Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER -0:0

Arminia Bielefeld vs. Borussia Dortmund | 0:0 Tore: - Aufstellung DSC Ortega - Pieper, Nilsson, Van der Hoorn, Lucoqui - Prietl, Grunner; Hartel, Doan, Klos - Schipplock Aufstellung BVB Bürki - Meunier, Hummels, Akanji, Passlack - Bellingham, Delaney - Sancho, Reus, Brandt - Hazard Gelbe Karten: Brunner (26.)

30' Damit zählen wir für die Münchener jetzt ebenfalls zwei Torschüsse. Und zumindest was die Gefahr betrifft, hat der Rekordmeister mehr zu bieten. Das aber sind bislang Kleinigkeiten, nach denen wir suchen.

31' Hartel mit dem ersten Bielefelder Abschluss! Aus 25 Metern drückt der Regisseur des DSC ab, der stramme Schuss landet aber genau bei Bürki.

30' 30 Minuten sind durch und wir schauen auf die anderen Plätze. Wir stellen fest, einzig der FC Bayern hat in Köln ein Tor geschossen. Bitter.

27' Sancho per Kopf! Und in die Arme von Ortega. Langsam, aber sicher kann man die Frage aufwerfen, ob da vorne nicht ein Norweger fehlt?

Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) in LIVE-TICKER: GELBE KARTE

26' Brunner sieht die erste Gelbe Karte im Spiel, der Rechtsverteidiger der Arminia ist unglücklich weggerutscht und hat Passlack voll am Fuß getroffen. Geht in Ordnung.

24' Der BVB mit Hacke, Spitze und so weiter im Vorwärtsgang, doch am Ende ist der Ball weg. Das kann Favre nicht gefallen haben. Uninspiriert ist die Offensive der Schwarz-Gelben nicht, doch ohne jede Durchschlagskraft.

22' Insbesondere von Marco Reus ist bis dato noch sehr wenig zu sehen, erst zwölf Ballaktionen hatte der Kapitän des BVB. Bielefeld steht gut, ich sag's, wie es ist.

20' Ein Freistoß für die Hausherren und Hartel bringt das Leder fast von der Mittellinie in Richtung Dortmunder Strafraum. Die erwartete Gefahr für Bürki bleibt aus.

18' Die Arminia hat aktuell furchteinflößende 16.9 Prozent Ballbesitz. Und genau so sieht das Spiel auf der Alm auch aus.

17' Meunier will auf der rechten Seite für Brandt durchstecken, doch der Ball wird immer länger und Brandt wird von Nilsson abgelaufen. Weiter geht's mit Abstoß.

14' Eine knappe Viertelstunde ist rum und das Spiel läuft wie erwartet. Dortmund drückt, aber die letzte Konsequenz fehlt. Und Bielefeld? Das verteidigt das 0:0.

12' Eine sehr interessante Statistik darf ich ihnen reinreichen: Seit Erling Haaland beim BVB ist, gewann die Borussia alle sieben Ligaspiele, in denen der Norweger nicht in der Startelf stand! Schlechtes Omen für den DSC?

9' Weiter ist die Arminia bemüht, hier spielerische Lösungen zu finden und das gelingt erstmals! Schipplock kommt auf der linken Seite ins Duell mit Akanji und bringt den Ball in die Box, wo Hartel das Spielgerät aber nicht entscheidend aufs Tor bringen kann.

6' Delaney prüft Ortega! Der Däne wird 20 Meter vor dem Tor nicht gestellt und kommt zum Abschluss, kurz vor Ortega setzt der Schuss nochmal auf und der Keeper muss zur Ecke parieren.

5' Dortmund stellt Bielefeld in der eigenen Hälfte hoch zu, nach einem Einwurf von Lucoqui ist der Ball direkt wieder bei der Borussia.

3' Der Schuss von Reus wird noch abgefälscht, es gibt die erste Ecke für den BVB. Gefährlich wird es aber nicht.

2' Klos kommt im Zweikampf mit Bellingham zu spät und bringt den Youngster zu Fall, das gibt die erste aussichtsreiche Freistoßposition für die Gäste.

Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) in LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Bastian Dankert gibt die Partie frei, wir gehen rein!

Vor Beginn | Angesprochen auf ein direktes Duell mit Hummels sagte der Bielefelder Stürmer in seiner typischen Manier: „Da hab ich schon Bock drauf!“ Genau so ist es, wir haben auch Bock drauf, gleich rollt der Ball in der Fußball- !

Vor Beginn | Auch heute steht Mats Hummels wieder in der Startelf der Schwarz-Gelben. Warum das erwähnenswert ist? So stand er nämlich auch beim torlosen Unentschieden zwischen Bielefeld und Dortmund im Dezember 2008 in der Startelf der Borussia! Damals hieß der Trainer noch Jürgen Klopp. Außerdem gab Bielefelds Kapitän Fabian Klos jüngst im Interview mit spox.com zu, dass Hummels zusammen mit Jerome Boateng bei der WM 2014 von ihm "richtig abgefeiert" wurde.

Vor Beginn | Lang ist's her! Die letzten Spiele zwischen der Arminia und dem BVB sind zurück datiert auf die Spielzeit 2008/09, als Bielefeld am Ende der Saison schließlich den Gang in Liga 2 antreten musste. Dennoch: Gut für die Ostwestfalen, denn auf der Alm kam Dortmund nicht über ein torloses Remis hinaus. Im Ruhrpott sah das dann schon anders aus, am 33. Spieltag ging Bielefeld damals mit 0:6 in Dortmund unter. Sebastian Kehl, heute Leiter der Lizenzspielerabteilung der Schwarz-Gelben, traf damals doppelt.

Vor Beginn | Mit dem Spiel gegen die Borussia gehen dann auch drei Hammerwochen für Bielefeld zu Ende, mit aufeinanderfolgenden Bundesligaspielen gegen die Bayern, Wolfsburg und eben den BVB. Gegen die Bayern und den VfL gab es bereits Niederlagen.

Vor Beginn | Der Tabellenstand: Trotz zahlreicher Kritik an den Leistungen der Mannschaft spielt Dortmund wie gewohnt oben mit, aktuell steht man hinter dem punktgleichen FC Bayern mit zwölf Punkten auf Rang 3. Leipzig steht mit einem Zähler Vorsprung an der Tabellenspitze. Derweil ist Bielefeld nach einem gelungenen Saisonstart und vier Punkten gegen Frankfurt und Köln zuletzt abgerutscht, nach drei Niederlagen in Folge belegt die Arminia den 14. Tabellenplatz.

Vor Beginn | Das Wichtigste zu erst: Erling Haaland fehlt dem BVB heute mit leichten Knieproblemen! Doch auch angesichts der zahlreichen englischen Wochen wirft Lucien Favre erneut die Rotationsmaschine an. Reus startet wie schon in der , heute aber in der Sturmspitze für Haaland. Passlack kommt für Guerreiro hinten links rein, auch Delaney und Bellingham besetzen die Doppelsechs neu. Hazard kommt für Reyna ins linke Mittelfeld. Doch was bleibt: Favre bleibt erneut der Dreierkette fern und bietet seine Mannschaft im 4-2-3-1 auf.

Vor Beginn | Wir erwarten erstmals in dieser Spielzeit einen Systemwechsel beim DSC, die heute mit drei Innenverteidigern und somit wohl einer Fünferkette auflaufen werden. Brunner, Nilsson, Lucoqui und Schipplock kommen gegen den BVB neu in die erste Elf der Ostwestfalen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 6. Spieltages zwischen dem Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund.

Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) in LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Arminia Bielefeld:

Ortega - Pieper, Nilsson, Van der Hoorn, Lucoqui - Prietl, Grunner; Hartel, Doan, Klos - Schipplock

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Bürki - Meunier, Hummels, Akanji, Passlack - Bellingham, Delaney - Sancho, Reus, Brandt - Hazard

Bank: Hitz - Morey, Piszczek, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Reinier, Reyna

Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund trafen letztmals im Mai 2009 in einem Pflichtspiel aufeinander. Am vorletzten Spieltag der Saison 2008/09 gewann der BVB 6-0 (H) gegen die damals auf dem Relegationsplatz stehende Arminia.

Bielefeld gewann keines seiner letzten 4 Pflichtspiele gegen Dortmund (2 Remis, 2 Niederlagen), der letzte Sieg war ein 1-0 (H) im März 2007.

Die Arminia ist seit 6 Heimspielen gegen den BVB ungeschlagen (3 Siege, 3 Remis), länger als gegen jeden andere aktuelle Bundesligisten. Dortmund gewann letztmals im Oktober 1999 ein Pflichtspiel in Bielefeld (2-0).

Borussia Dortmund gewann in der Rückrunde 2019/20 die Duelle gegen alle 3 Aufsteiger sehr deutlich: 5-1 gegen Köln, 5-0 gegen Union und 6-1 in Paderborn.

Bielefeld kassierte zuletzt 3 Niederlagen in Folge – an den ersten beiden Spieltagen hatte die Arminia noch starke 4 Punkte geholt. Die Arminia verlor damit schon ein Ligaspiel mehr als in der kompletten Vorsaison in der 2. Liga (2).

Bielefeld verlor das letzte Heimspiel mit 1-4 gegen den FC Bayern – es war die erste Bielefelder Heimniederlage im Jahr 2020 (im 11. Heimspiel).

Dortmund gewann 7 der vergangenen 8 Auswärtsspiele im Oberhaus (dazu das 0-2 in Augsburg), bei einer Tordifferenz von 16-4.

Dortmund spielte in dieser Bundesliga am häufigsten zu null (in 4 der 5 Saisonspiele), einzig der wusste die Borussia zu knacken (2-0 in Augsburg).

Bielefelds Sven Schipplock erzielte am 5. Spieltag in Wolfsburg sein erstes Bundesligator seit Mai 2017, damals für Darmstadt in Mönchengladbach. Bei 100 seiner 154 BL-Einsätze wurde er eingewechselt, 11 seiner 20 BL-Tore erzielte er als Joker.

Dortmunds Erling Haaland erzielte in seinen 20 Bundesligaspielen 18 Tore – nur Uwe Seeler gelangen in seinen ersten 20 Einsätzen mehr Treffer (19), und zwar in der ersten Bundesligasaison 1963/64.

Arminia Bielefeld vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Favres ungewisse Zukunft - BVB-Bosse spielen auf Zeit

Über die Zukunft von Lucien Favre bei Borussia Dortmund wird eifrig spekuliert. Die Verantwortlichen spielen auf Zeit.

Lucien Favre liest gerne. Zur Lektüre des Schweizers zählen aber nur ausgewählte Sachen. Von der zuletzt wieder einmal aufkommenden Kritik an seiner Person will er deshalb nichts mitbekommen haben. "Ich lese viel, aber das nicht", sagte Favre. Dass aber schon fleißig über seinen möglichen Nachfolger spekuliert wird, dürfte auch dem Trainer von Borussia Dortmund nicht entgangen sein.

Der Gladbacher Coach Marco Rose wurde ebenso als Nachfolger gehandelt wie Julian Nagelsmann von und der Salzburger Jesse Marsch. Alle drei stehen bei ihren Klubs über den Sommer hinaus noch unter Vertrag. Daher muss Favre (noch) keine schlaflosen Nächte verbringen. Rose reagierte zudem ziemlich gelassen auf solche Gerüchte. "Es ist geschrieben, und Lucien Favre muss damit ebenso umgehen wie ich. Es ist für mich einfach kein Thema, weil ich so viel zu tun habe. Deswegen kommentiere ich solche Dinge grundsätzlich nicht", sagte der 44-Jährige.

Etwas beunruhigender dürfte für den BVB-Coach vor dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky) schon die Tatsache sein, dass seine Vorgesetzten beim deutschen Vizemeister auf Zeit spielen. Favres Dreijahresvertrag endet nach der Saison, Gespräche über eine Verlängerung hat es noch nicht gegeben.

"Wir sind erst am Anfang der Saison und haben in diesem Sommer gemeinsam entschieden, dass wir die Frage zurückstellen. Wir werden sicherlich irgendwann die Gespräche führen. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt", sagte Michael Zorc vor dem Champions-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg (2:0) bei Sky. Der Sportdirektor betonte allerdings, dass "beide Seiten wissen, was man aneinander hat". Man sei jetzt schon über zwei Jahre miteinander zusammen und sei in dieser Zeit zweimal Vizemeister geworden.

Und genau darin könnte ein Problem liegen. Die Sehnsucht nach einem Titel ist groß. Die BVB-Führungsetage um Zorc und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke stellt sich natürlich die Frage, ob Favre, der Zauderer und Taktikfuchs, dafür der richtige Mann ist.

Die Zahlen sprechen für den 62-Jährigen. Seinen Schnitt von 2,15 Punkten in 73 Ligaspielen schaffte keiner seiner Vorgänger. Selbst der in Dortmund immer noch allgegenwärtige Jürgen Klopp nicht.

Dennoch bestehen Zweifel an Favre. Die Zaghaftigkeit der Mannschaft zieht sich durch seine gesamte Amtszeit. In der Champions League und im scheiterte der BVB unter ihm viermal im Achtelfinale. In der Liga gingen zwar nicht viele, aber entscheidende Spiele verloren. Die Spieler äußerten sich zuletzt durchweg positiv über ihren Chef. Ob er aber noch der richtige Trainer für das Ensemble der Hochbegabten ist, müssen die Bosse in den nächsten Wochen entscheiden. Favre wird es aus erster Hand mitgeteilt bekommen - und muss es nicht lesen.

