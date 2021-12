Borussia Dortmund und der FC Bayern München kreuzen heute (Samstag, 4. Dezember) im Signal-Iduna-Park ihre Klingen. Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

Ganz Fußball-Deutschland stellt sich im Vorfeld die Frage: Ist der BVB bereit dafür, dem Rekordmeister mal wieder einen spannenden Fight um den Titel zu liefern? Das Comeback von Erling Haaland macht jedenfalls Hoffnung.

Dortmund hat die letzten fünf Ligaspiele gegen die Bayern allerdings allesamt verloren und die Nagelsmann-Elf könnte mit einem Dreier heute auf vier Punkte davonziehen. Den letzten schwarz-gelben Liga-Triumph über den FCB gab es vor über drei Jahren im November 2018, damals gewann der BVB zuhause mit 3:2.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München: Wird das Spiel heute live im Free-TV gezeigt? In diesem Artikel bei GOAL erfahrt Ihr es!

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute live im Free-TV? Die Eckdaten zum Topspiel

Begegnung Borussia Dortmund - FC Bayern München Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Anstoß Samstag, 4. Dezember, 18.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute live im Free-TV?

Dass Bundesligaspiele live im Free-TV laufen, ist die absolute Ausnahme. Umso schöner ist es, wenn es dann mal der Fall ist.

Das Auftaktspiel einer Saison wird zum Beispiel seit Jahren traditionell im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt, ebenso wie je eine Partie des letzten Hinrunden- und ersten Rückrunden-Spieltags.

Aber gibt es darüber hinaus auch Bundesligaspiele, die man live im ZDF, bei der ARD, bei Sat.1 oder einem anderen Free-TV-Sender sehen kann? Vor allem, wenn es sich um den Klassiker zwischen Dortmund und Bayern handelt, könnte das doch möglich sein ...

Leider müssen wir Euch hier enttäuschen: BVB vs. FC Bayern München wird heute nicht live im Free-TV ausgestrahlt. Kein frei empfangbarer Sender hält die Rechte an der Übertragung - auch nicht Sat.1, wo zum Saisonauftakt Gladbach gegen Bayern live kam und wo in dieser Spielzeit noch zwei weitere Partien (am 17. und 18. Spieltag) live im Free-TV zu sehen sein werden.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute nicht live im Free-TV: Welcher Sender zeigt das Spiel?

Der Showdown zwischen dem BVB und dem FC Bayern wird heute ausschließlich im Pay-TV live übertragen.

Um präziser zu werden: Sky zeigt das Spiel exklusiv und in voller Länge. Nur beim Pay-TV-Sender könnt Ihr Dortmund vs. Bayern am Samstag live sehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern heute live im TV: Die Übertragung auf Sky

Übertragungsbeginn: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Spielbeginn: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD

Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Bundesliga UHD LIVE-STREAM : Sky Ticket, Sky Go

: Sky Ticket, Sky Go Kommentator: Wolff Fuss

Die Übertragung auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD beginnt um 17.30 Uhr. Nach den einstündigen Vorberichten ertönt um 18.30 Uhr der Anpfiff, als Kommentator fungiert Kultstimme Wolff Fuss.

Um Sky zu empfangen, müsst Ihr aber eben leider etwas bezahlen. Das Bundesliga-Paket kostet 27 Euro pro Monat, unter diesem Link erhaltet Ihr alle weiteren Informationen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute: Wann gibt es die ersten Bilder im Free-TV?

Live-Bilder von Dortmund gegen Bayern wird es im Free-TV nicht geben, das haben wir mittlerweile geklärt. Aber wie sieht es mit den Highlights aus?

Die ersten Anlaufstellen dafür sind Sky und DAZN. Auf Sky laufen die besten Szenen natürlich in der Nachberichterstattung noch einmal - aber auch bei DAZN kommt Ihr sehr zeitnah an die Zusammenfassung von BVB vs. FC Bayern.

Seit dieser Saison hat DAZN nämlich samstags immer eine Highlight-Show zur Bundesliga im Programm. Diese wird erstmals um 17.30 Uhr mit den Zusammenfassungen der Nachmittagspartien ausgestrahlt. Die Show wird dann stündlich wiederholt und schon ab 20.30 Uhr - also nur etwa eine Viertelstunde nach dem Abpfiff bei BVB vs. Bayern - sind darin auch die besten Szenen des Abendspiels zu sehen.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern: DAZN zeigt die Highlights kurz nach Abpfiff

Um die Highlights bei DAZN sehen zu können, benötigt Ihr jedoch ein Abo beim Streamingdienst, das Euch 14,99 Euro monatlich oder einmalig 149,99 Euro im Jahresabo kostet. DAZN hat unter anderem auch alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live im Angebot, dazu seht Ihr dort fast alle Partien aus der Champions League exklusiv im LIVE-STREAM. Hier gibt es alle Infos zur Anmeldung bei DAZN.

In diesem Abschnitt sollte es aber ja eigentlich darum gehen, wann die Highlights des Spitzenspiels erstmals im Free-TV zu sehen sind. Das ZDF ist hier die richtige Adresse: Der öffentlich-rechtliche Sender darf die Zusammenfassung von BVB vs. Bayern als erstes frei empfangbar ausstrahlen und tut dies im Rahmen des Aktuellen Sportstudios, das in der Regel samstags um 23 Uhr beginnt. Die Berichterstattung zum Samstagabendspiel ist dann der erste Schwerpunkt der Sendung.

Die nächste Möglichkeit, die Highlights von BVB gegen Bayern im Free-TV zu sehen, bietet Sport1. In der Sendung Bundesliga Pur seht Ihr dort die Zusammenschnitte aller bereits absolvierten Bundesligaspiele des Wochenendes, also auch jene von Dortmund vs. FCB. Erstmals ausgestrahlt wird die Sendung am Sonntag um 7.30 Uhr, zum zweiten Mal dann sonntags ab 9.30 Uhr.

BVB (Borussia Dortmund) vs. FC Bayern München heute live: Die Übertragung im Überblick