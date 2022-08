BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, Highlights – die Übertragung der Bundesliga

Heute steigt in der Bundesliga das Spiel BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen. GOAL hat die Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM.

Gleich am 1. Spieltag in der Bundesliga steht am Samstag um 18.30 Uhr das Spitzenspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen auf dem Programm. Hierbei treten der Vizemeister und der Dritte der Saison 2021/22 gegeneinander an. In der vergangenen Meisterschaft endeten beide Aufeinandertreffen mit Auswärtssiegen und Torregen.

Die Bundesliga freitags und sonntags live sehen: Jetzt DAZN-Abo sichern!

Bei Borussia Dortmund steht mit Edin Terzic ein neuer, alter Trainer an der Seitenlinie. Die Ergebnisse in Testspielen auf einem gewissen Niveau zeigten jedoch, dass Luft nach oben besteht. Denn: Der BVB verlor die Kräftemessen gegen die Vertreter der spanischen LaLiga, Valencia und Villarreal.

Bayer Leverkusen hat derweil die zweite Sommervorbereitung unter Gerardo Seoane in den Beinen. Hierbei erlebte die Werkself zum Beispiel ein Unentschieden gegen den griechischen Topverein Panathinaikos und einen Sieg gegen den italienischen Erstligisten Udine.

Heute um 18.30 Uhr steigt die Top-Partie BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen. Bei GOAL erhaltet Ihr alle Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER sowie zu den Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Die Eckdaten zur Partie in der Bundesliga auf einen Blick

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen (im LIVE-STREAM bei WOW sehen) Datum: Samstag, 6. August 2022 Uhrzeit: 18.30 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayer Leverkusen heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Bundesliga bei Sky

Sky hält auch in der Bundesliga 2022/23 die alleinigen Senderechte an sämtlichen Samstagspartien der Bundesliga. Der Pay-TV-Anbieter greift auf zahlreiche Kanäle zurück, wobei er in den vergangenen Wochen eine Umstrukturierung vornahm. Infolgedessen läuft die Übertragung des Topspiels Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen bei Sky Sport Bundesliga (HD) und bei Sky Sport Bundesliga UHD. Doch notiert Euch an dieser Stelle die dazugehörigen Eckdaten:

Sender: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Vorberichte ab: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

Wenn Ihr die Top-Partie zwischen dem BVB und der Werkself im Fernsehen mitverfolgen möchtet, kommt Ihr nicht um das Bundesliga-Paket herum. Hierbei stehen Euch üblicherweise das Einzelabo für 27 Euro und eine Kombination mit dem Sport-Paket für 32,50 Euro zur Verfügung. Dazu kommen allerdings derzeit Kombi-Angebote mit DAZN für respektive 38,99 Euro und 43,99 Euro. Auf der Webseite des Bezahlanbieters findet Ihr zahlreiche weiterführende Infos.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM mitverfolgen: Die Übertragung der Bundesliga

Wenn Ihr kein TV-Gerät zur Hand habt, ist Euch mit den LIVE-STREAMS geholfen. Denn: Sky überträgt sein gesamtes Programm und somit auch die Partie Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen ebenso im Internet. Hierbei könnt Ihr auf zwei Alternativen zurückgreifen.

BVB (Borussia Dortmund) – Bayer Leverkusen im LIVE-STREAM über Sky Go

Sky Go stellt die Erste davon dar. Hiermit müsst Ihr Euch ausschließlich einloggen. Die Kehrseite der Medaille ist, dass sich die Aktivierung meistens nicht am selben Tag eines Vertragsabschlusses ausgeht. In diesen Fällen könnt Ihr eine der Wiederholungen oder WOW nützen.

Mit WOW die Bundesliga im LIVE-STREAM schauen: BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayer Leverkusen

Damit erfolgt die Freischaltung sofort. Außerdem sieht WOW keine langfristige Bindung vor. Dennoch bekommt Ihr mit dem Paket Supersport Monat für 29,99 Euro Zugriff auf das gesamte Sportangebot. Das gilt nur mittels Live-Stream, aber Ihr könnt das Ganze mit zwei Geräten auf einmal verwenden. Fußballliebhaber kommen zusätzlich in den Genuss der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der englischen Premier League. Für die nationalen Wettkämpfe gilt, dass Ihr bei Parallelspielen ebenso Konferenzen mitverfolgen könnt. Zudem umfasst die Palette die Formel 1, die ATP World Tour sowie die PGA-Tour und die NHL.

Zu BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayer Leverkusen via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zusätzlich könnt Ihr das Kräftemessen zwischen dem BVB und Bayer Leverkusen dank des LIVE-TICKERS von GOAL miterleben. Damit erfahrt Ihr alles zum Spielverlauf in der Partie zwischen Borussia Dortmund und der Werkself. Zu diesem Zweck erhaltet Ihr von uns Push-Mitteilungen.

Getty

Highlights auf DAZN und in der Sportschau: So seht Ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen

Anschließend ist Euch ab 20.30 Uhr in der Highlight Show von DAZN geholfen. Genau genommen könnt Ihr Euch dort bereits ab 17.30 Uhr die Höhepunkte der Spiele von Freitagabend und am Samstag um 15.30 Uhr anschauen. Danach folgen unmittelbar nach dem Schlusspfiff jene des Aufeinandertreffens im Signal-Iduna-Park. Zusätzlich könnt Ihr ab Montag im YouTube-Kanal der Sportschau die besten Szenen von sämtlichen Bundesliga-Partien kostenlos sehen.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Bayer Leverkusen im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga UHD Im LIVE-STREAM: Sky Go / WOW Im LIVE-TICKER: GOAL Highlights: DAZN / YouTube

BVB (Borussia Dortmund) vs. Bayer Leverkusen: Die Aufstellungen zur Bundesliga

Ungefähr eine Stunde vor dem Anpfiff werden die Startformationen bekannt gegeben.