Bundesliga live: Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 heute im LIVE-TICKER - 0:0

In der Bundesliga kämpfen am Dienstagabend Arminia Bielefeld und Schalke 04 um Punkte. Goal begleitet das richtungsweisende Spiel im LIVE-TICKER.

Abstiegskampf pur in der Bundesliga: Der FC Schalke 04 gastiert heute Abend um 20.30 Uhr bei Arminia Bielefeld. Kann S04 den Abstieg heute doch noch abwenden?

Schalke könnte heute den Gang in die 2. Bundesliga antreten, denn die Königsblauen könnten bei unterschiedlichen Szenarien nichts mehr an einem Abstieg ändern. Bielefeld würde nur zu gerne siegen, um sich selbst Luft im Keller zu verschaffen,

Bundesliga live: Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 im LIVE-TICKER - Ihr könnt das Duell auch live im TV und LIVE-STREAM anschauen, das ist auch eine Option.

Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 1. Halbzeit - 0:0 Tore - Aufstellung Bielefeld Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui - Prietl, Maier - Okugawa - Doan, Klos, Voglsammer Aufstellung Schalke Fährmann - Mustafi, Stambouli, Thiaw - Aydin, Mascarell, Serdar, Kolasinac - Harit - Huntelaar, Paciencia

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 im LIVE-TICKER: Anpfiff

vor Beginn | Bielefeld zeigte sich zuletzt durchaus in passabler Form. Nur eine Niederlage in den vergangenen sechs Spielen (0:1 gegen RB Leipzig) - das lässt sich durchaus sehen. Keines der vergangenen drei Spiele ging verloren, gegen Freiburg gab es vor zwei Wochen den letzten Sieg, am Samstag trennte man sich 0:0 auswärts vom FC Augsburg.

vor Beginn | Realistischer ist der Klassenerhalt da schon für die Arminia. Der Zweitligameister aus der vergangenen Saison steht mit 27 Punkten derzeit auf dem 15 Tabellenplatz, mit einem Dreier könnte man den Vorsprung auf den direkten Abstiegsplatz 17 auf vier Punkte ausbauen.

vor Beginn | Passiert es heute? Möglich ist es. Verliert der FC Schalke in Bielefeld, wäre der Kultklub aus Gelsenkirchen abgestiegen. Vier Spiele würden für S04 dann nicht mehr ausreichen, um von derzeit 13 auf die nötigen 26 Punkte zu kommen, die derzeit Hertha BSC auf dem Relegationsrang innehat (bei noch sechs Spielen in der Hinterhand). Es geht also ums letzte Aufbäumen, um den Griff nach dem letzten Strohhalm. Aber seien wir ehrlich: Es ist eigentlich undenkbar, dass Königsblau noch in der Liga bleibt. Vor allem, weil Köln gegen Leipzig führt.

vor Beginn | Eine Änderung nimmt die Arminia im vergleich zum vergangenen Spieltag an der Startelf vor: Maier steht für Kunze in der Startelf. Schalke tauscht zwei Mal: Mustafi und Paciencia sind für Becker und Bozdogan in der Partie.

vor Beginn | Die Gäste stellen dem diese Elf entgegen: Fährmann - Mustafi, Stambouli, Thiaw - Aydin, Serdar, Mascarell, Harit, Kolasinac - Huntelaar, Paciencia.

vor Beginn | So geht Arminia Bielefeld ins Duell mit Schalke 04: Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui - Okugawa, Prietl, Maier - Doan, Klos, Voglsammer.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Begegnung des 30. Spieltages zwischen Bielefeld und Schalke.

Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Ortega - Brunner, Pieper, Nilsson, Lucoqui - Prietl, Maier - Okugawa - Doan, Klos, Voglsammer

So geht’s heute gegen Schalke auf den Rasen!

Auf geht’s Männer - holt euch die Punkte! 💪#DSCS04 pic.twitter.com/EvP9HCNBab — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) April 20, 2021

Aufstellung Schalke 04:

Fährmann - Mustafi, Stambouli, Thiaw - Aydin, Mascarell, Serdar, Kolasinac - Harit - Huntelaar, Paciencia

Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zu der Partie heute

Verliert Schalke 04 auch am Dienstag bei Arminia Bielefeld, ist der vierte Abstieg der Vereinsgeschichte besiegelt.

Gelsenkirchen (SID) Beim ersten Mal vergoss Charly Neumann bittere Tränen, beim zweiten Mal wurde Jürgen Sundermann doch nicht zum "Wundermann", und beim dritten Mal halfen auch der junge Olaf Thon und der alte Klaus Fichtel nicht mehr: Drei schmerzhafte Abstiege aus der Fußball-Bundesliga hat Schalke 04 schon erlebt, der vierte wird den wirtschaftlich schwer angeschlagenen Traditionsklub aber noch härter treffen.

"Die Lage ist diesmal schlimmer als damals", sagt Ex-Weltmeister Thon im Gespräch mit dem Sport-Informations-Dienst (SID). 1988 stieg er als junger Nationalspieler mit den Königsblauen ab, "es war grauenvoll". Jetzt sorgt sich der 54-Jährige um die Zukunft seines Vereins, der mit einer Niederlage am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) bei Arminia Bielefeld den erneuten Gang in die Zweitklassigkeit besiegeln würde.

"Atemberaubend schlecht" nennt Thon das, was der einstige Europapokal-Stammgast seit Monaten bietet. Zwei Siege in den letzten 45 Bundesligaspielen, 20 Niederlagen in einer Saison, die noch nicht zu Ende ist, mittlerweile 217 Millionen Euro Schulden nach einem Minus von 52 Millionen im vergangenen Geschäftsjahr - nicht nur dem Weltmeister von 1990 wird angst und bange. Mit Blick auf die langjährigen Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern und 1860 München, die in der Drittklassigkeit verschwunden sind, fügt er an: "Es kann immer noch schlechter werden."

Der aktuelle Trainer Dimitrios Grammozis will über das mögliche vorzeitige Ende des Abstiegskampfes gar nicht reden. "Mit solchen Szenarien beschäftige ich mich nicht", sagt der fünfte Coach der Saison, es sei "eine spezielle Situation", er erwarte nach dem desolaten 0:4 in Freiburg "eine gute Reaktion". "Wenn irgendwas eintreten sollte", müsse man sich danach unterhalten.

Vor 33 Jahren, als Schalke zum letzten Mal abstiegen war, wechselte Thon "für vier Millionen Mark zum FC Bayern, weil der Verein das Geld brauchte". Mit derartigen Summen ist den Königsblauen heute nicht mehr geholfen. Auch die fünf Millionen Mark Schulden, die den Klub beim ersten Abstieg 1981 drückten, wirken im Vergleich winzig.

Dennoch, glaubt Stürmerlegende Klaus Fischer, sei es "jetzt so ähnlich". "Damals hat man Rolf Rüssmann und Rüdiger Abramczik verkauft, es war kein Geld da", sagt der Schalker Rekordtorschütze dem SID. Auch jetzt habe man herausragende Spieler wie Leroy Sane, Julian Draxler und Thilo Kehrer abgegeben - "für viel Geld, und was ist geblieben?"

Konzeptlose Personalplanung, interne Streitereien und immer wieder große wirtschaftliche Probleme - die Gründe für die Abstiege wiederholten sich. Auch heute. "Es ist schrecklich, was da abläuft", urteilt Fischer, "es waren lange keine Experten da, es wurde Geld verbrannt."

Diesmal steigt Schalke wegen der Corona-Pandemie vergleichsweise still und leise ab - ohne die Tränen des einstigen Unikums Neumann inmitten Tausender Fans, ohne das Brimborium um "Wundermann" Sundermann, ohne einen Altersrekord für die Ewigkeit, wie ihn "Tanne" Fichtel bei seinem traurigen Abschied aufstellte. Aber mit noch größeren Zukunftssorgen.

Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 heute ... im TV Sky (Einzelspiel und Konferenz) im LIVE-STREAM Sky Go und Sky Ticket (Einzelspiel und Konferenz) LIVE-TICKER Goal

In der höchsten deutschen Spielklasse wird heute der 30. Spieltag gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Arminia Bielefeld und Schalke 04 heute live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten zur Bundesliga

Nach zuvor 12 sieglosen Pflichtspielen in Folge gewann Arminia Bielefeld in der Bundesliga-Hinrunde 1-0 beim FC Schalke 04 – erst zum 2. Mal könnte der DSC im Profifußball 2 Siege in Folge gegen die Knappen feiern (zuvor nur 1981-1982).

Bei keinem anderen Team, bei dem der FC Schalke 04 in seiner Bundesliga-Historie mindestens 5-mal auswärts antrat, haben die Knappen so eine hohe Siegquote (53%) und so einen hohen Punkteschnitt pro Spiel (1.7) wie bei Arminia Bielefeld.

Arminia Bielefeld verlor seine letzten 5 Bundesliga-Heimspiele gegen den FC Schalke 04 allesamt ohne Tor – gegen kein anderes Team kassierte der DSC im Oberhaus so viele Heimniederlagen in Folge ohne Tor, Schalke feierte bei keinem anderen Team so viele Auswärtssiege in Serie ohne Gegentor.

Arminia Bielefeld blieb zuletzt im 3. Bundesliga-Spiel in Folge unbesiegt (1 Sieg, 2 Remis), das war zuvor in dieser Saison nur im Januar gelungen. Die Arminia holte aus den letzten 3 Bundesligaspielen 5 Punkte, mehr als in den 6 BL-Partien davor zusammen (1 Sieg, 1 Remis, 4 Niederlagen).

Schalke-Abstieg möglich: Verliert der FC Schalke 04, so ist der Abstand zum Relegationsplatz bei weiterhin 13 Punkten – somit stünde der Abstieg der Knappen bei nur noch 12 zu vergebenden Punkten bereits nach der Partie in Bielefeld fest.

Arminia Bielefeld schoss insgesamt nur 22 Tore, so wenige waren es nach 29 Spielen in der Bundesliga noch nie. Das ligaweit einzige Team mit weniger Treffern in dieser Saison ist Gegner Schalke 04 mit deren 18 Toren – ebenfalls Vereinsnegativrekord nach 29 BL-Spieltagen.

Arminia Bielefeld blieb zuletzt zum 13. Mal in dieser Bundesliga-Saison ohne Treffer, das toppt nur Schalke 04 (16-mal). Öfter blieb Bielefeld noch nie in den ersten 29 Spielen einer BL-Saison torlos (wie 2002/03 und 2007/08).

In der Fremde ist Schalke 04 seit 25 Bundesligaspielen sieglos (8 Remis, 17 Niederlagen), die längste Serie der Vereinshistorie und die längste aktive Serie unter aktuellen Bundesligisten (Hertha BSC am zweitlängsten mit 10!). Zuletzt gab es 16 Gegentore in den letzten 4 Gastspielen, welche allesamt verloren wurden.

Schalkes Trainer Dimitrios Grammozis verlor mit dem SV Darmstadt alle seine 3 Duelle als Profitrainer gegen Arminia Bielefeld (alle in der 2. Liga) – gegen keinen anderen Verein kassierte er als Profitrainer so viele Niederlagen.

Gegen Bayer 04 Leverkusen ließ Schalke 04 das 13. Gegentor eines Einwechselspielers zu - Bundesliga-Höchstwert. Über die gesamte Vorsaison nahmen die Knappen 9 Joker-Gegentore hin.

Arminia Bielefeld vs. Schalke 04 im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick