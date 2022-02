Nach dem Aus in der Champions League steht der BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstag in der Europa League gegen die Glasgow Rangers auf dem Platz. Angepfiffen wird das Spiel heute um 18.45 Uhr im Dortmunder Signal-Iduna-Park.

Die Gäste aus Schottland wurden in Gruppe A der Europa League gerade noch so Zweiter vor Sparta Prag und lösten somit das Ticket für die Playoff-Runde. Dortmund spielt seit einigen Jahren nun erstmals wieder in der Europa League - neun Punkte in der Champions League haben nicht für das Überwintern in der Königsklasse gereicht.

Das Hinspiel zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und den Glasgow Rangers steht an - GOAL verrät Euch, wer die Partie LIVE zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers heute LIVE? Die Daten zur Begegnung

Begegnung BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers Wettbewerb Europa League | Playoff-Runde | Hinspiel Datum Donnerstag, 17. Februar 2022 Uhrzeit 18.45 Uhr Spielstätte Dortmund, Signal-Iduna-Park

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers LIVE? Die Europa League heute im TV sehen

Nach dem bitteren Ende der Dortmunder Champions-League-Träume geht es für den BVB nun in der Europa League weiter. Während das Rückspiel zwischen den beiden Traditionsklubs im Free-TV übertragen wird, benötigen Anhänger:innen beider Teams für das Hinspiel ein weiteres Streaming-Abo: Die Rechte zur Übertragung der Europa League liegen bei dem Privatsender RTL.

RTL + zeigt / überträgt die Europa League: So seht ihr BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers heute LIVE im TV

Im Vergleich zur Champions League, wo die Spiele von DAZN und Amazon übertragen werden, liegen die Übertragungsrechte für die Europa League in dieser Saison bei RTL.

In einer Stellungnahme teilte der Sender jüngst mit, dass lediglich die Schlussphase der Begegnung zwischen BVB und Rangers am Donnerstagabend LIVE im Free-TV bei RTL zu sehen sein wird (ab 20.15 Uhr).

Wenn Ihr die gesamte Partie LIVE verfolgen möchtet, müsst Ihr vorher ein Abo bei RTL+ abschließen, denn der hauseigene Streamingdienst zeigt / überträgt das Match LIVE im STREAM. Die Übertragung bei RTL+ beginnt bereits um 17.30 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung.

RTL+ zeigt / überträgt die Europa League heute live im STREAM: Das kostet die Mitgliedschaft

Aktuell kostet Euch das Monatsabo für RTL+ 4,99 Euro (monatlich kündbar). Wart Ihr bislang noch keine Kunden, könnt Ihr das Angebot 30 Tage kostenlos testen und seht die Begegnung unter Umständen also sogar doch kostenlos!

Hier gibt es die Infos zu den Abo-Modalitäten bei RTL +

Wer zeigt / überträgt BVB (Borussia Dortmund) vs. Glasgow Rangers heute LIVE? Die Aufstellung

Aufstellung BVB:

Kobel - Zagadou, Hummels, Akanji, Guerreiro - Witsel, Dahoud, Bellingham - Brandt, Reus, Malen

Aufstellung Rangers:

McGregor - Tavernier, Goldson, Bassey, Barisic - Lundstram, Jack - Kent, Arfield, Aribo - Morelos

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Glasgow Rangers heute live? Der Vorbericht

Es hätte alles so schön sein können. Das 1000. Heimspiel im Westfalenstadion, Champions League, Real Madrid oder der FC Liverpool als Jubiläumsgast! Doch das hat sich Borussia Dortmund selbst vermasselt. Es wird also zwei Nummern kleiner gefeiert, wenn der BVB im NRW-Sturmtief gegen die Glasgow Rangers die Jagd auf den Trostpokal der Europa League beginnt.

Neben dem Kampf ums internationale Prestige verfolgt die Borussia ab dem Play-off-Hinspiel am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) ausdrücklich finanzielle Interessen. "Es nützt nichts, wenn wir uns jetzt immer vorheulen, dass wir durch das Champions-League-Aus 13 Millionen verloren haben", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in aller Deutlichkeit: "Die Europa League ist der einzige Titel, der uns fehlt. Wir müssen daran arbeiten, uns 13 Millionen zurückzuholen durch den Sieg."

Etwas traditioneller gedacht sind die Rangers aus Schottland für den Königsklassen-Absteiger immerhin noch ein klangvolles Los. "Das ist für Fußball-Romantiker ein schönes Ziel. Und ich glaube schon, dass wir großen Bock drauf haben", sagte Julian Brandt, und dennoch: "Die Enttäuschung, dass wir in der Champions League nicht überwintert haben, sitzt noch immer ein Stück weit in uns."

Der BVB muss sich - immer noch ohne Erling Haaland - also erst hineindenken und einfühlen in einen Wettbewerb, in dem er niemals spielen wollte. Brandt hilft. "Manchmal im Leben muss man halt gewisse Dinge einfach so annehmen, wie sie sind", sagte er. "Und in jedem Wettbewerb liegt ja auch am Ende wieder eine Chance."

Auch für Marco Rose, der mit den Dortmundern bereits die Champions League (Watzke: "Das hätte niemals passieren dürfen") und den DFB-Pokal in den Sand gesetzt hat. "Druck ist hier immer auf dem Kessel", sagte er am Mittwoch gelassen, "wir setzen uns große Ziele und haben hier hohe Ambitionen." Die seit Jahren vermisste Konstanz vorausgesetzt, könne der BVB im kleineren Europapokal "sehr, sehr weit" kommen.

Ein besonderes Spiel erwartet Giovanni Reyna. Der Dortmunder Jungprofi ist das Patenkind des Rangers-Trainers Giovanni van Bronckhorst - der spielte mit Reynas Vater Claudio einst gemeinsam für die Schotten. "Ich bin sehr, sehr gut befreundet mit der Reyna-Familie, ich kenne Gio seit dem Tag, an dem er geboren wurde", sagte der Niederländer stolz.

Claudio Reyna benannte seinen Sohn daher nach seinem besten Freund: Gio. "Das ist doch cool, dass es sowas gibt: Taufpate, Namensgeber, man trifft sich dann auf dem Niveau", sagte Rose: "Wenn Gio spielt, zeigt er seinem Patenonkel hoffentlich, was er alles gelernt hat."

Wenn der Sturm es denn zulässt: Alle Schulen in NRW bleiben jedenfalls am Donnerstag zur Sicherheit geschlossen.

Quelle: SID

Wer zeigt / überträgt BVB vs. Rangers heute live im TV und STREAM? Die Opta-Fakten

Borussia Dortmund und die Rangers treffen zum ersten Mal seit dem UEFA-Cup-Achtelfinale 1999/2000 wieder in einem europäischen Wettbewerb aufeinander. Damals kam Dortmund im Elfmeterschießen weiter. Rangers-Trainer Giovanni van Bronckhorst spielte in beiden Partien, ebenso wie Claudio Reyna, dessen Sohn Giovanni derzeit für Dortmund spielt und nach dem Rangers-Trainer benannt ist.

Die Rangers sind seit acht Auswärtsspielen gegen deutsche Gegner in europäischen Wettbewerben sieglos (1U 7N), und blieben in sechs dieser acht Spiele torlos. Der letzte Sieg bei einem deutschen Team gelang im Oktober 1998, als im UEFA-Cup bei Bayer 04 Leverkusen mit 2-1 gewonnen wurde.

Borussia Dortmund gewann fünf seiner zehn Spiele in der K.-o.-Runde der UEFA Europa League (3U 2N), das Hinspiel in der K.-o.-Runde gewann der BVB drei Mal (1U 1N).

Die Rangers sind in 10 ihrer letzten 14 Hin- und Rückspiele in der K.o.-Phase des UEFA-Cups/der Europa League weitergekommen. In diesen 14 Begegnungen haben sie nur drei Mal das Hinspiel verloren (3S 8U), sind aber trotzdemin zwei dieser drei Fälle weitergekommen.

Erling Haaland von Borussia Dortmund erzielte in 20 Einsätzen in europäischen Wettbewerben (ohne Qualifikation) 23 Tore, darunter 14 Tore in 10 Heimspielen. In der UEFA Europa League bestritt er bisher nur ein einziges Spiel - einen vierminütigen Einsatz für den FC Salzburg gegen Napoli im März 2019.

