Schalke 04 vs. Mainz 05 im LIVE-TICKER: Die Bundesliga heute live verfolgen - 0:0

Der FC Schalke 04 empfängt den FSV Mainz 05 am Freitagabend in der Bundesliga. Goal begleitet das Spiel heute in voller Länge im LIVE-TICKER.

Der heutige Freitagabend steht ganz im Sinne des Abstiegskampfes, wenn der FC Schalke 04 und der FSV Mainz 05 aufeinandertreffen. Um 20.30 Uhr beginnt der 24. Spieltag der Bundesliga heute.

Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften endete 2:2-Unentschieden. Mittlerweile haben die Mainzer aber bereits acht Punkte Vorsprung auf S04. Die Königsblauen sind das Tabellenschlusslicht der Liga, man hat bisher nur neun Zähler gesammelt.

Schalke 04 vs. Mainz 05 Halbzeit - 0:0 (0:0) Tore - Aufstellung Schalke 04 Rönnow - Becker, Mustafi, Thiaw - William, Serdar, Kolasinac, Calhanoglu - Bozdogan - Raman, Hoppe Aufstellung Mainz Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa, Kohr, Barreiro, Mwene - Latza - Szalai, Burkhardt Gelbe Karten Kolasinac (9.)

Schalke 04 vs. Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45.+1. | Ohne Nachspielzeit geht es in die Kabinen. Noch keine Tore im Spiel Schalke gegen Mainz.

45. | Szalai verpasst den Ball beim Versuch eines Kopfballs nach einer Linksflanke von Niakhite nur ganz knapp. Wieder viel Glück für Schalke in dieser Szene.

44. | Schalke dürfte angesichts des Spielverlaufs in den vergangenen zehn Minuten froh sein, wenn der erste Durchgang gleich vorbei ist.

42. | Die nächste Möglichkeit für die 05er: Adam Szalai hat an der Sechzehnergrenze viel Platz, da die Schalker zu zögerlich attackieren. Der Rechtsschuss des Mainzer Angreifers aus 17 Metern fliegt ganz knapp rechts am oberen Toreck vorbei.

40. | Mainz übt weiter viel Druck aus in der Nähe des Schalker Strafraums. Die Gastgeber haben große Mühe, die Gäste am Eindringen in die Box zu hindern.

38. | Gute Gelegenheit für Mainz: Nach einer flachen Hereingabe von Da Costa rutscht Barreiro am Fünfer zum Ball. Die Kugel erwischt er aber nicht richtig und so rollt sie knapp links am Tor vorbei.

37. | Zweimal blieb Schalke im Fußballjahr 2021 ohne Gegentor: Hoffenheim wurde mit 4:0 besiegt, gegen Union Berlin gab es ein 0:0.

35. | Mainz fährt das Pressing immer wieder in Wellen hoch. Aktuell drücken die 05er wieder stärker in der Hälfte der Königsblauen. Schalke kommt wieder nur schwerlich kombinierend hinten raus. Schnelle Angriffe gibt es vom S04 nicht zu sehen in dieser Phase des Spiels.

34. | Serdar kommt beim Kampf um den Ball mit Bell im Mittelkreis etwas zu spät. Schiri Brych entscheidet auf Freistooß, belässt es aber bei einer Ermahnung.

33. | Die Statistik weist bisher erst einen Ball aus, der aufs Tor kam - das war der Kopfball von Mustafi nach einer Ecke für Schalke (18.). Die drei Abschlussversuche verfehlten allesamt ihr Ziel.

31. | Schalke ist ja mit bisher erst 16 Saisontoren das offensiv schwächste Team der Liga nach den ersten 22 Spieltagen. Mainz kommt genau wie Augsburg auf 23 Treffer - neben Schalke haben nur Köln (21) und Bielefeld (18) weniger erzielt in dieser Saison.

30. | Allerdings sind auch die Mainzer am eigenen Strafraum meist Herr der Lage, wenn denn die Schalker überhaupt mal bis dorthin durchstoßen. Das 0:0 ist bisher das logische Ergebnis.

28. | Schalke verteidigt bis jetzt zweikampfstark und fair, sodass Mainz eigentlich gar nicht an der Abwehrkette der Gelsenkirchener vorbei kommt. Gefährliche Flanken in die Box jedenfalls müssen die Grammozis-Schützlinge kaum klären.

26. | Die Mainzer bekommen nun die zweite Ecke in diesem Spiel zugesprochen. Schalke blockt mit Calhanoglu die Hereingabe von Latza auf Höhe des ersten Pfostens ab.

25. | Mehr als die Hälfte der ersten Halbzeit ist vorbei. Bei beiden Teams stimmt der Einsatz - aber spielerisch hapert es doch ziemlich. Vor allem klappt das schnelle Umschalten nach Balleroberungen nicht.

23. | Bundesliga-Debütant Calhanoglu ist mit 20 Ballaktionen bisher schon gut ins Spiel der Gelsenkirchener eingebunden im Mittelfeld.

21. | Kohr kommt nach einem Zuspiel von Mwene von außerhalb des Strafraums zum Schuss mit rechts, aber der Ball fliegt weit am Gehäuse des S04 vorbei. Rönnow muss da nicht eingreifen.

21. | Mainz hat große Probleme, den Ball über längere Zeit in den eigenen Reihen zu halten. Die Passquote bei den Rheinhessen beträgt bisher nur knapp 70 Prozent ...

19. | Beide Mannschaften ziehen ihre Formationen jetzt etwas weiter auseinander, um das Flügelspiel für Aufbau und Angriffe zu nutzen. Das gibt den Spielern mehr Raum - und so kommen beide Teams auch ab und an schneller durch bis an den Sechzehner.

17. | Großchance für Schalke nach einer Ecke: Bozdogans Hereingabe von links erwischt Mustafi sechs Meter vor dem Tor freistehend, aber Zentner wehrt auf der Linie mit einem Fuß stark reagierend ab.

16. | Die ersten 15 Minuten sind vorbei. Mainz gewinnt etwas mehr Zweikämpfe (55 Prozent), Schalke hat ein etwas größeres Plus beim Ballbesitz (65 Prozent).

15. | Mainz-Schlussmann Zentner hebt ab zu einer Flugeinlage, um den Ball nach einer weiten Flanke von links von Calhanoglu abzufangen. Er löst die Aufgabe souverän.

14. | S04-Keeper Rönnow fängt in der Nähe des Fünfers den Ball ab, der bei einem Standard der Gäste aus dem linken Halbfeld hoch in die Box geschlagen wird.

13. | Schalke betreibt viel Aufwand, um aus der eigenen Hälfte herauszukommen. Mainz hält pressend den Druck hoch. Das Resultat sind viele Zweikämpfe im Mittelfeld. Torraumszenen und Abschlüsse gab es bisher noch gar nicht.

11. | Das erste Highlight der Partie: Schalke übersteht den Standard schadlos.

10. | Bozdogan klärt hinten links zu einer Ecke für Mainz.

Schalke 04 vs. Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

9. | Für ein Foul an Kohr ebenfalls in der Nähe der Mittellinie sieht Sead Kolasinac jetzt früh in dieser Partie Gelb. Es ist seine dritte Verwarnung in dieser Saison die für "Seo" ja auf Schalke erst in der Rückrunde begann.

8. | Die Mainzer erhöhen den Druck im Pressing in der gegnerischen Hälfte. Schalke hat große Mühe, sich aus der Abwehr heraus nach vorne zu kombinieren.

7. | Jetzt begeht Kolasinac ein Foul im Mittelkreis an Barreiro Martins, um so einen Konter der Gäste durchs Zentrum zu stoppen.

6. | Das Geschehen spielt sich zunächst vor allem im Mittelfeld ab.

4. | Schalke ordnet sich in einem 3-5-2 auf dem Spielfeld ein. Kolasinac bildet dabei mit Serdar eine Doppelsechs. Schalke will das Zentrum dicht machen und dort sehr kompakt auftreten. Mainz müsste also den Weg über die Flügel suchen im Offensivspiel.

2. | Viele laute Kommandos zu Beginn auf dem Platz. Beide Teams suchen ihre Positionen und Abstände auf dem Rasen. Schalke lässt den Ball durch die eigenen Reihen laufen, Mainz läuft nicht zu offensiv an im Pressing.

1. | Das Spiel beginnt.

Schalke 04 vs. Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: ANPFIFF

vor Beginn | Die Teams kommen jetzt auf den Rasen. Kapitän bei Schalke ist Kolasinac, Latza ist der Spielführer der Mainzer.

vor Beginn | Harit kann nicht spielen, für ihn beginnt Bozdogan.

vor Beginn | Passend zum Spiel, das zwischen Bundesliga und 2. Liga pendelt, sind mit Felix Brych aus der Bundesliga-Stadt München und dem VAR aus der Zweitliga-Stadt Hamburg auch die Unparteiischen ausgewählt.

vor Beginn | Offenbar hat sich Amine Harit beim Aufwärmen verletzt. Ob er gleich auflaufen kann, ist noch nicht bekannt.

vor Beginn | Viel mehr muss man vor dem Anpfiff eigentlich gar nicht schreiben. Mainz ist gegen den Krisenclub gleichzeitig in einer beneidenswerten und in einer unangenehmen Lage: Die 05er würden im Falle einer Niederlage heute auch in den restlichen zehn Partien bis zum Saisonende alle Chancen auf den Klassenverbleib haben. Aber: Schalke dürfte eben als angeschlagener Gegner heute auch absolut unberechenbar sein. Laufen die Königsblauen total verunsichert auf - oder mit der Haltung: "Wir haben nichts mehr zu verlieren, also spielen wird auf Sieg und holen uns drei Punkte"? Alles scheint möglich. In knapp zehn Minuten geht es los ...

vor Beginn | Das Hinspiel endete 2:2 - zwei oder mehr Tore in einer Partie gelangen den Gelsenkirchenern in dieser Saison in der Liga bis heute nur dreimal. Brosinski und Mateta hatten Mainz zweimal vom Elfmeterpunkt in Führung gebracht, Uth und ein Eigentor von St. Juste sorgten aber zweimal für den Ausgleich des S04.

vor Beginn | Die Tage seit dem 1:5 in Stuttgart am vergangenen Samstag sind in die Schalker Vereinsgeschichte eingegangen: Trainer Christian Gross ist nach nur acht Wochen im Amt schon wieder Geschichte, nun soll Dimitrios Grammozis als Coach Nummer 5 in dieser Saison die Spielzeit zumindest vernünftig zu Ende bringen. Wie viele Schalker noch an den Klassenverbleib glauben, ist nicht bekannt. Noch aber sagen die Verantwortlichen und die Spieler: So lange rechnerisch noch eine Rettung möglich ist, sind wir noch nicht abgestiegen. Ob sie ihren Optimismus auch nach den heutigen 90 Minuten noch an den Tag legen können, hängt nur vom Ergebnis ab.

vor Beginn | Mainz hat seine Situation im Kampf gegen den Abstieg im vergangenen Monat klar verbessert: Sieben Punkte holte das Svensson-Team aus vier Partien. Bis auf den Dämpfer zuletzt gegen Augsburg (0:1) können die Rheinhessen mit der Rückrunde sehr zufrieden sein: Mit zehn Punkten holte man hier fünfmal so viele Punkte wie die Schalker. In der gesamten Hinrunde hatten die Mainzer nur sieben Zähler gesammelt.

vor Beginn | Viel brisanter als am heutigen Abend auf Schalke könnte ein Aufeinandertreffen zweier vom Abstieg bedrohter Teams in der Bundesliga ja kaum sein: Der S04 ist abgeschlagener Tabellenletzter, der Rückstand auf die 05er, die auf Rang 17 liegen, beträgt elf Spieltage vor dem Saisonende acht Punkte. Und während die Mainzer nur einen Zähler hinter dem rettenden Rang 15 zurückliegen, sind es bei den Königsblauen bereits neun. Heißt übersetzt: Schalke hat heute wohl die letzte Chance, die Hoffnung auf den Klassenverbleib noch am Leben zu halten. Und zwar mit einem Sieg.

vor Beginn | Im Team der Gäste gibt es nach dem 0:1 gegen Augsburg am vergangenen Spieltag zwei Veränderungen: Kohr beginnt im Mittelfeld für Stöger, im Sturm spielt Burkardt für den verletzten Onisiwo. Ebenfalls verletzt nicht im Kader ist weiter Edimilson Fernandes, immerhin auf die Bank geschafft hat es Robin Quaison. Mainz dürfte auch heute in einem 3-5-2 agieren. Gegen den Ball wird daraus in der Defensive dann eine 5-3-2- bzw. 5-4-1-Formation.

vor Beginn | So beginnt Mainz das Spiel: Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - Da Costa, Kohr, Barreiro Martins, Latza, Mwene - Szalai, Burkardt. Trainer: Svensson.

vor Beginn | Dimitrios Grammozis bietet bei Schalke in seinem ersten Spiel als verantwortlicher Cheftrainer mit Kerim Calhanoglu einen 18-Jährigen als Bundesliga-Debütanten im Mittelfeld auf. Im Tor beim S04 steht Frederick Rönnow anstelle von Michael Langer. Der 28-Jährige agierte zuletzt beim 1:4 in Mönchengladbach am 9. Spieltag bei den Gelsenkirchenern zwischen den Pfosten. Nach dem 1:5 in Stuttgart fehlen heute zunächst Stambouli und Mascarell, die beide auf der Bank sitzen. Wahrscheinlich ist ein 4-4-2, möglich aber auch ein 4-3-3.

vor Beginn | Das ist die Aufstellung der Hausherren aus Gelsenkirchen: Rönnow - Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac - Serdar, Calhanoglu, Harit - William, Hoppe, Raman. Trainer: Grammozis.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 24. Spieltages zwischen dem FC Schalke 04 und dem FSV Mainz 05.

Schalke 04 vs. Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Aufstellung Schalke 04:

Rönnow - Becker, Mustafi, Thiaw, Kolasinac - Serdar - William, Harit, Calhanoglu, Raman - Hoppe

Aufstellung Mainz 05:

Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa, Kohr, Barreiro, Mwene - Latza - Szalai, Burkhardt

Schalke 04 vs. Mainz 05 im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Gegen keinen anderen aktuellen Bundelsigisten hat der FC Schalke 04 so eine hohe Siegquote (59%) und so einen hohen Punkteschnitt pro Bundesliga-Spiel (2.0) wie gegen den 1. FSV Mainz 05.

Bei keinem anderen Team verlor der 1. FSV Mainz 05 mehr Bundesliga-Auswärtsspiele als beim FC Schalke 04 (11, wie beim FC Bayern). Unter allen BL-Teams, bei denen der FSV mindestens 5-mal auswärts antrat, ist die Niederlagenquote nur bei RB Leipzig höher (80%) als in Gelsenkirchen.

Gegen kein anderes Team blieb der 1. FSV Mainz in der Bundesliga so oft torlos wie gegen den FC Schalke 04 (15-mal). Gegen kein anderes Team, gegen welches die Rheinhessen mindestens 10-mal im Oberhaus antraten, hat der FSV so einen niedrigen Toreschnitt pro BL-Spiel wie gegen S04 (0.8).

Mit Schalke 04 und Mainz 05 trifft in diesem Duell der Letzte auf den Vorletzten in der Bundesliga. In den letzten 3 solchen Duellen ist der Tabellenvorletzte unbesiegt (2 Siege, 1 Remis), in den 6 Spielen davor blieb der 18. ungeschlagen (4Siege, 2 Remis).

Schalke 04 ist nun seit 8 Bundesliga-Spielen ohne Sieg (6 Niederlagen, 2 Remis) und ist mit 9 Zählern erst das 2. Team in der BL-Geschichte mit weniger als 10 Punkten nach 23 Spielen (Tasmania Berlin, 5 Punkte 1965/66).

Auswärts ist Mainz 05 in der Bundesliga seit 2 Spielen ungeschlagen (1 Sieg, 1 Remis), eine solch lange Serie hatten die Mainzer zuletzt im Mai/Juni 2020 (damals 4).

Schalke 04 gewann nur eines der ersten 23 Bundesligaspiele dieser Saison, noch nie waren es zu diesem Zeitpunkt weniger als 4 (1982/83). Diesen Sieg fuhren die Knappen jedoch zu Hause ein (4-0 gegen die TSG Hoffenheim).

Mit nun 17 Punkten aus den ersten 23 Bundesligaspielen dieser Saison spielt Mainz 05 weiterhin seine schwächste BL-Saison der Vereinshistorie. Die 14 Niederlagen wurden zu diesem Zeitpunkt nur in der Vorsaison überboten (15).

Schalke 04 schoss in den letzten 8 Bundesligaspielen so viele Tore, wie beim 4-0 gegen die TSG Hoffenheim Anfang Januar (4). Insgesamt trafen die Knappen in dieser Saison 12-mal gar nicht, das ist Ligahöchstwert und so oft wie zuvor zu diesem Zeitpunkt nur 1965/66 (auch 12-mal).

Im letzten Bundesligaspiel nahm Schalke 04 3 der 5 Gegentore nach Eckbällen hin. Insgesamt stehen die Knappen bei 24 Gegentoren nach Standards und 14 nach Eckbällen, beides mit Abstand BL-Höchstwerte!

3 der letzten 4 Bundesligatore des 1. FSV Mainz 05 erzielten Einwechselspieler, unter den davor ersten 19 Saisontoren davor waren nur 2 Jokertore. Schalke 04 erzielte in dieser Saison nur ein Jokertor, niedrigster Wert der BL.

Schalke 04 vs. Mainz 05 im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Wenn es ein Spiel der allerletzten Chance gibt, dann ist es dieses. Schalke 04 empfängt mit dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis Mainz 05 und seinen ungeliebten Ex-Manager Christian Heidel.

Gelsenkirchen (SID) Christian Heidel kann froh sein, dass dieses Schalke-Spiel des allerallerletzten Strohhalms ohne Fans stattfindet. Beim Debüt von Dimitrios Grammozis , dem fünften Trainer der Königsblauen in einer absurd chaotischen Saison, ist Heidel mit dem FSV Mainz 05 zu Gast - der Mann, von dem sie in Gelsenkirchen sagen, er habe den gigantischen Scherbenhaufen, in dem sich seitdem alle die Füße blutig treten, maßgeblich mit zu verantworten.

Christian Heidel, der Architekt des Untergangs? Vor dem brisanten Wiedersehen am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) wäscht der frühere Schalker und jetzige Mainzer Sportvorstand seine Hände in Unschuld. Dabei hat er 160 Millionen Euro für die Mannschaft ausgegeben, die nun ungebremst auf die 2. Liga zurast. Die Liste seiner teuren Transferflops ist lang.

"Nach mir wurden viele Spieler gekauft, Trainer gewechselt und Strukturen verändert. Zehn Monate nach meinem Abschied war Schalke Dritter in der Bundesliga, und alle waren voller Euphorie", sagte Heidel der Sport Bild. "Da kam keine Kritik, alles war prima. Dann erst begann die Talfahrt."

Angesichts von 26,5 Millionen Euro für Breel Embolo, der dann für einen Bruchteil an Borussia Mönchengladbach verscherbelt wurde, wirkt das auf viele Schalker wie Hohn. Da wären ja auch noch 19 Millionen für den später mehrfach suspendierten Nabil Bentaleb, 16 für Sebastian Rudy, der längst wieder für die TSG Hoffenheim spielt, oder neun Millionen für das vermeintliche Supertalent Rabbi Matondo, das nun in der zweiten englischen Liga kickt.

Heidel (57), der Schalke im März 2019 verließ, wehrt sich gegen eine einseitige Sichtweise. "Ja, es hat nicht jeder Transfer gepasst. Aber 2018 waren wir Vize-Meister. Wir haben Champions League gespielt, den höchsten Umsatz und den höchsten Gewinn aller Zeiten gemacht", sagte er. Ganz Schalke habe gefeiert: "Wir waren auf dem richtigen Weg."

Das Schiedsrichtergespann für #S04M05 :



👨‍✈️ Dr. Felix Brych

🚩 Mark Borsch

🚩 Stefan Lupp

4⃣ Sören Storks

📺 Tobias Stieler

📺 Marco Achmüller #S04 | 🔵⚪ | #Bundesliga — FC Schalke 04 (@s04) March 5, 2021

Heidel kann für sich reklamieren, dass seine Nachfolger es auch nicht besser gemacht haben, teils sogar noch schlimmer. Und doch hat er Schalke 04 einen großen Teil der Gewichte umgehängt, die den Traditionsklub scheinbar unaufhaltsam in den Abgrund ziehen.

Es ist an Grammozis, die Schalker irgendwie von dieser Last zu befreien. Entweder jetzt, was unwahrscheinlich bis unmöglich erscheint, oder eben nach der Abwicklung eines Abstiegs in Würde. Er sei "voller Überzeugung", sagte Grammozis, trotz aller Personalsorgen: "Ich kann es kaum erwarten, die Jungs auf dem Platz loszulassen."

Christian Heidel hat sich nach dem kraftraubenden Abenteuer Schalke eine Auszeit genommen. Kurz vor dem Jahreswechsel kehrte er als großer Hoffnungsträger nach Mainz zurück, wo er vor seinem Abschied rund ein Vierteljahrhundert lang die Geschicke äußerst erfolgreich bestimmt hatte. Und siehe da: Es gibt eine Aufbruchsstimmung. Nur ein Punkt trennt die Mainzer von Rang 15 - für Schalke sind es neun.

"Wir sind zufrieden, dass wir den Umschwung geschafft gaben", sagte Heidel: "Aber es gibt keinen Grund, sich auf die Schulter zu klopfen. Wir sind auf einem Abstiegsplatz." Die Schalker würden dennoch jederzeit tauschen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Schalke : Rönnow (Langer) - Becker, Thiaw, Mustafi, Kolasinac - Stambouli, Mascarell - Raman, Harit, Serdar - Hoppe. - Trainer: Grammozis

: Rönnow (Langer) - Becker, Thiaw, Mustafi, Kolasinac - Stambouli, Mascarell - Raman, Harit, Serdar - Hoppe. - Trainer: Grammozis Mainz : Zentner - St. Juste, Bell, Niakhate - da Costa, Kohr, Mwene - Latza, Stöger - Glatzel, Onisiwo. Trainer: Svensson

Schalke 04 vs. Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: Die Tabelle der Bundesliga auf einen Blick

Platzierung Team Spiele Tordifferenz Punkte 13. FC Augsburg 23 -12 26 14. 1. FC Köln 23 -20 21 15. Hertha BSC 23 -16 18 16. Arminia Bielefeld 23 -23 18 17. Mainz 05 23 -21 17 18. FC Schalke 04 23 -45 9

Schalke 04 vs. Mainz 05 heute im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick