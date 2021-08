Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. VfB Stuttgart? Die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Am 2. Spieltag der Bundesligasaison 2021/22 treffen RB Leipzig und der VfB Stuttgart aufeinander. Goal sagt, wie das Spiel übertragen wird.

Der zweite Spieltag der Bundesligasaison 2021/22 steht an! Am Freitag wird das Fußballwochenende eröffnet, RB Leipzig und der VfB Stuttgart stehen sich in der Red Bull Arena gegenüber. Los geht's um 20.30 Uhr.

Der VfB ist furios in die Saison gestartet: 5:1 stand es am Ende nach dem Schützenfest zu Hause gegen Aufsteiger Greuther Fürth - für mindestens eine Woche befanden sich die Stuttgarter also auf dem ersten Tabellenplatz.

Ganz anders sieht die Situation im Osten aus: RB musste sich überraschend mit einer 0:1-Niederlage beim FSV Mainz 05 abfinden, es ist der erste sportliche Rückschlag für Neu-Trainer Jesse Marsch in dieser jungen Saison.

Zwei offensivfreudige Mannschaften treffen am Freitag aufeinander. Schafft Leipzig den ersten Saisonsieg oder baut Stuttgart die Tabellenführung vorübergehend aus? Goal erklärt, wer am Freitag die Bundesliga zeigt / überträgt.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. VfB Stuttgart am Freitag? Die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM

Begegnung RB Leipzig vs. VfB Stuttgart Datum Freitag, 20. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Red Bull Arena | Leipzig

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig gegen VfB Stuttgart LIVE im TV? Die Bundesliga im Fernsehen

Es ist die beste deutsche Liga - der torreiche erste Spieltag verspricht eine spannende neue Saison. Gerade die Niederlage der Leipziger und das Unentschieden des Top-Favoriten aus München hat am vergangenen Wochenende für Aufsehen gesorgt.

Es verwundert also nicht, dass viele Anhänger:innen auch an diesem zweiten Spieltag die Bundesliga LIVE verfolgen wollen. Aber wird die Begegnung zwischen RB Leipzig und dem VfB Stuttgart überhaupt im TV gezeigt?

Wer zeigt RB Leipzig gegen VfB Stuttgart? Kein TV-Sender überträgt am Freitag die Bundesliga

Schlechte Nachrichten für alle Fans: Nein, kein TV-Sender überträgt am Freitag die Bundesliga LIVE. Egal ob Pay-TV (Sky, MagentaSport) oder Free-TV (Sat1, ARD, ZDF, Sport1) - die deutschen Fernsehsender haben sich keine Rechte an der Begegnung gesichert.

Den Kopf in den Sand stecken sollten die Anhänger:innen aber noch nicht - es gibt nämlich eine Möglichkeit! Dabei gibt es sogar die Gelegenheit, das Spiel kostenlos zu verfolgen, ihr solltet diesen Artikel also aufmerksam bis zum Ende durchlesen.

DAZN überträgt die Bundesliga! So seht ihr Spitzensport kostenlos

Besagter Anbieter, welcher RB Leipzig vs. VfB Stuttgart am Freitag überträgt, ist DAZN: Der Streamingdienst aus Ismaning bei München hält die Rechte an allen Freitagsspielen der diesjährigen Bundesligasaison - also auch an diesem Freitag!

Der beliebte Streamingdienst, der erst seit 2016 auf dem Markt ist, darf also wieder zum Einsatz kommen. Mit von der Partie sind unter anderem Freddy Harder und Benny Lauth.

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig vs. VfB Stuttgart am Freitag im LIVE-STREAM? So wird die Bundesliga im Internet übertragen

DAZN gibt es zwar erst seit wenigen Jahren, der Streamingdienst gehört jetzt aber schon zu den bekanntesten und beliebtesten auf dem deutschen Markt. Wir schauen uns den Anbieter etwas genauer an.

DAZN ist mehr als nur Bundesliga: Von der Champions League bis Olympia

Gerade im Fußball hat DAZN ein riesiges Angebot, nicht nur die Bundesliga spielt hier eine Rolle: Auch Champions League, Serie A, Ligue 1, LaLiga oder die portugiesische Liga NOS werden hier LIVE und exklusiv übertragen - aber das ist noch lange nicht alles.

DAZN spezialisiert sich nicht nur auf eine Sportart, sondern bietet ein buntes Potpourri an Events an: Sei es Handball, Motorsport, Basketball, Darts, Leichtathletik, American Football und vieles mehr: Jeder Sportfan dieser Welt fühlt sich bei diesem Programm zu Hause.

Kostenlos RB Leipzig vs. VfB Stuttgart sehen: Der DAZN Probemonat

Für Fans, die trotz des riesigen Angebots noch nicht vollends überzeugt sind, bietet DAZN etwas Einzigartiges an: Mit dem DAZN Probemonat kann man einen Monat lang auf das gesamte Angebot von DAZN zugreifen, ohne auch nur einen Cent bezahlen zu müssen!

Der Probemonat ist unverbindlich, man kann ihn also einfach kündigen und muss nichts dafür bezahlen. Alles weitere zu dem Gratismonat findet ihr hier.

Das gesamte DAZN-Programm im Monats- oder Jahresabo

Wenn der Gratismonat abgelaufen ist, ihr aber trotzdem auf das Angebot von DAZN zugreifen wollt, müsst ihr ein Abonnement abschließen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, die Unterschiede betreffen Kosten und Laufzeit.

Monatsabo: Monatlich kündbar, 14,99 Euro pro Monat

Jahresabo: Jährlich kündbar, 149,99 Euro pro Jahr, also knapp 12,50 Euro pro Monat

Das Angebot ist bei beiden Abonnements das gleiche. Alles weitere rund um Kosten, Geräte, App, Gutscheine und Bezahlmethoden sowie das Angebot des Konkurrenten auf dem Bundesligamarkt, Sky, findet ihr in der folgenden Aufzählung:

Die Bundesliga LIVE im TV und LIVE-STREAM: Das sind die wichtigen Links

Bundesliga LIVE: Das sind die Aufstellungen von RB Leipzig und vom VfB Stuttgart

Wer zeigt / überträgt RB Leipzig - VfB Stuttgart LIVE im TV? Die Übertragung der Bundesliga im Überblick