Bundesliga: Konferenz live im Free-TV - alle Informationen zur kostenlosen Übertragung

Die Bundesliga feiert ihr Comeback und Ihr könnt live dabei sein! Goal versorgt Euch mit allen wichtigen Informationen zur Übertragung der Konferenz.

Über zwei Monate mussten sich die Fans der gedulden, bis die Spiele an diesem Wochenende endlich wieder losgehen! Am Samstag um 15.30 Uhr könnt Ihr die Konferenzschaltung des 26. Spieltags sogar live und kostenlos verfolgen.

Der erste Spieltag nach der coronabedingten Pause bringt gleich einen richtigen Kracher mit sich. Im Duell zwischen Borussia Dortmund und FC Schalke 04 wird der Derbysieger im Ruhrpott ermittelt - zum ersten Mal in der Geschichte in einem fast leeren Stadion.

Auch Titelanwärter und Abstiegskandidat greifen zur traditionellen Uhrzeit am Samstag um 15.30 Uhr wieder ins Geschehen ein - ebenso wie , das in der Pause wegen eines Facebook-Live-Videos einige Negativschlagzeilen schrieb.

Ihr könnt live und kostenlos dabei sein, wenn die Bundesliga wieder im TV läuft! In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Konferenzschaltung im Free-TV.

Duelle vs. RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim vs. Hertha BSC vs. SC Paderborn vs. Datum Sa., 16. Mai 2020 | 15.30 Uhr Übertragungsart Konferenzschaltung Sender Sky Sport News HD

Bundesliga: Hier läuft die Konferenz am Samstagnachmittag im TV

In den Bundesligastadien wird es an diesem Wochenende so still sein wie noch nie, nachdem alle restlichen Partien der Saison als Geisterspiele ausgetragen werden. Umso mehr Fans werden sich deswegen vor den Fernsehbildschirmen versammeln. Doch wo läuft die Bundesliga live im TV?

Sky zeigt die Konferenz live im Free-TV

Nachdem bekannt wurde, dass die Bundesliga den Spielbetrieb wieder aufnimmt, wurden schnell Stimmen laut, die Spiele müssen frei empfangbar für alle Fußballfans ausgestrahlt werden. Und der Forderung wurde zu einem großen Teil gerecht. Sky zeigt die Konferenz am Samstagnachmittag live im Free-TV auf Sky Sport News HD!

Der Nachrichtensender ist auf allen TV-Geräten kostenlos empfangbar und zeigt an diesem Spieltag, sowie in der kommenden Woche, die Samstagskonferenz live und in voller Länge. Hier laufen Ausschnitte der fünf parallel anstoßenden Spiele.

Ihr könnt bereits ab 14 Uhr einschalten, wenn Euch Moderator Michael Leopold zusammen mit Experte Dietmar Hamann auf die Spiele einstimmt. Ab 15.15 Uhr wird dann live in die Stadien geschaltet, ehe um 15.30 Uhr angestoßen wird.

Hier laufen die Einzelspiele live im Pay-TV

Wer lieber ein spezifisches Spiel in kompletter Länge sehen möchte, kann bei Sky auch jedes der fünf Einzelspiele verfolgen, die am Samstagnachmittag laufen. Hierfür braucht Ihr jedoch ein Abonnement, das Ihr kostenpflichtig abschließen müsst.

Zu welchen Konditionen Ihr das Bundesligapaket des Pay-TV-Senders derzeit buchen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky.

Bundesliga: So empfangt Ihr die Konferenz im LIVE-STREAM

Sky Sport News HD - der Sender, auf dem die Konferenz live übertragen wird - läuft nicht nur im TV, sondern auch im Internet. Ihr könnt die Bundesliga dort am Samstagnachmittag völlig kostenlos via LIVE-STREAM verfolgen.

Die Übertragung ist dabei dieselbe, wie im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr ab 14 Uhr den Vorberichten lauschen, bevor ab 15.15 Uhr live aus den Stadien gesendet wird. Die Konferenz läuft hier ebenfalls live und in voller Länge.

Klickt Euch über diesen Link ganz einfach direkt zum LIVE-STREAM von Sky Sport News HD und schaut die Bundesliga auf dem PC, Laptop, Tablet oder Smartphone.

DAZN präsentiert Euch die Highlights der Spiele 40 Minuten nach Abpfiff

Solltet Ihr keine Zeit haben, die Konferenz live zu verfolgen, dann bietet Euch der Streaming-Dienst DAZN die perfekte Lösung. Hier stehen bereits 40 Minuten nach Abpfiff Videos mit den Highlights der Bundesligapartien zur Verfügung.

Die Highlight-Clips werden gegen 18 Uhr hochgeladen und können anschließend jederzeit auf Abruf angeschaut werden. Einzige Voraussetzung ist das Abonnement bei DAZN, das Ihr einen Monat lang kostenlos testen könnt.

DAZN schenkt jedem Neukunden nämlich die ersten 30 Tage der Mitgliedschaft, in dem Euch das komplette Angebot der Plattform zur Verfügung steht. Wer nach dem Gratismonat zufrieden ist mit dem Programm, kann sein Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder direkt ein Jahresabo für nur 119,99 Euro abschließen.

Im DAZN-Abo sind übrigens nicht nur Bundesliga-Highlights, sondern auch die kompletten Montags- und Freitagsspiele der Bundesliga inbegriffen. Unter diesem Link findet Ihr alle wichtigen Infos zur Anmeldung.

So sieht das erste #Bundesliga -Wochenende nach der Rückkehr in den Spielbetrieb aus! 👀👇 pic.twitter.com/ZnPETgUnDM — BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) May 15, 2020

