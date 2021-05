Bundesliga live: Schalke 04 vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER

Im letzten Nachholspiel der Bundesliga treffen der FC Schalke 04 und Hertha BSC aufeinander. Goal ist im LIVE-TICKER dabei.

Bonusspiel für die Berliner Hertha gegen den FC Schalke 04. Heute wird um 18 Uhr das Nachholspiel in der Bundesliga vom 32. Spieltag ausgetragen, Austragungsort ist die Gelsenkirchener Veltins Arena.

Die Schalker sind bereits sicher abgestiegen und kicken nächste Saison in der 2. Bundesliga, die Herthaner dagegen müssen noch bangen. Aktuell steht das Team von Pal Dardai auf Platz 14 der Tabelle und könnte mit einem Sieg heute auf Rang 13 vorrutschen. Viel wichtiger aber: Der Sieg würde bedeuten, dass die Alte Dame mit einem Drei-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz in die letzten beiden Spieltage geht.

Bundesliga-Nachholspiel heute live im TV und LIVE-STREAM sehen? Das klappt - Ihr könnt Schalke 04 vs. Hertha BSC aber auch hier im LIVE-TICKER mitlesen, falls Ihr unterwegs seid. Das Ganze ist natürlich kostenlos.

Schalke 04 vs. Hertha BSC Anpfiff: 18 Uhr Tore - Aufstellung S04 Fährmann - Becker, Mustafi, Sane - Idrizi, Flick, Harit, Kolasinac, Oczipka - Harit - Hoppe, Huntelaar Aufstellung Hertha Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Darida, Tousart - Dilrosun, Leckie, Radonjic - Piatek Gelbe Karten -

vor Beginn | Worte der Trainer zum Kontrahenten, das ist einfach, das lässt sich in einem Satz zusammenfassen, das geht nicht über das Übliche hinaus. "Der Gegner ist schwierig." Haben beide Trainer gesagt. Wird also was dransein. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. Was die Trainer aber dachten, ist interessanter. Grammozis: 'Oh Gott, schon wieder ein Spiel.' Dardai: 'Hihihi, Schalke!'

vor Beginn | Und zur aktuellen Situation: Es hat den Anschein, als habe die Quarantäne der Hertha nicht geschadet. In den drei Spielen davor blieben die Berliner ungeschlagen, in den drei danach ebenso. Eine solche Serie im Abstiegskampf ist natürlich Gold wert. Mittlerweile haben die Herthaner es wieder selbst in der Hand, für den Klassenerhalt zu sorgen. Und was für die Berliner spricht: Der Spielplan - heute Schalke, danach noch Köln und Hoffenheim - legt dabei nicht unbedingt große Steine in den Weg. Doch Obacht: In der Hinrunde konnte die Hertha, absehen von Schalke, diese Gegner nicht schlagen.

vor Beginn | Zur Erinnerung: Im Hinspiel gab bei den Gastgebern Christian Gross seinen Einstand als Trainer der Schalker. Und die Berliner waren die ersten, die den Erwartungen in den Schweizer einen Dämpfer versetzten. Mit einem 3:0 schickte die Alte Dame Schalke wieder nach Hause. Chef bei den Berlinern war damals noch Labbadia, dem dieser Erfolg eine kurze Galgenfrist verschaffte, vier sieglose Spiele später stand er nämlich auf der Straße.

vor Beginn | 45 Minuten sah das am Samstag in Sinsheim richtig gut aus für S04. Nach einer 2:0-Führung in der ersten Hälfte deutete vieles auf einen zweiten Saisonsieg gegen die TSG hin. Doch Halbzeit zwei brachte einen völligen Einbruch, mittlerweile hat Schalke auch schon wieder drei Niederlagen am Stück kassiert. Angesichts der personellen Umstände sind die Ausgangsbedingungen für das vorletzte Heimspiel der Königsblauen denkbar schlecht.

vor Beginn | Und die Hertha nach dem 0:0 gegen Bielefeld wieder mit der großen Rotation - wie Dardai das ja seit der Quarantäne ganz gerne tut. Aus der Startelf gegen die Arminen sind gerade einmal Piatek, Tousart und Schwolow übriggeblieben.

vor Beginn | Grammozis mit drei Veränderungen nach der Niederlage in Hoffenheim. In der Abwehr kommt Sane für Schöpf, im Mittelfeld startet Idrizi - mit dem Schalke bereits den 40. Spieler diese Saison einsetzt - für Serdar. Und im Angriff ersetzt Hoppe Uth.

vor Beginn | So läuft die Hertha auf: Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Darida, Tousart - Dilrosun, Leckie, Radonjic - Piatek.

vor Beginn | So spielt Schalke: Fährmann - Becker, Mustafi, Sane - Idrizi, Flick, Harit, Kolasinac, Oczipka - Harit - Hoppe, Huntelaar.

vor Beginn | Ein Spiel in der Drehtür. Die Hertha hat die Quarantäne gerade hinter sich, S04 scheint auf dem besten Wege in die Quarantäne. Aktuell herrscht akute Personalknappheit bei den Königsblauen, sieben Spieler wegen positiver PCR-Tests fallen aus. Dennoch kann die Partie stattfinden. Egal, mit welcher Mannschaft die Gelsenkirchener heute antreten, so viel schlechter als alle anderen Zusammenstellungen kann die sich auch nicht schlagen.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der Bundesliga zur Nachhol-Begegnung des 32. Spieltages zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC.

Schalke 04 vs. Hertha BSC: Die Aufstellung

Aufstellung FC Schalke 04:

Fährmann - Becker, Mustafi, Sane - Idrizi, Flick, Harit, Kolasinac, Oczipka - Harit - Hoppe, Huntelaar

Aufstellung Hertha BSC:

Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt - Darida, Tousart - Dilrosun, Leckie, Radonjic - Piatek

In den roten Ausweichtrikots kämpfen gleich diese elf Herthaner für drei wichtige Punkte! 🔵⚪💪 #S04BSC #GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/TlpdWWrLEF — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 12, 2021

Schalke 04 vs. Hertha BSC heute im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Nur gegen den VfB Stuttgart feierte der FC Schalke 04 im Profifußball mehr Siege (43) als gegen Hertha BSC (42). Die Berliner mussten im Profifußball nur gegen den FC Bayern mehr Niederlagen hinnehmen (46) als gegen die Knappen.

Hertha BSC holte 8 Punkte aus den letzten 5 Bundesliga-Duellen gegen den FC Schalke 04 (2 Siege, 2 Remis, 1 Niederlage) – genauso viele wie in den 19 Bundesliga-Duellen zuvor zusammen (2 Siege, 2 Remis, 15 Niederlagen).

Der FC Schalke 04 wahrte in 36 Bundesliga-Heimspielen gegen Hertha BSC 26-mal eine Weiße Weste – kein anderes Team konnte in der BL-Historie zu Hause gegen einen Gegner so oft zu Null spielen.

Der FC Schalke 04 kassierte beim 2-4 bei der TSG Hoffenheim seine 22. Niederlage im 31. Spiel dieser Bundesliga-Saison – nur der 1. FC Nürnberg 1983/84, der Wuppertaler SV 1974/75 (je 23) und Tasmania Berlin 1965/66 (26) hatten nach 31 Spielen einer BL-Saison mehr Niederlagen kassiert.

Der FC Schalke 04 kassierte in dieser Bundesliga-Saison bereits 10 Heimniederlagen – das ist eingestellter Vereins-Negativrekord und war den Knappen zuvor im Oberhaus nur in der Saison 2018/19 passiert.

Hertha BSC verlor seit dem Wiederaufstieg 2013 nur 1 von 14 Bundesliga-Spielen gegen das aktuelle Tabellenschlusslicht (9 Siege, 4 Remis): mit 1-2 beim 1. FSV Mainz 05 im September 2019.

Hertha BSC blieb zuletzt in 6 Bundesliga-Spielen in Folge unbesiegt (2 Siege, 4 Remis), nur der FSV Mainz 05 hat aktuell eine längere Serie (9 Spiele). Auf Schalke könnten die Berliner erstmals seit dem Frühjahr 2015 in 7 BL-Spielen in Folge ohne Niederlage bleiben.

Hertha BSC blieb seit einem 3-0 beim FC Augsburg im November 2020 zuletzt in 11 Bundesliga-Auswärtsspielen in Serie sieglos (6 Remis, 5 Niederlagen), das war den Berlinern zuvor letztmals von März bis November 2014 passiert. Eine längere Sieglos-Serie gab es für die Berliner zuletzt von 1980 bis 1990 (25 sieglose Gastspiele, Vereinsnegativrekord).

Nach zuvor nur einer Weißen Weste in 13 BL-Spielen wahrte Hertha BSC zuletzt erstmals in dieser Bundesliga-Saison 2-mal in Folge die Null – mehr Weiße Westen in Folge gelangen zuletzt im Dezember 2019 (3).

Schalkes Florian Flick, Levent Mercan und Jimmy Adrian Kaparos kamen beim 2-4 in Hoffenheim als 37., 38. und 39. Spieler der Knappen in dieser Bundesliga-Saison zum Einsatz – nie zuvor setzte ein Verein innerhalb einer BL-Saison so viele verschiedene Spieler ein.

Schalke 04 vs. Hertha BSC jetzt im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie

Hertha BSC könnte im "Bonusspiel" bei Schalke 04 einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Doch gleich mehrere Leistungsträger fehlen verletzt.

Berlin (SID) Pal Dardai blieb zunächst noch cool. Die entscheidende Woche im Abstiegskampf? Das brutale Verletzungspech? Der Trainer von Hertha BSC versuchte im Bundesliga-Endspurt, etwas den Druck von der Mannschaft zu nehmen. "Ich spüre keine unsicheren Spieler", sagte der Ungar: "Das ist das Wichtigste." Bei einem Sieg im "Bonusspiel" beim abgestiegenen Schlusslicht Schalke 04 am Mittwoch (18.00 Uhr/Sky) wäre der Klassenerhalt ganz nah.

Dardai demonstrierte am Dienstag daher Vertrauen in sein personell angeschlagenes Team. "Wenn der Schiedsrichter pfeift, dann muss man da sein. Bis jetzt war die Mannschaft bei solch knappen Spielen da", sagte er. Gewinnen die Berliner die Nachholpartie in Gelsenkirchen, haben sie mit 34 Punkten drei Zähler Vorsprung auf Relegationsrang 16. "Einen Punkt akzeptieren wir, wenn es drei sind, wäre es ein Traum", so Dardai.

In diesem Fall könnte am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim zweiten Abstiegsduell gegen den 1. FC Köln vielleicht schon gefeiert werden. "Natürlich ist es schon ein bisschen in den Köpfen drin, wir können alle die Tabelle lesen", sagte Vize-Kapitän Niklas Stark: "Ab morgen muss dann der Rasen brennen, aber sich zu viel Kopf zu machen, geht dann auch nicht."

Das wird Stark seinem Trainer überlassen, der sich personell noch etwas einfallen lassen muss. Nach zwei Wochen Quarantäne ohne Matchpraxis häufen sich nach dem Restart die Blessuren. Offensivstar Matheus Cunha (Verletzung des Bandapparates im Sprunggelenk) und Außenverteidiger Maximilian Mittelstädt (Gehirnerschütterung) fallen für Schalke aus. Auch für 2014er-Weltmeister Sami Khedira (muskuläre Probleme) wird es eng.

Für Stürmer Jhon Cordoba, ebenfalls am Sprunggelenk verletzt, ist die Saison sogar bereits vorbei. Auch Leihspieler Matteo Guendouzi (Mittelfußbruch) wird nicht mehr zum Einsatz kommen. "Das gehört dazu, wir sind vorbereitet. Ich habe noch nie geheult", sagte Dardai zu den Ausfällen, während Stark ergänzte: "Es gilt jetzt, das Beste daraus zu machen und unser Ziel zu erreichen." Die Schalker, die am Dienstag zwei positive Coronafälle im Team zu vermeldeten und nach derzeitigem Stand dennoch antreten können, schätzen sie bei Hertha trotz des bereits feststehenden Abstiegs angriffslustig ein.

"Wir müssen davon ausgehen, dass Schalke nochmal alles raushaut", sagte Stark. Dardai wünschte sich indessen eine "bessere Tagesform" als noch am Sonntag beim 0:0 gegen Arminia Bielefeld. Doch er sagte auch: "Ich bin zufrieden mit der Einstellung. Ich brauche keinen extra zu motivieren." -

Bundesliga live - Die voraussichtlichen Aufstellungen:

Schalke: Fährmann - Mustafi, Sane, Oczipka - Schöpf, Flick, Kolasinac - Serdar, Harit - Paciencia, Huntelaar. - Trainer: Grammozis

Hertha: Schwolow - Pekarik, Boyata, Alderete, Torunarigha - Ascacibar, Tousart - Dilrosun, Darida, Radonjic - Piatek. - Trainer Dardai

