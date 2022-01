St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV sehen: Der DFB-Pokal kostenlos im Fernsehen

Am heutigen Dienstag (18. Januar 2022) treffen der FC St. Pauli und der BVB (Borussia Dortmund) im Achtelfinale des DFB-Pokals aufeinander.

Los geht es um 20.45 Uhr - und es ist wieder einmal das Duell Klein gegen Groß, das für großes Interesse bei den Fußball-Fans in ganz Deutschland sorgen dürfte. Denn die Paulianer sind als Zweitligist gegen den aktuellen Bundesliga-Tabellenzweiten klarer Außenseiter. Doch genau das macht ja den Reiz des Pokals aus, in dem es den Underdogs regelmäßig gelingt, die Favoriten nicht nur zu ärgern, sondern auch auszuschalten.

Der FC St. Pauli setzte sich in den ersten beiden Pokalrunden bei den Ostklubs aus Magdeburg und Dresden jeweils mit 3:2 durch. Der BVB schaltete zunächst Wehen Wiesbaden und dann den FC Ingolstadt aus. Nun kommt es zum direkten Duell der beiden Klubs.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie Pauli vs. BVB heute im Free-TV.

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV: Die Daten zum Spiel

Begegnung FC St. Pauli vs. Borussia Dortmund Wettbewerb DFB-Pokal - Achtelfinale Anpfiff 18. Januar- 20.45 Uhr Spielort Stadion am Millerntor (Hamburg)

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Wer zeigt das Spiel im Free-TV?

Eine wirklich gute Nachricht: Gleich zwei Sender zeigen heute Abend das Duell zwischen St. Pauli und dem BVB. Allerdings ist einer davon ein Pay-TV-Sender - aber bei dem anderen ist ein kostenloses Fußball-Vergnügen möglich. Wer genau die 90 oder 120 Minuten vom Millerntor überträgt, das verraten wir Euch in den folgenden Abschnitten.

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV sehen: Die Übertragung in der ARD

Fangen wir mit der Übertragung im Free-TV an: Die ARD ist heute Euer Anlaufpunkt, wenn es um eine kostenlose Übertragung des Pokal-Krachers geht. Denn der öffentlich-rechtliche Sender zeigt im Achtelfinale jeweils am Dienstag und am Mittwoch eine Begegnung in seinem Programm - und für den Dienstag ist die Wahl auf das Aufeinandertreffen der Paulianer mit den Schwarz-Gelben gefallen.

Um 20.15 Uhr legen Jessy Wellmer und Experte Bastian Schweinsteiger mit der Vorberichterstattung los, bevor Gerd Gottlob als Kommentator kurz vor dem Anpfiff, der um 20.45 Uhr erfolgt, übernimmt.

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV: Das Spiel bei Sky

Die zweite Möglichkeit, das Spiel zwischen St. Pauli und Dortmund im TV zu sehen, bietet Euch Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt in dieser Saison alle Partien des DFB-Pokals live, allerdings nur seinen Abonnenten, die zuvor Geld dafür bezahlt haben.

Wenn Ihr also das Spiel aus Hamburg bei Sky sehen wollt, müsst Ihr Euch zunächst kostenpflichtig registrieren, bevor der Spaß losgehen kann.

Falls Ihr bereits ein Sky-Abo habt, dann könnt Ihr auf Sky Sport 2 das Spiel live in ganzer Länge schauen oder auf Sky Sport 1 die Konferenz mit dem anderen Spiel Bochum vs. Mainz verfolgen.

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Den DFB-Pokal kostenlos im LIVE-STREAM sehen

Wenn Ihr das Duell lieber im LIVE-STREAM als vor dem Fernseher verfolgen wollt, geht das natürlich auch. Wieder sind es die beiden TV-Sender, die Euch damit versorgen - und es gibt deshalb wieder verschiedene Möglichkeiten. Wir stellen sie Euch vor!

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute kostenlos live: Der LIVE-STREAM der ARD

Die ARD zeigt nicht nur das Pokalspiel heute kostenlos im TV, sondern parallel dazu auch in einem kostenlosen LIVE-STREAM. Es ist keine Anmeldung und kein Abo nötig, es kann sofort losgehen, wenn das Spiel läuft. Das Einzige, was Ihr braucht, ist natürlich ein internetfähiges Gerät wie ein Smartphone, Tablet oder auch ein Smart-TV-Gerät.

St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der LIVE-STREAM bei Sky

Ähnlich wie die ARD hat auch Sky einen LIVE-STREAM-Service. Der heißt Sky Go. Bereits bei Eurem Vertragsabschluss bei Sky habt Ihr die Zugangsdaten für Sky Go erhalten. Dort könnt Ihr Euch einloggen und das Sky-Programm genießen. Allerdings natürlich nur das Programm, das Ihr vorher auch abonniert habt.

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live auf Sky Ticket im STREAM

Eine weitere Option von Sky, das Spiel per LIVE-STREAM zu schauen, ist Sky Ticket. Dieser Service ist für alle von Euch gedacht, die sich nicht langfristig an den Pay-TV-Sender binden wollen. Denn Sky Ticket bietet Euch den Zugang zu den LIVE-STREAMS für einen bestimmten kurzen Zeitraum. Mit dem Monatsticket Supersport für 29,99 Euro könnt Ihr beispielsweise 30 Tage lang alle Spiele der Premier Leauge, alle Bundesliga-Übertragungen vom Samstag und auch alle Spiele des DFB-Pokals verfolgen - und damit natürlich auch St. Pauli vs. Dortmund.

Für ein Jahresticket zahlt Ihr übrigens in den ersten zwölf Monaten 19,99 Euro monatlich.

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Der LIVE-TICKER zum DFB-Pokal

Ihr könnt weder vor dem TV noch mit einem LIVE-STREAM dabei sein, wenn sich St. Pauli und Dortmund duellieren? Macht nichts, denn GOAL bietet Euch einen LIVE-TICKER zum Spiel, in dem Ihr alles Wissenswerte aus Hamburg sofort übermittelt bekommt. Tore, Chancen, Wechsel, Karten - all das vermeldet Euch unser Tickerer. Und das Ganze ist natürlich völlig kostenlos.

FC St. Pauli vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im Free-TV: Die Aufstellungen der Teams

Sobald die beiden Trainer die Aufstellungen ihrer Teams bekanntgegeben haben, findet Ihr sie hier.