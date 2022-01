FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund): Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER

Im DFB-Pokal treffen heute der FC St. Pauli und der BVB (Borussia Dortmund) aufeinander. Das Achtelfinale des DFB-Pokals wird heute um 20.45 Uhr im Millerntor-Stadion angepfiffen.

Setzt sich der BVB heute gegen den Spitzenreiter der 2. Bundesliga durch oder machen es die Schwarz-Gelben dem FC Bayern gleich und streichen vorzeitig die Segel? GOAL erklärt, wie das Spiel heute übertragen wird.

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Der LIVE-TICKER des DFB-Pokals

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) Anpfiff: 20.45 Uhr Tore - Aufstellung FC St. Pauli 1 Smarsch - 2 Ohlsson, 3 Lawrence, 18 Medic, 23 Paqarada - 8 Smith - 7 Irvine, 30 Hartel - 20 Becker - 9 Burgstaller, 27 Amenyido Aufstellung BVB (Borussia Dortmund) 1 Kobel - 24 Meunier, 16 Akanji, 15 Hummels, 13 Guerreiro - 28 Witsel - 19 Brandt, 22 Bellingham - 11 Reus, 10 Hazard - 9 Haaland Gelbe Karten -

vor Beginn | Werfen wir einen Blick auf das Schiedsrichtergespann. Harm Osmers wird die Partie leiten, ihm assistieren Robert Kempter und Thorben Siewer. Vierter Offizieller ist Lasse Koslowski, Sascha Stegemann ist als VAR eingeteilt.

vor Beginn | Die Generalprobe verlief bei den Hamburgern nicht ganz so reibungslos wie beim BVB. Am Wochenende gab es ein mageres 2:2 gegen Abstiegskandidat Erzgebrige Aue. Erst in der Nachspielzeit rettete Amenyido den Kiezkickern einen Punkt. Dortmund schoss derweil Überraschungsteam SC Freiburg mit 5:1 aus dem Signal Iduna Park.

vor Beginn | Achtelfinale im Pokal - für den BVB in den vergangenen Jahren ein regelmäßiger Frühjahrstermin. Der amtierende Titelträger des Wettbewerbs steht zum elften Mal in Folge in der Runde der letzten 16. St. Pauli hingegen schafft es zum ersten Mal seit der Saison 2005/06 wieder in die dritte Runde. Damals unterlag man dem FC Bayern mit 0:3.

vor Beginn | Drei Änderungen nimmt BVB-Trainer Marco Rose im Vergleich zum 5:1 gegen den SC Freiburg vom vergangenen Freitag an seiner Startelf vor. Akanji rückt für Can in die Innenverteidigung, Witsel übernimmt für Dahoud im zentralen Mittelfeld und Hazard ersetzt Malen auf dem offensiven Flügel.

vor Beginn | Der BVB stellt dem folgende Elf entgegen: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Brandt, Witsel, Bellingham - Reus, Haaland, Hazard.

vor Beginn | Vier Änderungen nimmt Coach Timo Schultz an seiner Startelf im Vergleich zum 2:2 gegen Erzgebirge Aue am vergangenen Spieltag vor: Vasilj, Ziereis, Buchtmann und Dittgen werden durch Smarsch, Lawrence, Becker und Amenyido ersetzt.

vor Beginn | So geht der FC St. Pauli ins Pokal-Duell mit dem BVB: Smarsch - Ohlsson, Lawrence, Medic, Paqarada - Irvine, Smith, Hartel - Becker - Burgstaller, Amenyido.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 17. Spieltages zwischen dem FC Sankt Pauli und dem BVB (Borussia Dortmund).

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des FC St. Pauli:

1 Smarsch - 2 Ohlsson, 3 Lawrence, 18 Medic, 23 Paqarada - 8 Smith - 7 Irvine, 30 Hartel - 20 Becker - 9 Burgstaller, 27 Amenyido

Mit dieser Startelf gehen wir in das @DFB_Pokal-Achtelfinale gegen den @BVB:



Smarsch

Ohlsson

Lawrence

Irvine

Smith

Burgstaller

Medić

Becker

Paqarada

Amenyido

Hartel#fcsp | #fcspbvb pic.twitter.com/i2HfcD81yK — FC St. Pauli (@fcstpauli) January 18, 2022

Der BVB (Borussia Dortmund) setzt auf folgende Aufstellung:

1 Kobel - 24 Meunier, 16 Akanji, 15 Hummels, 13 Guerreiro - 28 Witsel - 19 Brandt, 22 Bellingham - 11 Reus, 10 Hazard - 9 Haaland

FC Sankt Pauli gegen Borussia Dortmund (BVB) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Borussia Dortmund steht zum 11. Mal in Folge im Achtelfinale, das ist die längste aktuelle Serie aller Vereine. Bei den letzten vier Achtelfinal-Teilnahmen ging es aber nur in der Vorsaison in die nächste Runde, in den drei Saisons zuvor kam stets das Aus in der Runde der letzten 16.

Der FCSP verlor die vergangenen vier Heimspiele im DFB-Pokal allesamt, das ist laufender Vereins-Negativrekord. Überhaupt gab es sechs Niederlagen in den letzten sieben Heimspielen, Ausnahme war ein 1-0 gegen Leverkusen in der ersten Runde 2007/08.

St. Pauli schied in den letzten sechs Pokal-Duellen gegen Bundesligisten stets aus, zuletzt mit 1-2 gegen Eintracht Frankfurt in der zweiten Runde 2019/20. In den fünf vorherigen Duellen gegen Teams aus dem Oberhaus hatten sich die Kiezkicker noch drei Mal durchgesetzt.

Der FC St. Pauli steht erstmals seit der Saison 2005/06 (damals noch als Drittligist) im Pokal-Achtelfinale. Bei vier der letzten fünf Achtelfinal-Teilnahmen kamen die Kiezkicker auch in die nächste Runde, einzige Ausnahme war ein 0-6 im Derby beim HSV im November 1986.

Seit einem 2-1-Heimsieg in der Bundesliga im November 1989 verlor St. Pauli jedes seiner sechs Pflichtspiele zu Hause gegen Borussia Dortmund – gegen kein anderes Team erlebten die Kiezkicker im Profifußball so eine lange Niederlagenserie zu Hause.

Der FC St. Pauli und Borussia Dortmund standen sich zuletzt im Oktober 2014 in einem Pflichtspiel gegenüber, dies war zugleich das bis dato einzige Duell der beiden Klubs im DFB-Pokal (2. Runde). Der BVB setzte sich auswärts durch Tore von Ciro Immobile, Marco Reus und Shinji Kagawa mit 3-0 durch.

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

FC St. Pauli - BVB (Borussia Dortmund)... im TV Sky / Das Erste im LIVE-STREAM Das Erste / Sky / Onefootball im LIVE-TICKER GOAL

Im DFB-Pokal wird heute das Achtelfinale gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem FC St. Pauli heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

BVB (Borussia Dortmund) beim FC St. Pauli heute im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zum DFB-Pokal

Endlich mal nicht Favorit: Der FC St. Pauli kann gegen Dortmund locker aufspielen und will dem großen Favoriten ein Bein stellen.

Flutlicht, 29.546 Fans im Millerntor-Stadion, Partystimmung auf dem Kiez - es hätte so schön sein können. Hätte. Es sei "unfassbar schade", bedauerte Timo Schultz, dass beim Pokalfight seines FC St. Pauli gegen Borussia Dortmund um Stürmerstar Erling Haaland wegen Corona nur 2000 Zuschauer zugelassen sind. Denn natürlich wird der Außenseiter so um eine große Stärke gebracht. Die Fans hätten "unglaublich Alarm gemacht", sagte Schultz vor dem Achtelfinale (Dienstag, 20.45 Uhr/ARD und Sky).

Haaland gegen Guido Burgstaller, Mats Hummels gegen Philipp Ziereis, Marco Reus gegen Lukas Daschner - natürlich weiß St. Pauli, dass es der große Außenseiter ist. Aufgeben gilt aber nicht beim Tabellenführer der 2. Liga. "Wir rechnen uns schon ein bisschen was aus, auch wenn wir wissen, dass wir natürlich nicht unbedingt der Favorit sind", sagte Schultz, der die Kiezkicker mit viel Mut auf die große Bühne schickt. Sein Team werde "volle Power reingehen und versuchen, Tore zu schießen".

Und mit Wundern kennen sie sich auf St. Pauli ja bekanntlich aus, die selbst ernannten Weltpokalsiegerbesieger, die Helden der legendären "Bokal-Serie" - als der Kultklub als Regionalligist 2005/2006 ins Halbfinale marschiert war und dabei vier höherklassige Klubs ausgeschaltet hatte: Burghausen, Bochum, Berlin und Bremen. Endstation war dann ein weiteres "B" - Bayern München. Und: St. Pauli ist zu Hause in dieser Saison noch ungeschlagen.

Kein Wunder, dass BVB-Trainer Marco Rose vor der Stolpergefahr im hohen Norden warnte. "Sie haben tolle Spieler und sehr gute Abläufe. Sie sind sehr kombinationsstark, haben viel Wucht und viel Power vorne drin", sagte der 45-Jährige, der damit rechnet, dass St. Pauli nicht mehr lange Zweitligist ist: "Ich glaube, wir dürfen sie nächstes Jahr wieder in der Bundesliga erleben, da freue ich mich drauf - auch, wenn das der Schulle (Timo Schultz, d. Red.) da wahrscheinlich jetzt nicht so gerne hört."

Überhaupt schwärmte Rose über die besondere Atmosphäre auf St. Pauli. Als Spieler hat er noch erlebt, wie es damals in der Kabine nach Bier und Erbrochenem gestunken hat. "Unglaublicher Charme", nannte Rose das.

Die Rolle des liebenswerten Gastgebers ist St. Pauli diesmal aber nicht genug. Beim BVB seien "Weltmeister dabei, absolute Superstars, Weltklasse-Spieler - die kreuzen am Millerntor ja leider nicht so häufig auf", äußerte Schultz. Dennoch werde sein Team "auch gegen diesen Gegner mal hoch pressen und unsere Stärken auf den Platz bringen", sagte Schultz.

Und wenn das klappt, können auch 2000 Fans sicher viel Alarm machen.

Quelle: SID

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick