.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90.+6 | Dann beendet Schiedsrichter Brych das Treiben auf dem Platz.

90.+5 | Gelb holt sich dann noch Mitchel Bakker wegen eines Stoßens gegen Jude Bellingham ab.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

90.+5 | Wechseln dürfen die Gäste nicht mehr, daher schnappt sich Edmond Tapsoba die Torwarthandschuhe. Den fälligen Freistoß aus halblinker Position jagt Marco Reus mit dem rechten Fuß etwas uninspiriert über die Kiste.

90.+2 | Dr. Felix Brych wird an den Monitor gebeten. In der Tat steht Lukas Hradecky zwar im Sechzehner, greift aber außerhalb zu und nimmt dem Gegner die Torchance. Bei der Rückkehr auf den Rasen zeigt der Referee dem Keeper die Rote Karte.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ROTE KARTE

90.+1 | Soeben ist die reguläre Spielzeit abgelaufen. Drei Minuten soll es noch obendrauf geben.90. | In dieser Phase machen die Borussen das gut, halten das Geschehen vom eigenen Tor fern. So gibt es gar keine Schlussoffensive der Werkself.

88. | Eine Ecke erarbeitet sich der BVB auch noch. Im weiteren Verlauf hält man sich hartnäckig in des Gegners Hälfte auf. Jude Bellingham feuert aus der Distanz. Der abgefälschte Ball wird von Lukas Hradecky gehalten.

87. | Jetzt verschaffen sich die Dortmunder wertvolle Entlastung. Jude Bellingham will am gegnerischen Strafraum mit dem Kopf durch die Wand und rennt sich fest. Zeit bringt das dennoch.

85. | Kaum auf dem Platz, da sorgt Marius Wolf für Aufregung. Sein Rechtsschuss aus halbrechter Position zischt knapp rechts am Gehäuse von Lukas Hradecky vorbei.

84. | Nun greift Edin Terzic nochmals ein. Raphael Guerreiro verlässt den Rasen, wird durch Marius Wolf ersetzt. Und für Donyell Malen kommt Emre Can. Mit den Spielerwechseln sind wir für heute durch.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

80. | Dann setzen die Gäste Sardar Azmoun links in der Box in Szene. Dessen flache Hereingabe befördert Nico Schlotterbeck ins eigene Tor. Doch der Leverkusener Jubel ebbt gleich ab, denn es gibt die Abseitsentscheidung, die Azmoun betritt. Klare Sache!

79. | Aufseiten der Gäste kommen frische Kräfte von der Bank. Anstelle von Piero Hincapie soll nun Mitchel Bakker noch etwas bewegen. Gleiches gilt für Nadiem Amiri, der Exequiel Palacios ersetzt. Damit schöpft Gerardo Seoane sein Wechselkontingent restlos aus.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

78. | Leverkusen nutzt jetzt auch sich bietende Standardsituationen nicht gut genug aus. Minute um Minute verrinnt. Was fällt den Rheinländern noch ein?

76. | Insgesamt entwickelt Bayer noch nicht genug Druck. Die Zeit drängt, es muss mehr kommen - gerade auch weil der BVB sich aktuell kaum zielgerichtete Entlastung verschafft.

74. | Bei zunehmend erhöhtem Risiko läuft Bayer selbstverständlich Gefahr, sich hinten etwas einzufangen. Ein früher Ballverlust der Gäste bringt auf links Donyell Malen ins Spiel. Als dieser im Sechzehner ankommt, wird er von Exequiel Palacios gestört und verfehlt das kurze Eck.

72. | Eine Gelbe Karte bekommt nun auch Nico Schlotterbeck zu sehen - im Nachgang für ein Foul an Jeremie Frimpong.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

71. | Zumindest bieten sich der Werkself jetzt Torchancen. Die Einschläge kommen näher. Und angesichts des knappen Spielstandes bleibt alles offen. Mittlerweile lässt sich nicht mehr davon sprechen, dass die Borussen die Sache kontrollieren. Aber natürlich sind die Schwarz-Gelben jederzeit fähig, selbst einen erfolgreichen Gegenangriff zu starten.

69. | Aufseiten des BVB verlässt Youssoufa Moukoko den Rasen, den dafür Julian Brandt betritt.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

69. | Der neue Leverkusener wird gleich links in der Box in Szene gesetzt. Sardar Azmoun legt die Kugel in die Mitte, wo einmal mehr Patrik Schick freistehend zum Abschluss kommt. Doch was macht der Torjäger da, scheitert aus sechs Metern erneut am großartig parierenden Gregor Kobel.

66. | Gerardo Seoane justiert weiter nach, bringt für Kerem Demirbay nun den iranischen Nationalspieler Sardar Azmoun.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

64. | Auf der Gegenseite ist die Werkself jetzt sehr wohl in der Lage, sporadisch für Gefahr zu sorgen. Aus Nähe des rechten Strafraumecks bringt Moussa Diaby den Ball mit dem linken Fuß und Zug zum Tor in die Mitte. Dort spritzt Patrik Schick in die Flanke, hält den linken Fuß hin, kann den Ball aber nicht gut platzieren. Gregor Kobel pariert gut und schnappt sich das Ding sicher im Nachfassen.

62. | Dann glauben die Dortmunder, dass es mal wieder an der Zeit ist, etwas nach vorn zu unternehmen. Herauskommt ein Distanzschuss, den Mahmoud Dahoud doch recht deutlich verzieht.

60. | Leverkusen schafft es aktuell etwa 20 Meter in die gegnerische Hälfte, spielt sich in diesem Bereich einen Wolf, kommt aber einfach nicht weiter. Irgendetwas müssen sich die Gäste einfallen lassen.

58. | Durch die Verletzungsunterbrechungen ist der Spielfluss abhandengekommen. Bayer bemüht sich in dieser Phase vergeblich darum. Die Borussia macht die Räume dicht und lässt nichts zu.

56. | Kurz darauf liegt Marco Reus am Boden, bekommt die Härte von Piero Hincapie zu spüren. Der Ecuadorianer wird für seinen Einsatz verwarnt.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

54. | Jetzt muss Nico Schlotterbeck an der Schulter behandelt werden. Die beiderseits intensive Zweikampfführung bleibt eben nicht ohne Folgen. Der Neuzugang aus Freiburg kann aber kurz darauf weiterspielen.

52. | Jetzt bietet sich den Gästen mal etwas Platz. Nach einem Zusammenspiel mit Moussa Diaby kommt Patrik Schick aus zentralen 17 Metern zum Linksschuss. Den wehrt Gregor Kobel nach vorn ab. Exequiel Palacios wirft sich in den Abpraller und köpft ins rechte Eck. Der Abseitspfiff ertönt sofort - und das ist die richtige Entscheidung.

50. | Ganz anders schaut das weiterhin beim BVB aus. Die Westfalen schaffen es links in die Box. Von der Grundlinie passt Donyell Malen scharf in die Mitte. Den Ball nimmt Thorgan Hazard dort direkt und scheitert an einen grandiosen Blitzreflex von Lukas Hradecky.

48. | Sehr engagiert gehen die Rheinländer die zweite Hälfte an, lassen den Ball gut laufen. 20 Meter vor dem Tor gibt es dann aber kein Durchkommen.

46. | Ohne weitere personelle Veränderungen schickt Edin Terzic seine Mannschaft in den zweiten Spielabschnitt.

46. | Jetzt rollt der Ball wieder im Signal Iduna Park.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46. | Gerardo Seoane wechselt zur Pause. Karim Bellarabi bleibt in der Kabine. Dafür spielt fortan Adam Hlozek.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

Pause | Nach 45 Minuten führt Borussia Dortmund im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen mit 1:0. Das geht insofern in Ordnung, als die Gastgeber in ihrem Wirken etwas zielstrebiger zu Werke gingen, was sich auf mit Blick auf die 7:3 Torschüsse belegen lässt. Mit der Führung im Rücken hatten die Schwarz-Gelben die Sache zunehmend gut im Griff. Den letzten Leverkusener Torschuss gab es in der 20. Minute. Darüber hinaus agierte die Werkself durchaus annähernd auf Augenhöhe, bot dem Kontrahenten in Sachen Ballbesitz und Zweikampfführung sehr wohl Paroli. Noch ist hier also nichts entschieden.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+4 | Dann bittet Schiedsrichter Dr. Felix Brych die Akteure zur Pause in die Kabinen.

45.+2 | Die Nachspielzeit bringt der BVB kontrolliert über die Runden, lässt nichts mehr anbrennen, reißt sich selbst aber auch kein Bein mehr aus.

45. | Soeben läuft die reguläre Spielzeit des ersten Durchgangs ab. Drei Minuten soll es noch obendrauf geben.

43. | Wegen eines Fouls an Jeremie Frimpong fängt sich Thorgan Hazard die erste Gelbe Karte aufseiten der Hausherren ein.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

42. | Mahmoud Dahoud grätscht Patrik Schick sauber ab und ermöglicht dem BVB ein schnelles Umschalten. Auf der Gegenseite kommt Jude Bellingham halblinks an der Strafraumgrenze zum Linksschuss und setzt den am langen Eck vorbei.

39. | Leverkusen steckt hier also längst nicht zurück, auch wenn mal zwischenzeitlich nicht viel zusammenläuft. Allerdings ist es in der Tat so, dass die Gäste seit fast 20 Minuten nicht mehr zum Abschluss gekommen sind.

37. | Nach einem Foul von Exequiel Palacios an Youssoufa Moukoko lässt der Referee zunächst Vorteil laufen. So dauert es bis zur nächsten Unterbrechung, ehe der Argentinier die Gelbe Karte sieht.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

36. | Mit einem feinen Solo lässt Moussa Diaby mehrere Dortmunder stehen und trifft dann doch die falsche Entscheidung. Sein Pass findet nicht zu einem Mitspieler. Da hätte die Option bestanden, den Alleingang in den Sechzehner fortzusetzen.

34. | In dieser Phase kontrollieren die Hausherren das Geschehen, lassen den Gegner nicht mehr zur Entfaltung kommen. Die zwischenzeitlich erkennbaren guten Ansätze der Werkself versanden zunehmend.

32. | Marco Reus und Raphael Guerreiro stehen auf der rechten Seite zum Freistoß bereit. Letzterer tritt den mit dem linken Fuß und Zug zum Tor. Der Ball bewegt sich aufs lange Eck zu und wird von Lukas Hradecky sicher gehalten.

28. | Dortmund zeigt sich stets in der Lage, selbst gefährlich nach vorn spielen zu können. So erarbeiten sich die Borussen ihren ersten Eckstoß. Bei dem erkennt der Unparteiische ein Schieben von Nico Schlotterbeck gegen Jonathan Tah. Auch das ist ein Offensivfoul und wird mit einem Freistoß geahndet.

26. | Stattdessen erlaubt sich Jonathan Tah am gegnerischen Strafraum ein Offensivfoul gegen Thorgan Hazard, welches die erste Gelbe Karte des Abends nach sich zieht.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

26. | Es gibt wieder einen Freistoß für die Gäste auf der rechten Seite. Kerem Demirbay tritt den mit Zug zum Tor in die Mitte, findet aber nur den Kopf von Dortmunds Marco Reus. Die nachfolgende Ecke bringt noch weniger ein.

25. | Jetzt wird die Werkself wieder ausgiebig in der gegnerischen Hälfte vorstellig. Die Rheinländer lassen nicht locker, arbeiten beständig am Ausgleich.

23. | Auch Edin Terzic muss dann früh wechseln. Beim angeschlagenen Karim Adeyemi geht es nicht weiter. Dafür kommt Thorgan Hazard ins Spiel.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

21. | Auf der Gegenseite kommt Tempo rein. Marco Reus gelangt halblinks in den Sechzehner und zieht mit dem linken Fuß ab. Der Ball rollt am langen Eck vorbei. Die mitgelaufenen Mannschaftskollegen warten vergeblich auf das Zuspiel.

20. | Bayer lässt sich nach dem Rückstand nicht beirren. In zentraler Position sucht Patrik Schick den Abschluss, zirkelt seinen Linksschuss aus gut 17 Metern knapp am linken Torwinkel vorbei.

18. | Jetzt ist die medizinische Versorgung von Karim Adeyemi abgeschlossen. Der Neuzugang aus Salzburg steht an der Seitenlinie und bittet um Einlass, den ihm Dr. Felix Brych kurz darauf gewährt.

16. | Dann sitzt Karim Adeyemi auf dem Rasen, entledigt sich des linken Schuhs und deutet damit Beschwerden an. Jetzt sind die BVB-Betreuer gefordert.

14. | Aus der zweiten Reihe und halblinker Position versucht Piero Hincapie, eine Reaktion anzubringen. Der Linksschuss fliegt links an der Kiste vorbei und zappelt lediglich von außen im Netz.

13. | In der Tat muss Robert Andrich raus. Dafür steht als Ersatz Charles Aranguiz bereit.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: WECHSEL

11. | Kurz nach dem Tor muss Robert Andrich behandelt werden. Das schaut nicht gut aus. Droht hier ein früher Wechsel?

9. | Nach einem Ballverlust von Jonathan Tah gegen Jude Bellingham windet sich Youssoufa Moukoko links in der Box geschickt um Edmond Tapsoba herum, spielt flach und scharf in die Mitte. Auf Höhe des zweiten Pfostens kommt Karim Adeyemi zum Rechtsschuss. Dem wirft sich Lukas Hradecky noch entgegen. Der Ball tänzelt nahe des rechten Pfostens auf der Linie. Marco Reus setzt entschlossen nach und drückt die Kugel in die Maschen.

TOOOR! BVB vs Bayer Leverkusen 1:0 | Torschütze: Reus

7. | Mit einem Tackling von Piero Hincapie gegen Karim Adeyemi gibt es die maximal ungünstige Entscheidung für den BVB. Ein Foul wird nicht erkannt, obwohl der Bayer-Verteidiger laut des Unparteiischen den Ball nicht spielt und es Abstoß für die Werkself gibt.

6. | Auf dem rechten Flügel steckt Karim Adeyemi den Ball geschickt zwischen zwei Bayer-Akteuren durch. So hat Thomas Meunier freie Bahn in den Sechzehner, findet mit seinem Flachpass aber keinen Mannschaftskameraden.

4. | Erst dann schwimmen sich die Hausherren mal etwas frei, schauen auch in der gegnerischen Hälfte vorbei. In Strafraumnähe gelangen die Borussen fürs Erste nicht.

2. | So organisieren sich die Gäste Ballgewinne und einen ersten Freistoß. Den tritt Kerem Demirbay von rechts in die Mitte. Dort bemühen sich mehrere Spieler um den Kopfball. Letztlich ist Piero Hincapie da mit dem Schädel dran, kann den Abschluss aber nicht kontrollieren.

2. | Bayer geht forsch vorn drauf, setzt den Gegner früh unter und stört den Dortmunder Spielaufbau empfindlich.

1. | Soeben ertönt der Anpfiff, die Gäste stoßen an. Bei 22 Grad scheint die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Mit Niederschlägen wird demnach nicht gerechnet. Die Stimmung im mit 81.365 Zuschauer ausverkauften Signal Iduna Park ist euphorisch.

BVB vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Kurz vor Spielbeginn blicken wir auf das Unparteiischengespann. An der Pfeife agiert Dr. Felix Brych. Der ehemalige FIFA-Referee bringt die Erfahrung aus weit mehr als 300 Bundesligaspielen mit. Zur Hand gehen ihm die Assistenten Mark Borsch und Robert Kempter. Als vierter Offizieller fungiert Patrick Alt.

Vor Beginn | Ein weiterer Blick zurück macht uns große Hoffnung. Gute Unterhaltung wurde nämlich in der vergangenen Spielzeit in den Duellen beider Vereine geboten. Es fielen jeweils sieben Tore und stets gewann die Auswärtsmannschaft - die Borussia in Leverkusen mit 4:3 und Bayer in Dortmund im Februar mit 5:2. Diese Schlagzahl können die Klubs gern beibehalten.

Vor Beginn | Äußerst zurückhaltend zeigten sich die Leverkusener bislang auf dem Transfermarkt. Der Abgang von Lucas Alario zu Eintracht Frankfurt brachte sechs Millionen. Auch Mitchell Weiser (Bremen) und Julian Baumgartlinger (ohne Verein) verließen den Klub. Dagegen gibt es erst einen richtigen Neuzugang. Adam Hlozek, tschechischer Nationalspieler von Sparta Prag, kostetet 13 Millionen Euro.

Vor Beginn | Insbesondere der BVB hat ordentlich Geld in die Hand genommen - 86 Millionen wurden in Karim Adeyemi (Salzburg), Sebastien Haller (Ajax Amsterdam), Nico Schlotterbeck (Freiburg) und Salih Özcan (Köln) investiert. Dazu kamen der ablösefreie Niklas Süle vom FC Bayern München sowie die Torhüter Alexander Meyer (Regensburg) und Marcel Lotka (Hertha). Natürlich hatte man beim BVB die 60 Millionen aus dem Transfer von Erling Haaland zu Manchester City zur Verfügung, die also gleich wieder in neue Beine investiert wurden.

Vor Beginn | Im Signal Iduna Park stehen sich der Vizemeister und der Dritte der Vorsaison gegenüber. Mit Blick auf die letzte Abschlusstabelle handelt es sich hier also um ein Spitzenspiel. Und die Ansprüche beider Champions-League-Teilnehmer sind sicherlich nicht kleiner geworden.

Vor Beginn | Unter unterschiedlichen Vorzeichen gehen beide Klubs die neue Bundesligasaison an. Während der BVB am vergangenen Wochenende die Pflichtaufgabe im DFB-Pokal löste, den TSV 1860 München in Giesing mit 3:0 bezwang, blamierte sich die Werkself beim 3:4 in Elversberg und scheiterte gleich in der 1. Runde. Korrigieren lässt sich dieses fatale Ausscheiden nicht mehr, doch ein Erfolgserlebnis in Dortmund könnte die Stimmung natürlich verbessern. In jedem Fall sollten die Bayer-Profis eine deutliche Reaktion zeigen.

Vor Beginn | Gerardo Seoane tauscht fünf Spieler aus. So werden heute Mitchel Bakker, Odilon Kossounou, Charles Aranguiz, Sardar Azmoun und Adam Hlozek zu Bankdrückern. Dafür tauchen Jonathan Tah, Piero Hincapie, Kerem Demirbay, Exequiel Palacios und Karim Bellarabi neu in der Leverkusener Anfangsformation auf.

Vor Beginn | Aufseiten der Hausherren nimmt Edin Terzic im Vergleich zum ersten Pflichtspiel eine Änderung vor. Anstelle von Niklas Süle (Muskelverletzung im Oberschenkel) rückt Mats Hummels in die Dortmunder Innenverteidigung. Diesen Wechsel hatte es so auch in der Pause des Pokalspiels gegeben.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 1. Spieltages zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen heute live im TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Dortmund:

Kobel - Meunier, Hummels, Schlotterbeck, Guerreiro - Dahoud, Bellingham, Reus - Malen, Moukoko, Adeyemi

Leverkusen setzt auf folgende Aufstellung:

Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapie - Andrich, Demirbay, Palacios, Bellarabi, Diaby - Schick

BVB (Borussia Dortmund) vs. Leverkusen im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Beide Bundesligaspiele zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen in der Vorsaison gewann das Gastteam, dabei fielen je sieben Tore (4-3-BVB-Sieg, 5-2-Bayer-04-Sieg). Keine andere BL-Paarung war 2021/22 so torreich, keine Paarung war 2021/22 in den fünf großen europäischen Ligen torreicher (14 Tore).

Bayer 04 Leverkusen erzielte beim 5-2-Auswärtssieg im letzten Bundesliga-Spiel gegen Borussia Dortmund erstmals fünf BL-Tore gegen den BVB. Die Dortmunder kassierten zum fünften Mal in einem BL-Heimspiel fünf oder mehr Gegentore – zwei dieser Spiele fanden seit Dezember 2020 statt (damals 1-5 vs. Stuttgart).

Borussia Dortmund gewann in jeder der letzten sieben Bundesliga-Spielzeiten sein Spiel am ersten Spieltag – eingestellter BL-Rekord (mit Bayern 2012 bis 2018). Der BVB gewann 12 seiner letzten 14 BL-Spiele am ersten BL-Spieltag, die beiden anderen Partien verloren die Dortmunder zu Hause mit 0-2 gegen Bayer 04 Leverkusen (2010/11 und 2014/15). Die Paarung findet bereits zum 6. Mal am ersten BL-Spieltag statt – nur Gladbach vs Schalke öfter (9-mal).

Borussia Dortmund beendete die vergangene Bundesliga-Saison mit 69 Punkten auf Platz zwei und erzielte dabei 85 Tore – neuer Vereinsrekord in der Bundesliga. Allerdings kassierten die Dortmunder auch 52 Gegentore – nie musste ein Vizemeister in der BL-Historie mehr Gegentreffer hinnehmen.

Bayer 04 Leverkusen beendete die Vorsaison in der Bundesliga mit 64 Punkten auf Platz drei, es war die beste Punkteausbeute für die Werkself seit 2012/13, als es sogar 65 Zähler waren. Mit 80 Saisontoren stellte die Werkself zudem einen neuen Vereinsrekord in der Bundesliga auf.

Borussia Dortmund schoss in der Vorsaison die meisten Heimtore aller Bundesligisten (52), keiner fuhr mehr Heimsiege ein als der BVB (13, wie der FC Bayern). Kein BL-Team verlor 2021/22 weniger Auswärtsspiele als Bayer 04 Leverkusen (3, wie der FCB), das erstmals in einer BL-Saison 41 Auswärtstore schoss.

Nur Absteiger Greuther Fürth (9) kassierte in der Vorsaison in der Bundesliga mehr Gegentore nach vertikalen Angriffen als Borussia Dortmund (7). Bayer 04 Leverkusen erzielte dagegen die meisten Tore nach solchen Attacken (13). Kein Bundesligist spielte in einem Spiel in der Vorsaison mehr vertikale Angriffe als Bayer 04 Leverkusen beim 5-2-Auswärtsieg beim BVB (8, darunter 2 Tore).

Borussia Dortmunds Neuzugänge Nico Schlotterbeck (69%) und Niklas Süle (68%) standen auf Platz eins bzw. geteiltem Platz zwei der zweikampfstärksten Spieler der Bundesligasaison 2021/22 (mind. 100 Zweikämpfe). Süle hatte zudem die ligaweit beste Luft-Zweikampfquote (77%, mind. 50 Luftduelle).

Edin Terzic bestreitet sein erstes Bundesliga-Spiel in seiner zweiten Amtszeit als Trainer von Borussia Dortmund. Seine letzten sieben Spiele in der BL-Saison 2020/21 mit dem BVB gewann er allesamt, sonst konnte nur Jürgen Klopp als BVB-Coach 7+ BL-Siege in Folge einfahren, und nur Klopp (2011/12) gewann acht Spiele in Folge. Sein letztes BL-Spiel gewann Terzic mit 3-1 gegen Bayer 04 Leverkusen im Mai 2021.

Bayer 04 Leverkusens Patrik Schick erzielte 2021/22 in der Bundesliga 24 Tore – Platz zwei der Torjägerliste (Robert Lewandowski 35), nur Stefan Kießling traf 2012/13 in einer BL-Saison häufiger für die Werkself (25). Kein anderer Spieler übertraf seinen Expected-Goals-Wert in der BL-Vorsaison so deutlich wie Schick (+5.5).

BVB vs. Leverkusen heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

BVB vs. Leverkusen heute ... TV / STREAM / TICKER live im TV Sky im LIVE-STREAM Sky Go / WOW im LIVE-TICKER GOAL

In der Bundesliga wird heute der 1. Spieltag gespielt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Bundesliga heute

Die Augen von Edin Terzic glänzen. Die Vorfreude auf den Beginn der Bayern-Jagd kann der Trainer von Borussia Dortmund nicht verbergen. Er will es auch gar nicht. "Wir sind bereit, am Samstag das erste Ausrufezeichen zu setzen", sagte Terzic selbstbewusst vor dem Topspiel der Champions-League-Teilnehmer gegen Bayer Leverkusen (18.30 Uhr/Sky). Und nebenbei will der BVB eine offene Rechnung begleichen.

In der Rückrunde der vergangenen Saison mussten die Schwarz-Gelben eine schmerzhafte Heimpleite gegen die Werkself hinnehmen (2:5). Es war einer jener rätselhaften Auftritte, die nach der Spielzeit trotz der Vizemeisterschaft zur Trennung von Marco Rose geführt haben.

Unter Roses Vorgänger und Nachfolger soll vieles besser werden. Der Kader ist runderneuert, die Euphorie groß. "Es wird ein ganz besonderer Tag sein. Wir freuen uns da extrem drauf", sagte Terzic.

Der Signal Iduna Park ist mit 81.365 Zuschauern ausverkauft. "Es wird laut", versprach Terzic. Der 39-Jährige will mit seiner Mannschaft daraus viel Kraft ziehen: "Diese Energie, die das Stadion entfachen kann, ist etwas ganz Besonderes für diesen Verein. Das wollen wir am Samstag spüren."

Der BVB will am Thron der Bayern zumindest kräftig rütteln. Die Sehnsucht nach dem Titel ist nach zehn Jahren Münchner Dominanz groß. Auch wenn der BVB die Favoritenrolle noch immer beim Branchenprimus sieht.

"Sie haben eine ungewöhnlich gute Mannschaft, unfassbar viel Geld jetzt investiert und von daher sind sie Topfavorit. Nichtsdestotrotz werden wir alles versuchen", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Interview mit sportschau.de.

Ein schwerer Rückschlag ist der monatelange Ausfall von Haaland-Nachfolger Sebastien Haller (Hodenkrebs). Die Dortmunder suchen derzeit noch Ersatz für den Torjäger. Dass Neuzugang Niklas Süle (Muskelverletzung im vorderen Oberschenkel) den Saisonstart verpasst, bereitet kein Kopfzerbrechen. Mats Hummels rückt neben Nico Schlotterbeck in die Innenverteidigung.

Nach 52 Gegentoren in den 34 Spielen der vergangenen Saison will Terzic in der Defensive den Hebel ansetzen. Er verlangt "die Bereitschaft, um gegen den Ball zu arbeiten" und mehr "Ernsthaftigkeit in der Torverteidigung". Zudem fordert Terzic, dass seine Spieler in den "entscheidenden Zonen viel aggressiver zu Werke gehen".

Vor Gegner Leverkusen hat Terzic Respekt - trotz der Pokal-Blamage beim Drittligisten SV Elversberg (3:4). "Sie haben einige Waffen, die sie auf den Platz bringen", sagte der BVB-Coach anerkennend, fügte aber an: "Wir aber auch."

Bayer hat das unerwartete Pokal-Aus aufgearbeitet. "Wir haben keine Depressionen", versicherte Trainer Gerardo Seoane. Man müsse aber "unser Gesamtgesicht verändern". Sportdirektor Simon Rolfes sieht in der Bundesliga die große Chance, "wieder Erfolge zu feiern". Ein Sieg beim BVB und die Pokal-Schmach wäre fast vergessen.

Quelle: SID

