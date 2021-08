BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der Bundesliga kommt es heute zum Spiel Dortmund vs. Frankfurt. Goal begleitet das Duell am Samstagabend im LIVE-TICKER.

Der BVB legt in der Bundesliga los und empfängt am ersten Spieltag Eintracht Frankfurt. Nach dem Unentschieden der Bayern in Gladbach kann sich Borussia Dortmund sofort den ersten kleinen Vorteil im Kampf mit dem FCB erspielen, doch dazu müssen die Schwarz-Gelben mit den Frankfurtern abrechnen.

Unter dem neuen Trainer Marco Rose ist es weiterhin das Ziel der Dortmunder, die erneute und damit zehnte Meisterschaft in Folge der Münchner zu verhindern. Nicht mehr mit dabei ist Jadon Sancho, doch Top-Stürmer Erling Haaland ist trotz aller Spekulationen geblieben und will den BVB mit seinen Toren nach ganz oben schießen.

Auch bei den Frankfurtern gibt es mit Oliver Glasner einen neuen Coach. Der Österreicher kam vom VfL Wolfsburg und löste seinen Landsmann Adi Hütter bei der SGE ab. Die Gäste haben im Vergleich zum BVB jedoch ihren Top-Mann in der Offensive abgegeben: Andre Silva, der in der vergangenen Saison für 25 Treffer gut war, kickt jetzt für RB Leipzig.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt gibt es bei uns heute im LIVE-TICKER. In einem separaten Artikel findet Ihr alle Details, wie und wo das Spiel im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt 0:0 Tore - Aufstellung Borussia Dortmund Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - Hazard, Haaland Aufstellung Eintracht Frankfurt Trapp - Ilsanker, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Sow, Hasebe, Kostic - Kamada, Barkok - Borre Gelbe Karten -

Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: ANPFIFF

Vor Beginn | Ein herrlicher Sommerabend im Westfälischen, wir blicken abschließend natürlich auch noch auf die Spielleitung. An der Pfeife Tobias Stieler aus Hamburg, er wird assistiert von Christian Gittelmann und Eduard Beitinger. VAR-Einsatz gab es schon in den Nachmittagspartien reichlich, hier hat nun Tobias Welz im Kölner Keller Platz genommen.

Vor Beginn | Marco Rose und Oliver Glasner kennen sich natürlich bestens, beide haben ihre Trainerkarrieren mehr oder weniger gleichzeitig bei Red Bull Salzburg bekommen. Rose stieg dort 2017 zum Cheftrainer auf und traf so wieder auf seinen Weggefährten, denn Glasner trainierte von 2015 bis 2019 den LASK. Das waren immer ganz heiße Duelle, wieso sollte das jetzt anders sein? Schließlich ist auch die persönliche Bilanz der beiden mit Wolfsburg und Gladbach ausgeglichen.

Vor Beginn | Wohl dem, der ein riesiges Stadion hat! Das gilt mehr denn je, denn die Zuschauerzahlen sind natürlich weiter beschränkt. Im Signal-Iduna-Park auf 25.000, das ist deutlich mehr als in den anderen Stadien an diesem Spieltag.



Vor Beginn | Die Tabellenführung dürfte heute für die Dortmunder noch nicht drin sein, da fielen am Nachmittag die Siege von Stuttgart und Hoffenheim gegen schwächere Teams doch zu deutlich aus. Aber auch wenn nur wenige Experten für die Borussia mehr als Platz 2 hinter der übermächtigen Bayern möglich halten, mit einem Auftaktdreier wäre eine Notierung vor den Münchnern natürlich selbst am 1. Spieltag attraktiv.

Vor Beginn | Doch etwas anders stellt sich die Stimmung in Frankfurt dar. Die Pokalklatsche beim Traditionsduell mit Waldhof Mannheim wirkt sicherlich noch nach. Und Glasner stellt heute auch eine ganz andere Elf aus, Kapitän Rode allerdings muss ohnehin mit Knieproblemen passen. Tuta, Lenz und Lindström rotieren auf die Ersatzbank, dafür dürfen die Herren Ilsanker, Hasebe, Barkok und Kostic vor Beginn an ran.

Vor Beginn | Der Pokalauftakt der Borussen mit dem lockeren 3:0 in Wiesbaden war sehr in Ordnung. Dementsprechend dürfte die Stammfindung von Marco Rose schon weit fortgeschritten sein. Dass bewähre Leistungsträger in Gelb-Schwarz wie Witsel und Hazard im Pokal noch pausierten, heute aber dabei sind, das ist alles andere als überraschend. Und Papadopoulos und Tigges können ja von der Bank aus später noch eingreifen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 1. Spieltages zwischen dem BVB und Eintracht Frankfurt.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung von Borussia Dortmund:

Kobel - Passlack, Witsel, Akanji, Schulz - Dahoud - Bellingham, Reyna - Reus - Hazard, Haaland

Eintracht Frankfurt setzt auf folgende Aufstellung:

Trapp - Ilsanker, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Sow, Hasebe, Kostic - Kamada, Barkok - Borre

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Gegen keinen anderen Verein feierte Borussia Dortmund in der Bundesliga so viele Heimsiege wie gegen Eintracht Frankfurt (34). Auch die 115 Tore zu Hause gegen die SGE sind für den BVB Höchstwert im Oberhaus gegen einen Gegner.

Nach zuvor neun Auswärtsniederlagen in Folge feierte Eintracht Frankfurt in der vergangenen Saison erstmals seit 2010 wieder einen Bundesliga-Auswärtssieg bei Borussia Dortmund – zwei Gastsiege in Folge gelangen der SGE im Oberhaus noch nie beim BVB.

Borussia Dortmund gewann in den vergangenen sechs Bundesliga-Spielzeiten stets sein Auftaktspiel – es ist die längste Serie ligaweit. Mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt würde der BVB den BL-Rekord des FC Bayern von sieben Auftaktsiegen in Serie einstellen (2012 bis 2018).

Borussia Dortmund gewann seine vergangenen sieben Bundesliga-Spiele allesamt – mit einem Sieg gegen Eintracht Frankfurt würde der BVB seinen BL-Rekord von acht Siegen in Folge einstellen, dies war der Borussia bis dato nur in der Meistersaison 2011/12 unter Jürgen Klopp gelungen.

Borussia Dortmund traf seit einem 0:2 beim FC Augsburg am zweiten Spieltag 2020/21 in jedem seiner 32 Bundesliga-Spiele – das ist eingestellter Vereinsrekord im Oberhaus und war dem BVB zuvor nur von 1995 bis 1996 unter Ottmar Hitzfeld gelungen.

Eintracht Frankfurt verlor seit einem 1:2 in Wolfsburg 2015 keines seiner fünf Auftaktspiele in eine Bundesliga-Saison (drei Siege, zwei Remis) – nur von 1989 bis 1995 blieb die SGE in Auftaktspielen in eine neue BL-Spielzeit länger unbesiegt (siebenmal) als aktuell.

Eintracht Frankfurt spielte 2020/21 mit 60 Punkten seine beste Bundesliga-Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Regel – umgerechnet waren es zu Saisonende nur 1991/92 (68 Punkte, damals allerdings in 38 Spielen) und 1974/75 (61) mehr Zähler.

Dortmunds Marco Reus traf in jedem seiner letzten drei Bundesliga-Spiele, eine längere Trefferserie gelang ihm zuletzt im Februar 2015 (vier Spiele in Folge). Mit seinem nächsten Treffer würde er als fünfter Spieler nach Manfred Burgsmüller, Michael Zorc, Lothar Emmerich und Stephane Chapuisat die Marke von 100 BL-Toren für den BVB knacken.

Dortmunds Trainer Marco Rose holte zehn Punkte in seinen vier Bundesliga-Spielen als Trainer gegen Eintracht Frankfurt, das gelang ihm sonst nur gegen Werder Bremen. Bereits zum 13. Mal trifft er in einem Pflichtspiel auf Frankfurts Coach Oliver Glasner (Höchstwert für ihn), vor den vier BL-Duellen zwischen Gladbach und Wolfsburg trafen sich beide bereits achtmal in der österreichischen Bundesliga.

Frankfurts Trainer Oliver Glasner verlor seine ersten vier Spiele als Bundesliga-Trainer gegen Borussia Dortmund allesamt ohne ein einziges Tor seiner Mannschaft zu sehen – seine ersten fünf BL-Duelle gegen einen Gegner ohne einziges Tor seiner Teams verlor in der BL-Historie noch kein Trainer.

BVB (Borussia Dortmund) vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Das M-Wort ist für Marco Rose kein Tabu. "Aber um eine Meisterschaft zu gewinnen, müssen viele Dinge zusammenpassen", sagte der neue Trainer von Borussia Dortmund vor dem Start der 59. Saison in der Fußball-Bundesliga, um dann doch in den Angriffsmodus zu schalten: "Wir verfolgen die maximalen Ziele. Daran arbeiten wir, das ist unser Anspruch."

Seit neun Jahren sitzt der deutsche Rekordchampion Bayern München auf dem Bundesliga-Thron, doch Pokalsieger Dortmund und Vizemeister RB Leipzig würden diese Dominanz gerne beenden. "Wir haben den Kader, um deutscher Meister zu werden", sagte BVB-Kapitän Marco Reus vor dem Auftakt gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr).

Nur mit Sprüchen ist allerdings noch niemand Meister geworden. Daher arbeitete Rose mit seiner Mannschaft in der Vorbereitung intensiv am aggressiven Pressing und forderte zugleich "eine hohe Spielaktivität mit dem Ball".

Aufgrund einiger verletzter Profis und vielen EM-Fahrern befinde man sich derzeit noch "am Anfang eines Prozesses". Nach dem souveränen Pokalauftritt beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden (3:0) wähnt sich Rose mit seinem Team aber "auf einem anständigen Weg".

Auf diesem hat sich der BVB auch unter seinen Vorgängern schon öfters befunden, doch für ein Ende der Münchner Meisterserie genügte es bisher nicht. "Wir müssen mehr Konstanz in unser Spiel bringen", forderte Rose deshalb und setzt noch auf einen anderen Trumpf: "Ich hoffe, dass wir irgendwann dieses Faustpfand Fans ausleben können." Gegen Frankfurt sind immerhin 25.000 Zuschauer zugelassen.

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus traut dem BVB jedenfalls viel zu und erwartet "die spannendste Meisterschaft seit ganz langer Zeit". Es werde "ein Titel-Rennen auf absoluter Augenhöhe", schrieb der 60-Jährige in seiner Sky-Kolumne.

Dazu soll auch Leipzig seinen Teil beitragen. Der neue Coach Jesse Marsch hat zumindest keine Angst vor großen Namen. "Wir müssen zusammen das Ziel haben, einen großen Titel zu holen", sagte der US-Amerikaner vor dem Start am Sonntag (15.30 Uhr) beim coronageplagten FSV Mainz 05.

Wie Rose treibt Marsch die Gier nach Erfolg an. Um am Ende eine Silber-Trophäe in den Händen zu halten, müssen sich die Leipziger aber vor allem in den direkten Duellen gegen den FC Bayern und Dortmund titelreif präsentieren. In diesen Begegnungen sei es wichtig, "über den Berg zu gehen", sagte Marsch, "wir wollen gegen die besten Mannschaften unser bestes Spiel zeigen". Das war ihnen in den vergangenen Jahren zu selten gelungen.

Der Nachfolger von Julian Nagelsmann kündigte "einen Mix aus Ballbesitz und Balljagd" an. Man wolle vertikaler, schneller und offensiv mit mehr Pressing spielen. Die Mentalität ist ihm besonders wichtig, deshalb kommt die neue RB-Kampagne "You Can Do Anything" gelegen. Das würde auch Marco Rose unterschreiben.

