Bundesliga: Wann findet die Relegation statt? Termin, Modus, Teams, Übertragung - alle Infos

Wer darf nächste Saison in der Bundesliga spielen? Goal liefert hier alle Informationen rund um die Relegation der höchsten deutschen Spielklasse.

Die Saison 2019/20 neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu und die hat ihre Teams für die neue Spielzeit schon fast beisammen. Nur wenige Entscheidungen stehen noch aus, vor allem die Frage nach den Auf- und Absteigern beschäftigt die Fans. Die Relegation steht kurz bevor, hier erhaltet Ihr alle Informationen.

Mit dem (Deutscher Meister) und Arminia Bielefeld (Deutscher Zweitligameister) wissen wir bereits die beiden Mannschaften, die in ihrer Liga in diesem Jahr die besten Teams stellten. Doch in der Bundesliga steht in diesem Jahr mit ein Bundesliga-Dino kurz vor dem Abstieg, während der Nord-Rivale vom den Aufstieg zu verpassen droht.

Bundesliga-Relegation 2019/20, hier bekommt Ihr alle Details zu Termin, Modus, Mannschaften, Übertragungen rund um die Entscheidungsspiele im deutschen Profigeschäft.

Bundesliga: Wann findet die Relegation statt?

Datum des Hinspiels (Anstoß) Donnerstag, 2. Juli 2020 | Uhrzeit wird noch bekanntgegeben Datum des Rückspiels (Anstoß) Sonntag, 6. Juli 2020 | Uhrzeit wird noch bekanntgegeben Beteiligte Teams Tabellen-16. der Bundesliga vs. Tabellen-3. der

Während für die Bundesliga bereits am 2. bzw. 6. Juli 2020 entschieden wird, wer kommende Saison in der Erstklassigkeit spielen darf, ist es bei der Relegation zur 2. Bundesliga ein etwas anderes Muster.

Welche Mannschaft in der Spielzeit 2020/21 in der 2. Liga aufläuft wird in den beiden Spielen am 7. bzw. 11. Juli 2020 (Montag bzw. Freitag) entschieden. Hier werden beide Duelle um 18.15 Uhr angepfiffen.

Bundesliga-Relegation: Welcher Modus wird gespielt?

In der Bundesliga-Relegation geht es um alles, die Mannschaften wollen unbedingt die Klasse halten bzw. - auf der Gegenseite - den Sprung in die höchste deutsche Spielklasse schaffen. Doch welcher Modus wird überhaupt gespielt?

Wie bereits erwähnt trifft der 16. der Bundesliga auf den Dritten der 2. Bundesliga, und das in einem Hin- bzw. Rückspiel. Der Sieger des Duells darf nach den beiden Begegnungen den 18. Bundesligisten für die Saison 2020/21 mimen.

Mehr Teams

Die wichtigste Regel ist die Auswärtstorregel, welche auch im Europapokal angewandt wird. Diese besagt, dass bei Gleichstand der Tore die auswärts erzielten Treffer mehr wert sind als die, die zu Hause erzielt wurden. Nach Ende der regulären Spielzeit ist noch keine Entscheidung gefällt? Dann wird in 15 Minuten (2x) Verlängerung und notfalls einem Elfmeterschießen der Sieger ermittelt.

Bundesliga-Relegation: Welche Teams sind beteiligt?

Noch steht es in den zwei Relegationsformaten nicht fest, welche Teams letztendlich in die entscheidenden Duelle um die Bundesliga-Zugehörigkeit müssen. Doch wir können Euch vorab schon einmal sagen, welche Mannschaften drauf und dran sind, in die Bundesliga-Relegation zu müssen.

Relegation zur Bundesliga: Diese Teams sind betroffen

In der 1. Bundesliga ist es ein Zweikampf um den Relegationsplatz 16. Aktuell hat diesen mit 30 Punkten inne, der SV Werder Bremen ist zwei Punkte dahinter auf dem 17. Tabellenplatz angesiedelt. Die Fortunen spielen am letzten Spieltag bei Aufsteiger , Werder muss gegen den ran.

Da Bremen ein deutlich schlechteres Torverhältnis hat, muss Grün-Weiß seinerseits die Kölner besiegen und zeitgleich darauf hoffen, dass Düsseldorf an der Alten Försterei verliert. Ansonsten würde Bremen direkt runtergehen, Düsseldorf wäre der Relegationsteilnehmer.

Seitens der 2. Bundesliga sind drei Teams im Rennen: Der hat die eindeutig beste Ausgangslage, da die Schwaben auf Platz 2 liegend (58 Punkte) drei Zähler vor dem liegen. Zudem hat der VfB das deutlich bessere Torverhältnis. Deutlich enger geht es da schon zwischen dem FCH und dem Hamburger SV (54 Zähler) zu. Der HSV spielt am letzten Spieltag gegen den , Heidenheim gastiert bei Meister Bielefeld.

Nach aktuellem Stand würde Düsseldorf in der Relegation auf Heidenheim treffen. Doch der letzte Spieltag der beiden Ligen am Samstag bzw. Sonntag wird Aufschluss darüber geben, wer die Relegationsspiele bestreitet.

Relegation zur 2. Bundesliga: Diese Teams sind betroffen

Auch im Kampf um den Verbleib in der 2. Bundesliga geht es heiß her. Der KSC ( ) kämpft mit dem um Tabellenplatz 16. Derzeit liegt der Club zwei Punkte vor den Badenern. Auf dem Papier hätten auch Wiesbaden (31) und Dresden (31) noch Chancen auf den Relegationsplatz, doch das Torverhältnis beider Teams ist wohl zu schlecht.

In der hat sich in der Rückrunde eine interessante Konstellation ergeben. Nie zuvor war diese Liga so ausgeglichen wie in dieser Saison, am Ende könnte sogar der FC Bayern München II ganz oben stehen. Da die Regularien allerdings besagen, dass die Bayern-Amateure nicht aufsteigen dürfen, würde der Tabellenvierte in die Relegation kommen. Die 3. Liga hat allerdings noch drei ganze Spieltage zu gehen.

Aktuell haben folgende Teams noch Chancen auf die Relegation zur 2. Bundesliga:

04



Hansa Rostock

Waldhof Mannheim

Meppen



(SpVgg Unterhaching)

Bundesliga-Relegation: Die Ergebnisse aus den letzten fünf Jahren

Saison Bundesliga (16.) 2. Bundesliga (3.) Ergebnis nach Hin- und Rückspiel 2018/19 VfB Stuttgart Union Berlin 2:2 (Union wegen der Auswärtstorregel aufgestiegen) 2017/18 4:1 2016/17 VfL Wolfsburg Eintracht Braunschweig 2:0 2015/16 1. FC Nürnberg 2:1 2014/15 Hamburger SV Karlsruher SC 3:2 n. V.

Bundesliga-Relegation: Wo werden die Spiele live im TV und LIVE-STREAM gezeigt?

Die Frage nach der Bundesliga-Relegation am Saisonende hat natürlich auch immer zwei Seiten. Einerseits wollen zahlreiche Fans wissen, wann die Bundesliga-Relegation überhaupt stattfindet, andererseits geht es dann auch darum, wo die Spiele live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen werden.

Hier bekommt Ihr einen kurzen Überblick über die Übertragung der Spiele in voller Länge. Wollt Ihr detaillierte Informationen? Dann lest Euch den separaten Artikel auf unserer Seite durch.

Bundesliga-Relegation live im TV und LIVE-STREAM sehen: So funktioniert's

Egal welche Teams schlussendlich gegeneinander spielen, um den 18. Teilnehmer der Bundesligasaison 2020/21 auszuspielen, der Ismaninger Streamingdienst ist live mit dabei.

DAZN zeigt / überträgt beide Spiele der Relegation in voller Länge im LIVE-STREAM. Sowohl am 2. als auch am 6. Juli könnt Ihr dort live verfolgen, wer sich die Bundesliga-Zugehörigkeit sichert. Und das Beste kommt erst noch: Mit dem DAZN für jeden Neukunden offerierten Gratismonat seid Ihr live und sogar kostenlos mit dabei. Hier bekommt Ihr alle Infos zu DAZN, dem dort vorhandenen Programm und den Kosten, wenn der Probemonat einmal vorbei ist.

Auch die Relegation zur 2. Bundesliga wird in voller Länge bei DAZN gezeigt / übertragen. Hier hat jedoch auch das ZDF Übertragungsrechte für die Begegnungen.