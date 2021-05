FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen - alles rund um die Übertragung der Bundesliga

Im Nachholspiel des 31. Bundesliga-Spieltags empfängt Schalke 04 heute Hertha BSC. Goal zeigt, wie die Partie im TV und LIVE-STREAM gezeigt wird.

Nachholspiel in der Bundesliga: Der FC Schalke 04 empfängt heute Hertha BSC. Anstoß der Begegnung in der Veltins-Arena ist am 12. Mai um 18 Uhr.

Für Schalke geht es in der laufenden Spielzeit um nichts mehr, der Abstieg der Knappen in die 2. Liga steht bereits fest. Anders sieht es hingegen bei der Hertha aus, sie kämpft noch um den Verbleib im Oberhaus und plant wohl fest mit drei Punkten gegen S04.

Wird Schalke gegen die Berliner den Abstiegskampf entscheidend beeinflussen?

Hertha will weiter Punkte für den Klassenerhalt sammeln, Schalke will sich ordentlich verabschieden. Goal erklärt alles rund um die Übertragung der Bundesliga.

Nachholspiel in der Bundesliga: FC Schalke 04 vs. Hertha BSC in der Übersicht

Begegnung FC Schalke 04 vs. Hertha BSC Datum Mittwoch | 12.05.2021 Wettbewerb Bundesliga | Nachholspiel | 31. Spieltag Anstoß 18 Uhr (bei GOAL im LIVE-TICKER )

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: So läuft die Bundesliga heute LIVE im TV

Bei Schalke laufen die Planungen längst für die kommende Zweitligasaison, den Absturz in Liga zwei will Hertha BSC verhindern, aktuell ist man punktgleich mit Arminia Bielefeld, das mit einem Spiel mehr den Relegationsplatz belegt. Aber wird Schalke gegen Hertha heute überhaupt LIVE im TV übertragen?

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: Die Übertragung der Bundesliga im TV

Gute Nachrichten für alle Fans: Schalke 04 gegen Hertha BSC ist heute LIVE im TV zu sehen - aber nicht im Free-TV! Pay-TV-Sender Sky hält die Übertragungsrechte und darf daher das Spiel ausstrahlen.

Die Begegnung wird auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) übertragen, als Kommentator fungiert Tom Bayer.

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC heute LIVE: So wird die Sky-Übertragung ablaufen

Beginn der Übertragung : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Anstoß : 18 Uhr

: 18 Uhr Kommentar : Tom Bayer

: Tom Bayer Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC heute LIVE im Pay-TV: So teuer ist Sky

Wer Schalke gegen Hertha live und in voller Länge sehen will, kommt um ein kostenpflichtiges Abonnement nicht herum: Sky ist ein Pay-TV-Sender, für welchen man bezahlen muss, sofern man die Inhalte sehen will.

Fans brauchen für das Spiel Schalke gegen Berlin das Bundesliga-Paket von Sky . Alle weiteren Informationen dazu findet ihr hier.

ℹ️ Maxi #Mittelstädt erlitt bei #BSCDSC eine Gehirnerschütterung und wird bei #S04BSC nicht mit dabei sein. @mathcunha20 hat sich eine Verletzung des Bandapparates im Sprunggelenk zugezogen. Er wird daher für die Spiele in dieser Woche nicht zur Verfügung stehen. #HaHoHe — Hertha BSC (@HerthaBSC) May 10, 2021

FC Schalke 04 gegen Hertha BSC im LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga im Internet übertragen

Sky überträgt die Bundesliga im TV - und auch wer einen LIVE-STREAM zu Schalke gegen Hertha sucht, ist dort richtig! Eine schlechte Nachricht vorab: Kostenlos kann die Partie auch im Internet nicht verfolgt werden.

Sky bietet aber zwei Optionen für interessierte Fans: Sky Ticket und Sky Go .

Schalke 04 gegen Hertha BSC mit dem Sky Ticket im LIVE-STREAM sehen

Fangen wir mit dem Sky Ticket an: Das ist nämlich die Möglichkeit für alle Fans von Schalke und Hertha sowie neutrale Zuschauer, das Spiel zu schauen, ohne ein langfristiges TV-Abo abschließen zu müssen.

Mit Sky Ticket habt ihr flexibel Zugang zu unterschiedlichen Inhalten, ob ihr den Dienst weiter nutzen wollt, kann monatlich entschieden werden. Um das Sky Ticket auf dem Handy oder Tablet zu benutzen, benötigt ihr die kostenlose App ( App Store / Play Store ). Preise und weitere Informationen gibt es auf der Webseite von Sky.

Ohne Mehrkosten: Mit Sky Go Schalke 04 vs. Hertha BSC LIVE mobil streamen

Sky Go ist für alle Kunden, die bereits ein TV-Abo bei Sky haben, das Spiel jedoch nicht vor dem Fernseher verfolgen können und unterwegs dennoch keine Szene verpassen wollen. Die Anmeldedaten erhält man bei Abschluss des TV-Abos.

Mit Sky Go könnt ihr alles, was auch auf Eurem TV-Gerät zu sehen ist, kostenlos streamen . Die kostenlose App für iOS und Android findet ihr ebenfalls im App Store und Play Store .

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: Der LIVE-TICKER von Goal

Fans, die unterwegs sind oder kein Geld für eine Übertragung im TV oder LIVE-STREAM ausgeben wollen, finden bei Goal eine Alternative: Den kostenlosen LIVE-TICKER zu Schalke vs. Hertha!

Egal ob Tore, Auswechslungen, Karten oder bemerkenswerte Szenen - hier wird alles genau erklärt und mit Hintergrundwissen belegt.

Die Highlights von FC Schalke 04 vs. Hertha BSC: So könnt Ihr DAZN kostenlos nutzen!

Euch reicht eine Zusammenfassung der 90 Minuten zwischen Schalke und Hertha BSC? Dann können wir Euch die Highlights bei DAZN ans Herz legen.

Bereits 40 Minuten nach Abpfiff, also gegen 20.30 Uhr, lädt DAZN ein entsprechendes Video hoch.

Die Aufstellungen von FC Schalke 04 und Hertha BSC

Aufstellung FC Schalke 04:

Aufstellung Hertha BSC:

FC Schalke 04 vs. Hertha BSC - die Übertragungsmethoden der Bundesliga