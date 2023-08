BVB hat offenbar Armel Bella-Kotchap auf der Liste

Bella-Kotchap ist mit Southampton abgestiegen und strebt wohl einen Wechsel an. Schlägt Borussia Dortmund zu?

WAS IST PASSIERT? Armel Bella-Kotchap vom FC Southampton könnte offenbar in die Bundesliga zurückkehren: Wie Sport1 berichtet hat Borussia Dortmund Interesse an dem Innenverteidiger.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge ist Bella-Kotchap der Top-Kandidat des BVB für eine Verstärkung in der Abwehr. Es soll auch schon Gespräche mit dem zweimaligen deutschen Nationalspieler geben, die sogar relativ weit fortgeschritten seien.

Bella-Kotchap war vergangenen Sommer vom VfL Bochum nach Southampton gewechselt, wo er noch bis 2026 unter Vertrag steht. Nach dem Abstieg des Klubs aus der Premier League können sich aber sowohl Southampton als auch Bella-Kotchap einen Wechsel in diesem Sommer offenbar gut vorstellen. Die Ablösesumme für den 21-Jährigen würde wohl bei rund 20 Millionen Euro liegen.

WIE GEHT ES WEITER? Ob ein Transfer Bella-Kotchaps tatsächlich zustande kommen kann, muss laut Sport1 aber noch abgewartet werden. So wolle der BVB zuvor möglichst noch gut bezahlte Spieler wie Thomas Meunier oder Thorgan Hazard abgeben, um finanziellen Spielraum zu schaffen.

Als Alternative zu Bella-Kotchap wird indes Stefan Lekovic von Roter Stern Belgrad gehandelt. Auch an dem 19-jährigen Serben hat der BVB wohl Interesse.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Bella-Kotchap, der bei der WM 2022 in Deutschlands Kader stand, hatte vergangene Saison 24 Premier-League-Spiele für Southampton absolviert. Wenn er fit war, war er bei den Engländern meist gesetzt.