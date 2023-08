BVB: Thorgan Hazard weckt offenbar das Interesse der AS Monaco

Thorgan Hazard könnte Borussia Dortmund offenbar verlassen. Aus der Ligue 1 soll es Interesse am Belgier geben.

WAS IST PASSIERT? Thorgan Hazard steht bei Borussia Dortmund schon lange auf der Abgangsliste, nun könnte sich aus Sicht des Vereins endlich ein Transfer anbahnen. Laut Sport1 ist die AS Monaco an einer Verpflichtung des Belgiers interessiert.

WAS IST DER HINTERGRUND? Das Team aus der Ligue 1 hat demnach bereits Kontakt zur Spielerseite aufgenommen, stellt aber in Frage, ob Hazard selbst zu den Monegassen wechseln will. Der 30-Jährige verbrachte das vergangene halbe Jahr leihweise bei der PSV Eindhoven und hat beim Vize-Meister einen Vertrag bis 2024.

DIE BILDER ZUR NEWS:

Getty Images

imago images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Hazard kam während seiner Leihe in Eindhoven auf 13 Einsätze, erzielte zwei Tore und eine Vorlage.