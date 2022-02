BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers live: Die Europa League heute im TV und LIVE-STREAM sehen

Am Donnerstag stehen die Hinspiele der Play-offs in der Europa League auf dem Programm. Im Zuge dessen empfängt Borussia Dortmund heute um 18.45 Uhr die Glasgow Rangers. Hierbei trifft der Zweite der Bundesliga auf einen Titelanwärter in der schottischen Premiership.

Der BVB musste sich in der Gruppe C der Champions League hinter Ajax Amsterdam und dem punktgleichen Sporting Lissabon mit dem dritten Platz begnügen. Dafür war eine Auswärtsniederlage der Elf von Marco Rose gegen die Portugiesen von Ende November ausschlaggebend. Danach half auch ein Kantersieg gegen Besiktas nichts mehr.

Glasgow Rangers holte in der Gruppe A der Europa League hinter Olympique Lyon, das doppelte so viele Punkte mitnahm, den zweiten Platz. Der Vorsprung auf den Dritten Sparta Prag betrug einen Zähler. Allerdings war die Mannschaft von Giovanni van Bronckhorst das einzige Team, das den Franzosen Punkte abknöpfte. Und das gelang am letzten Spieltag mit einem Auswärtsremis.

Im Hinspiel der Zwischenrunde der Europa League tritt der BVB (Borussia Dortmund) um 18.45 Uhr zuhause gegen die Glasgow Rangers an. Bei GOAL bekommt Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV sowie im LIVE-STREAM, zum LIVE-TICKER und zu den Startformationen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers heute live: Die Eckdaten zum Spiel auf einen Blick

Spiel: BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers Datum: Donnerstag, 17. Februar 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr Stadion: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

BVB (Borussia Dortmund) gegen Glasgow Rangers heute live im TV anschauen: Die Übertragung der Europa League

Die Senderechte an der Europa League sowie an der Conference League berechtigen RTL Deutschland, die Partien dieser beiden Wettbewerbe zu übertragen. Hierbei könnt Ihr an jedem Spieltag entweder bei RTL oder bei NITRO eine Begegnung für Euch kostenfrei im Free-TV mitverfolgen. Aber wie steht es um die Übertragung des Heimspiels von Borussia Dortmund gegen die Glasgow Rangers?

BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers heute nicht in voller Länge live im Free-TV: Das ist der Grund

GOAL muss Euch diesbezüglich enttäuschen, denn RTL zeigt heute um 21.00 Uhr das Kräftemessen von RB Leipzig in der Europa League gegen Real Sociedad. Somit könnt Ihr die Begegnung BVB gegen Glasgow Rangers ausschließlich bei RTL+ in voller Länge mitverfolgen. Hierbei handelt es sich um das Streamingportal von RTL Deutschland, das wir bis Anfang November unter dem Namen TVNOW kannten und bei dem man zuvor ein Abo abschließen muss.

Immerhin: Die Schlussphase von BVB vs. Rangers zeigt RTL am Donnerstag ab 20.15 Uhr im Rahmen der Vorberichterstattung zum Leipzig-Spiel live im Free-TV.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers heute live im TV bei RTL+

Die Übertragung der Partie Borussia Dortmund – Glasgow Rangers gilt bei RTL+ als ein Premium-Inhalt. Daher benötigt Ihr ein Premium- oder ein Premium-Duo-Abo, wobei Ihr dafür pro Monat 4,99 Euro oder 7,99 Euro ausgeben müsst. Die 3 Euro Aufpreis verschaffen Euch einige Vorteile. Zum einen könnt Ihr das Paket auf zwei Geräten gleichzeitig verwenden und zum anderen fallen die Werbespots weg. Genau genommen seht Ihr damit lediglich jene innerhalb der Sender. Hier stehen zahlreiche Fakten zu den Abos bei RTL+.

Als Kunden des Streaming-Anbieters könnt Ihr nicht ausschließlich die Partien BVB – Glasgow Rangers um 18.45 Uhr und RB Leipzig – Real Sociedad um 21.00 Uhr miterleben. Zeitgleich mit dem Spiel von Borussia Dortmund stehen Barcelona – Napoli, Fenerbahce – Slavia Prag und PSV – Maccabi Tel Aviv zur Auswahl. Danach steigen um 21.00 Uhr zusätzlich zur Partie der Sachsen die Matches Porto – Lazio Rom, Sevilla – Dinamo Zagreb und Atalanta – Olympiakos Piräus. Und zu beiden Uhrzeiten könnt Ihr Euch genauso gut für eine Konferenz entscheiden. Doch schreibt Euch nun die Schlüsselinfos zur Übertragung des Matches Borussia Dortmund vs. Glasgow Rangers auf:

Übertragungsbeginn: 17.15 Uhr

17.15 Uhr Spielbeginn: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Sender: RTL+

RTL+ Free-TV: Schlussphase ab 20.15 Uhr bei RTL

BVB (Borussia Dortmund) – Glasgow Rangers heute bei RTL+ schauen: Die weiteren Voraussetzungen

Ebenso wie bei früher bei TVNOW erfolgt die Registrierung bei RTL+ binnen weniger Minuten. Danach gilt es, die kostenlose Applikation auf Eurem Smart-TV herunterzuladen. Zudem könnt Ihr herkömmliche Fernsehgeräte mit einem PC oder Notebook vernetzen. Dafür müsst Ihr Euch ein HDMI-Kabel besorgen.

📸 GALLERY: Annan Athletic 0-3 Rangers



Check out the full match gallery 👇 — Rangers Football Club (@RangersFC) February 12, 2022

BVB (Borussia Dortmund) gegen Glasgow Rangers heute im LIVE-STREAM sehen

Damit versteht sich von selbst, dass Ihr Euch bei RTL+ das gesamte Programm ebenso im LIVE-STREAM anschauen könnt. Außerdem könnt Ihr Euch hiermit bei einer passenden Internetverbindung die Übertragung der Partie BVB vs. Glasgow Rangers von überall aus ansehen. Das funktioniert auch mit Tablets und Smartphones.

Obendrein könnt Ihr als Premium- und Premium-Duo-Abonnenten rund um die Uhr auf die Live-Streams der Kanäle der RTL-Gruppe (VOX, RTL, RTL ZWEI, NITRO, usw.) zurückgreifen. Ferner kommt ihr als Fußball-Fans mit den Partien der Nationalmannschaft auf Eure Kosten. Zudem erstreckt sich das Angebot etwa auf den Motorsport.

Zu BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers heute via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe der LIVE-TICKER von GOAL zum Spiel von Borussia Dortmund gegen die Glasgow Rangers im Bilde bleiben. Hierbei könnt Ihr Euch sowohl für die Partie des BVB als Einzelspiel oder für eine Konferenz entscheiden. Unabhängig von Eurer Auswahl erfährt Ihr alles zu den Schlüsselmomenten. Hierfür bekommt Ihr Push-Nachrichten.

BVB vs. Glasgow Rangers heute im TV und LIVE-STREAM sehen: Der Vorbericht

Teammanager Giovanni van Bronckhorst von den Glasgow Rangers freut sich vor dem Europa-League-Duell mit Borussia Dortmund auf ein ganz besonderes Wiedersehen. "Ich bin sehr, sehr gut befreundet mit der Reyna-Familie, ich kenne Gio seit dem Tag, an dem er geboren wurde", sagte der Niederländer vor dem Hinspiel der Europa-League-Play-offs beim BVB am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+).

Ihn verbinde, berichtete van Bronckhorst am Mittwoch, mit dem Dortmunder Jungprofi "eine besondere Beziehung - als Spieler und als Freund". Van Bronckhorst hat mit Reynas Vater Claudio einst bei den Rangers zusammengespielt. Claudio Reyna gab seinem Sohn daher den Namen seines besten Freundes: Gio.

"Das wird ein besonderer Moment, wenn wir uns gegenüberstehen", sagte van Bronckhorst, "hoffentlich wird es ein gutes Spiel."

BVB-Trainer Marco Rose machte beiden jedenfalls Hoffnung. "Das ist doch cool, dass es sowas gibt: Taufpate, Namensgeber, man trifft sich dann auf dem Niveau. Wenn Gio spielt, zeigt er seinem Patenonkel hoffentlich, was er alles gelernt hat."

Quelle: SID

BVB (Borussia Dortmund) vs. Rangers live: Die Opta-Fakten zur Europa League heute

Borussia Dortmund und die Rangers treffen zum ersten Mal seit dem UEFA-Cup-Achtelfinale 1999/2000 wieder in einem europäischen Wettbewerb aufeinander. Damals kam Dortmund im Elfmeterschießen weiter. Rangers-Trainer Giovanni van Bronckhorst spielte in beiden Partien, ebenso wie Claudio Reyna, dessen Sohn Giovanni derzeit für Dortmund spielt und nach dem Rangers-Trainer benannt ist.

Die Rangers sind seit acht Auswärtsspielen gegen deutsche Gegner in europäischen Wettbewerben sieglos (1U 7N), und blieben in sechs dieser acht Spiele torlos. Der letzte Sieg bei einem deutschen Team gelang im Oktober 1998, als im UEFA-Cup bei Bayer 04 Leverkusen mit 2-1 gewonnen wurde.

Borussia Dortmund gewann fünf seiner zehn Spiele in der K.-o.-Runde der UEFA Europa League (3U 2N), das Hinspiel in der K.-o.-Runde gewann der BVB drei Mal (1U 1N).

Die Rangers sind in 10 ihrer letzten 14 Hin- und Rückspiele in der K.o.-Phase des UEFA-Cups/der Europa League weitergekommen. In diesen 14 Begegnungen haben sie nur drei Mal das Hinspiel verloren (3S 8U), sind aber trotzdemin zwei dieser drei Fälle weitergekommen.

Erling Haaland von Borussia Dortmund erzielte in 20 Einsätzen in europäischen Wettbewerben (ohne Qualifikation) 23 Tore, darunter 14 Tore in 10 Heimspielen. In der UEFA Europa League bestritt er bisher nur ein einziges Spiel - einen vierminütigen Einsatz für den FC Salzburg gegen Napoli im März 2019.

BVB (Borussia Dortmund) gegen Glasgow Rangers im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League heute live übertragen

Im Pay-TV: RTL+ Im LIVE-STREAM: RTL+ Im LIVE-TICKER: GOAL

BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers heute live: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des BVB:

Kobel - Zagadou, Hummels, Akanji, Guerreiro - Dahoud, Witsel, Bellingham - Brandt, Reus, Malen

Rangers setzt auf folgende Aufstellung:

McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Lundstram, Jack - Kent, Arfield, Aribo - Morelos